Έτοιμη για νέες συνεργασίες με τους Έλληνες εφοπλιστές η γαλλική ασφαλιστική αγορά

Έτοιμη για νέες συνεργασίες με τους Έλληνες εφοπλιστές δηλώνει η γαλλική ασφαλιστική αγορά, λίγες μέρες μετά από την επίσκεψη του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν στην Ελλάδα, όπως διαφάνηκε στην εκδήλωση με θέμα «Η Γαλλική Ασφαλιστική αγορά πορεύεται δυναμικά με τους Έλληνες εφοπλιστές», που διοργάνωσε το Ελληνογαλλικό Επιμελητήριο την περασμένη Τρίτη.

Στο πρώτο μέρος της ημερίδας, το οποίο συντόνισε ο γενικός διευθυντής των Ναυτικών Χρονικών Ηλίας Μπίσιας, εκπρόσωποι της γαλλικής ασφαλιστικής αγοράς -οι περισσότεροι εκ των οποίων κατέχουν και θεσμικούς ρόλους σχετικών επαγγελματικών οργάνων- έδωσαν το πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς τους, αλλά και των προσπαθειών που καταβάλλουν τα επαγγελματικά όργανα να κατανοήσουν τις ανάγκες των πελατών τους και να ικανοποιήσουν τις επιθυμίες τους.

Ο Mathieu Berrurier, Chairman of UCAMAT & Chairman of Groupe Eyssautier παρουσίασε την πρόσφατη πρωτοβουλία των γαλλικών ασφαλιστικών εταιρειών Parismat (ξεκίνησε μόλις τον Μάιο του 2017) με στόχο την προβολή της γαλλικής ασφαλιστικής αγοράς μέσω κοινών δράσεων και βασικούς μετόχους τους CESAM, UCAMAT, CFM, Armateurs de France, FFSA (French Federation of Insurance Companies), CAMP (Maritime Arbitral Chamber of Paris) και AFDM (French Maritime Law Association).

Ο Henry Allard, Vice Chairman of UCAMAT & Chairman of Filhet Allard Maritime έδωσε το πλαίσιο της γαλλικής ασφαλιστικής αγοράς, τόνισε ως πλεονεκτήματα την ενεργή δράση των ασφαλιστών, την ισχυρή κεφαλαιακή βάση, την κατανόηση λειτουργίας της ναυτιλιακής αγοράς, την αλληλεγγύη των μελών και την πρόθεση των γάλλων ασφαλιστών να λειτουργούν με γνώμονα πάντα την πρόληψη παρά τη θεραπεία ενός προβλήματος.

Η Béatrice Witvoet, Avocate au Barreau de Paris, LBEW, και ο Regis Broudin, Head of Marine Claims, ALLIANZ GLOBAL Corporate & Specialty, ανέλυσαν συνοπτικά αλλά πλήρως κατανοητά τη φιλοσοφία και τις πρακτικές χειρισμού των claims στη γαλλική αγορά.

Εξ αριστερών: Cyrille Dupont, Πρόεδρος του Ελληνογαλλικού Επιμελητηρίου, Philippe Louis DREYFUS Former Chairman of BIMCO & Chairman of LOUIS DREYFUS ARMATEURS, Christophe Chantepy, πρέσβης της Γαλλίας

Ο Patrice GILBERT, CEO of CESAM, εξήγησε τους τρόπους με τους οποίους συμβάλλει η CESAM στη λειτουργία της γαλλικής ασφαλιστικής αγοράς, ενώ ο Frédéric MONCANY de St AIGNAN, Chairman, Cluster Maritime Français, παρουσίασε το πολύ σημαντικό για τη γαλλική ναυτιλιακή βιομηχανία French Maritime Cluster (CMF), το οποίο συστάθηκε επισήμως το 2006 από επαγγελματίες του χώρου με στόχο την προώθηση των ενδιαφερόντων όλων των τομέων της ναυτιλιακής οικονομίας από την κατασκευή έως την παροχή υπηρεσιών, ανεξαρτήτως εταιρικού μεγέθους.

Στο δεύτερο πάνελ, που συντόνισε ο γενικός διευθυντής της εφημερίδας «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» Γιάννης Περλεπές, ο λόγος δόθηκε κυρίως στους Έλληνες εφοπλιστές σε μια συζήτηση εφ’ όλης της ύλης.

Οι Χρήστος Αναγνώστου, Director at Starbulk Management Inc., Νικόλαος Φραγκίστας, CEO at Franco Compania Naviera SA., Γιώργος Παπαδόπουλος, General Manager at Safe Bulkers Management LTD και Νίκος Βερνίκος President at the International Chamber of Commerce από την πλευρά της ελληνικής εφοπλιστικής αγοράς η Mireille Tirel, Director at Group Essautier και ο Xavier RATABOU, Director at Filhet Allard Maritime, από την πλευρά της γαλλικής ασφαλιστικής αγοράς κατέθεσαν τις εμπειρίες τους από δεκαετίες συνεργασίας, εμβάθυναν στους λόγους των μακροχρόνιων σχέσεων και τι είναι αυτό που τις έκανε ανθεκτικές στον χρόνο πιθανώς και με αμοιβαίες υποχωρήσεις με κριτήριο το συνολικό όφελος.

Παράλληλα, εξήγησαν με ποιο τρόπο οι ασφαλιστές μπορούν να προστατεύουν τους πελάτες τους αναπτύσσοντας νέα ασφαλιστικά προϊόντα. Όλοι συμφώνησαν ότι οι νέες απειλές προσφέρουν στους εφοπλιστές τη δυνατότητα επαναξιολόγησης των συνεργασιών και στους ασφαλιστές τη δυνατότητα να αποδείξουν εκ νέου την ευρωστία και την ταχύτητα ανταπόκρισης της γαλλικής αγοράς στις νέες συνθήκες.

Η συζήτηση συνεχίστηκε στο κοκτέιλ, στη διάρκεια του οποίου ο Γάλλος πρέσβης Christophe Chantepy τόνισε ότι οι σχέσεις Ελλάδας και Γαλλίας βασίζονταν πάντα στα αμοιβαίο όφελος και όχι στο κέρδος της μιας πλευράς σε βάρος της άλλης, ενώ επίσης την εκδήλωση χαιρέτισε και ο Philippe Louis DREYFUS Former Chairman of BIMCO & Chairman of LOUIS DREYFUS ARMATEURS σημειώνοντας τη βαρύτητα λόγου που έχουν οι Έλληνες εφοπλιστές που κρατούν το τιμόνι όλων των διεθνών ναυτιλιακών οργανισμών.