Ο Ριχάρδος Λαμπίρης νέος διευθύνων σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ

Ο Ριχάρδος Λαμπίρης αναλαμβάνει καθήκοντα διευθύντος συμβούλου του ΤΑΙΠΕΔ, το δ.σ. του οποίου ανασυγκροτήθηκε σε σώμα μετά την παραίτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ταμείου Αντώνη Λεούση.

Ο κ. Λαμπίρης γεννήθηκε το 1975. Σπούδασε Ηλεκτρονικός Μηχανικός στο Πανεπιστήμιο του Sussex και είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου MSc. in Project Management από το Πανεπιστήμιο του Birmingham. Είναι επίσης κάτοχος MSc. in International Trade, Transport and Finance από το City University της Μεγάλης Βρετανίας. Έχει εργαστεί ως μηχανολόγος στην Rockwell Golde και έχει μακρά εμπειρία στην επιχειρηματική και επενδυτική τραπεζική καλύπτοντας τόσο τις αγορές της Ελλάδας όσο και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, σε οργανισμούς όπως η EFG Telesis Finance και η HSBC Bank plc. Από το 2006 διετέλεσε, μεταξύ άλλων, επικεφαλής του τμήματος Εξαγορών και Συγχωνεύσεων της HSBC Bank plc για την Ελλάδα και Κύπρο, με έμφαση στις ιδιωτικοποιήσεις.

Η νέα σύνδεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ έως ως εξής: