Market beat: Εβδομάδα κινήσεων με βάση τους στόχους από την τεχνική ανάλυση

Toυ Κώστα Ιωαννίδη

Με τον υδράργυρο πάνω από τους 40 βαθμούς, όσα έγιναν στις πρώτες μέρες του Αυγούστου αποτελούν ένδειξη, πως το καλύτερο για τους ιδιώτες επενδυτές είναι να αναζητήσουν μια ακτή του γούστου τους και να αφήσουν το ΧΑ και τον ΓΔ, στην αναγκαστική καλοκαιριάτικη αυτοσυντήρηση. Μετά τον καύσωνα, στην τρέχουσα ζώνη θα πλατσουρίζουν.

γράφει ο Κώστας Ιωαννίδης

Η αγορά από την κορυφή στις 860 μονάδες ως τον πυθμένα του Ιουλίου στις 809, εμφάνισε μια διόρθωση -5,8% και σε επίπεδο κλεισιμάτων -5,5% περίπου. Από αυτά, τα χαμηλά της περιόδου, η αντίδραση στο τέλος της εβδομάδας ήταν στο +2,5%, ως προς τα κατώτερα και ανώτερα επίπεδα. Ενώ βάσει κλεισιμάτων, η άνοδος είναι της τάξης του 2,15%. Σε μονάδες του δείκτη είχαμε βουτιά 50 μονάδων και αντίδραση, ως τώρα, 20 μονάδων για τον μέσο όρο. Δεν γνωρίζουμε και πολλούς, που να είχανε, ή να έχουν, σαφή αντίληψη των αιτίων που οδήγησαν σε αυτή την ταλάντωση του ΓΔ. Η πτώση από τις 860 θα μπορούσε να είναι αρχή ενός meltdown, που είναι πολύ επώδυνη διαδικασία για την αξία των θεσμικών χαρτοφυλακίων. Στα meltdown που εμφανίζονται έξαφνα, οι τιμές κατευθύνονται γρήγορα στην αρχή της κίνησης. Αυτό δεν είναι πια το πιθανότερο σενάριο για τη συνέχεια. Με δεδομένο ότι κατά την εκτίμησή μας, η αγορά μας έχει διανύσει την απόσταση από τα χαμηλά της άνοιξης με το δικό της melt-up που συνεχίζεται.

Οι μεταβολές που περιγράψαμε στην πρώτη παράγραφο, παραπέμπουν σε μια κίνηση αφομοίωσης των επιπέδων που έφεραν τον μέσο όρο σε επίπεδα πάνω από τα ισχύοντα μια μέρα πριν από το κλείσιμο της αγοράς, επί ένα και πλέον μήνα. Αφορμή για τη διόρθωση μάλλον ήταν η έξοδος στις αγορές δανεισμού και η ευαισθησία που απέκτησαν οι επαγγελματίες διαχειριστές, μετά από αυτό, στη διακύμανση της τιμής του νέου πενταετούς ομολόγου.

Το καθοδικό φινάλε του Ιουλίου κόντρα στην ανοδική έναρξη του θερμότερου μήνα του καλοκαιριού, έδωσε τελικά κέρδη πάνω από +1% στους βασικούς δείκτες την πρώτη εβδομάδα του όγδοου μήνα. Ο ΓΔ ενισχύθηκε +1,16%, ο δείκτης των blue chip +1,30% και της μεσαίας +2,10%. Μια εβδομάδα που στην αρχή της είχε το πτωτικό τέλος του Ιουλίου και στην συνέχεια τις τέσσερις συνόδους του Αυγούστου, που έχουν φέρει αθροιστικά κέρδη +2,13% στον ΓΔ, +2,34% στον 26άρη και +4,05% στον FTSEM.

Τα βασικά χαρακτηριστικά των συναλλαγών της εβδομάδας ήταν η διατήρηση του μέσου τζίρου στα 48,760 εκατ. ευρώ τη μέρα, από 64 εκατ. την προηγούμενη και τελευταία του πτωτικού Ιουλίου, με την αξία των πακέτων στα 4,631 εκατ. καθιστώντας τη μέση συμμετοχή των προσυμφωνημένων συναλλαγών 10% του συνολικού τζίρου. Ο μέσος τζίρος για τις μετοχές του FTSEM, που απέδωσε καλύτερα των δυο βασικών δεικτών του ΧΑ, διαμορφώθηκε στα 1,252 εκατ. ευρώ, με μικρότερη μείωση από τον συνολικό έναντι της προηγούμενης βδομάδας.

Η επίδραση της δυναμικής της περασμένης εβδομάδας

ΗΠΑ ΕΥΡΩΠΗ ΚΟΣΜΟΣ

Οι ροές κεφαλαίου ερμηνεύουν και ερμηνεύονται

Δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσει κάποιος το κλίμα στην παγκόσμια κεφαλαιαγορά, και μόνο με την παρατήρηση της ανόδου των χρηματιστηριακών δεικτών. Μετά από επτά μήνες στο 2017, οι περισσότεροι εμφανίζουν αποδόσεις που συνήθως προσφέρουν στο τέλος της χρονιάς. Παρά ταύτα, δεν υπάρχει σαφής διάθεση για ενθυλάκωση κερδών ακόμα και μέσα στο κατακαλόκαιρο, γιατί τα εταιρικά κέρδη είναι πραγματικά προκλητικά καλά και παράλληλα με τον καλό ρυθμό ανάπτυξης στην οικονομία των ΗΠΑ, και η Ευρωζώνη δείχνει να ανεβάζει ταχύτητα στην ανάπτυξής της.

Οι δείκτες στην Wall Street υπογραμμίζουν την προτίμηση προς τις μετοχές εταιριών μεγάλης και υψηλής κεφαλαιοποίησης σε σύγκριση με τις εταιρίες της μεσαίας και της μικρής. Ενώ οι S&P500, DJIA, και Nasdaq Comp εμφανίζουν διψήφιες επιδόσεις, ο S&P400 Mid cap και Russell 2000 έχουν απόδοση από το τέλος του 2016 5,47% και 4,07% αντίστοιχα. Μάλιστα ο S&P500 κερδίζει 10,6% με τον DAX στο +7,1% στα τοπικά τους νομίσματα. Αλλά οι αποδόσεις διαφέρουν αν τα κέρδη από τα χρηματιστήρια του ευρώ από κεφάλαια σε δολάρια επαναπατριστούν, γιατί θα μεγαλώσουν, καθώς το ευρώ έχει ισχυροποιηθεί υπολογίσιμα.

Η εξασθένιση του δολαρίου

Σε ετήσια βάση μέχρι το κλείσιμο της Παρασκευής 28/7, ο δείκτης MSCI των αμερικανικών μετοχών έχει κερδίσει πάνω από τους περισσότερους από τους κύριους δείκτες σε τοπικό νόμισμα: ο MSCI για τις Αναδυόμενες Αγορές (18,3%), για τις ΗΠΑ (10,6%), για την Ευρωζώνη (7,4%), Ιαπωνία (5,2%). Αλλά ως επί το πλείστον έχει χαμηλότερη απόδοση σε όρους δολαρίου: αφού τότε η απόδοση από τις Αναδυόμενες αγορές γίνεται 23,2%, από την Ευρωζώνη 19,5%, από την Ιαπωνία 11,1%, από τις ΗΠΑ 10,6% και από το Ηνωμένο Βασίλειο 9,6%.

Οι αγορές μετοχών των ΗΠΑ παραμένουν σχετικά ακριβές, σύμφωνα με το τελευταίο derby, ως τις 20 Ιουλίου, στα P / E για τα κέρδη που προβλέπονται για το άμεσο μέλλον: για τις ΗΠΑ είναι στο 18,2, για τις εταιρίες στο Ηνωμένο Βασίλειο 14,6, για τις εταιρίες στις αγορές μετοχών της Ευρωζώνης 14,4, ενώ για την Ιαπωνία 14,3 και στα Emerging Markets διαμορφώθηκε στο 12,5.

Ο Πρόεδρος Trump επισημαίνει τακτικά την ισχυρή αγορά μετοχών ως απόδειξη της θετικής επίδρασης της οικονομικής πολιτικής του. Αλλά τι γίνεται με το δραματικά ασθενέστερο δολάριο ΗΠΑ, που έμεινε εκτός του καλοκαιρινού πάρτι στη Wall Street; Ακριβώς όταν ο Dow ταξίδεψε πάνω από τις 22.000 μονάδες την Τετάρτη, το δολάριο υποχώρησε σε χαμηλό 15 μηνών, έναντι των ανταγωνιστικών νομισμάτων του.

Αυτό δεν είναι γενικά κακό. Το ασθενέστερο δολάριο βοήθησε τις μετοχές του τομέα της ενέργειας να καταγράψουν ρεκόρ υψηλών και βοηθά τις αμερικανικές εταιρείες να κάνουν τζίρους στο εξωτερικό. Ωστόσο, τα αντικρουόμενα μηνύματα από το νόμισμα και τις χρηματιστηριακές αγορές είναι για τους πολιτικά αντίπαλους του Προέδρου δραματικά. Ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι το δολάριο αρχικά ευνοήθηκε από τη νίκη του Trump. Οι υποσχέσεις του για μεγάλες φορολογικές περικοπές, για δαπάνες σε έργα υποδομής και απελευθέρωση από τις πολλές ρυθμίσεις στη λειτουργία των επιχειρήσεων έστειλαν το νόμισμα σε υψηλό 14 ετών τον Ιανουάριο. Ο δείκτης δολαρίου ΗΠΑ, ο οποίος μετρά το αμερικανικό νόμισμα έναντι των αντιπάλων του, υποχώρησε 10% από την κορυφή της 3ης Ιανουαρίου. Το δολάριο βρίσκεται στην πρώτη πενταμελή αλυσίδα μηνιαίων μεταβολών με απώλειες από το 2011.

Οι ροές κεφαλαίων

Είναι γνωστό πως ο Πρόεδρος Τραμπ δεν αφήνει ασχολίαστη κάθε εξέλιξη στο οικονομικό πεδίο και επίσης είναι εμφανές πως τα χρηματιστήρια έχουν ευνοηθεί από τη νίκη του αντισυμβατικού Προέδρου. Για να καταλάβουμε πώς, καλό είναι να παρακολουθήσουμε τη ροή των κεφαλαίων.

Μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια και ETF. Κατά τη διάρκεια του Ιουνίου, όλα τα μετοχικά κεφάλαια προσέλκυσαν 42,5 δις δολάρια, με 32,9 δις να εισρεύσουν σε ETF και τα υπόλοιπα 9,6 δις δολάρια επέλεξαν να εισέλθουν σε μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών μέχρι τον Ιούνιο, τα ETFs επί μετοχικών αξιών έχουν προσελκύσει το εκπληκτικό ποσό των 357,8 δις δολαρίων που αποτελεί ρεκόρ για αυτά, ενώ τα αμοιβαία κεφάλαια μετοχών είδαν 119,8 δις να βγαίνουν έξω.

Τα μετοχικά ETFs με αξίες των ΗΠΑ κόντρα σε αυτά με μετοχές από την παγκόσμια αγορά. Οι εισροές ρεκόρ σε ETFs με μετοχές τους τελευταίους 12 μήνες μέχρι τον Ιούνιο έχουν οδηγήσει τα ETF που επενδύουν σε μετοχές των ΗΠΑ, σε εισροές 236,2 δις δολαρίων. Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες σημειώθηκε επίσης μια αξιοσημείωτη ροή σε ETF μετοχών που επενδύουν σε παγκόσμιο επίπεδο, με την εισροή των τελευταίων 12 μηνών να φτάνει στο ρεκόρ των 121,6 δις δολαρίων. Μέχρι στιγμής δεν υπήρξε "μεγάλη στροφή" από κεφάλαια των ομολόγων σε μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών μέχρι τον Ιούνιο, τα ομόλογα άντλησαν κεφάλαια 378,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με τα αμοιβαία κεφάλαια σταθερού εισοδήματος στα 273,4 δισεκατομμύρια δολάρια και ακολούθησαν με ρεκόρ εισροών τα ETF για ομόλογα με 104,8 δισεκατομμύρια δολάρια.

Συνεπώς, το melt up της χρηματιστηριακής αγοράς οδηγείται από τo melt up στην εικόνα των εταιρικών κερδών και ένα ακόμα melt up, των εισροών κεφαλαίων στα μετοχικά ETFs. Υπήρξε μια μίνι-στροφή από μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια σε μετοχικά ETFs. Εντούτοις, συνολικά, τα χρήματα μεταφέρονται τόσο σε μετοχικά όσο και σε ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια με εκπληκτικό ρυθμό. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών έως τον Ιούνιο, τα αμοιβαία κεφάλαια της αγοράς χρήματος είχαν καθαρές εκροές ύψους 13,6 δις δολαρίων, οι καταθέσεις ταμιευτηρίου αυξήθηκαν κατά 499,7 δις και όλα τα αμοιβαία κεφάλαια και τα ETF προσέλκυσαν 616,3 δις δολάρια διαμορφώνοντας ένα συνολικό ποσό ύψους 1,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η ανάλυση των δεδομένων που αναφέραμε δείχνει ότι όλες οι ροές των μετοχικών κεφαλαίων παρουσιάζουν ισχυρή προτίμηση για τις μετοχές εκτός ΗΠΑ, με καθαρή εισροή 158,5 δις δολαρίων τους τελευταίους 12 μήνες, ενώ των ΗΠΑ εμφανίζονται με καθαρή εισροή ύψους 79,6 δις δολαρίων σύμφωνα με το τμήμα ανάλυσης της Yardeni Research. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, παρά την υπεραπόδοση τους μέχρι στιγμής φέτος, οι ξένες μετοχές παραμένουν σχετικά φθηνές σε σύγκριση με τις αμερικανικές μετοχές, επειδή οι ξένες οικονομίες ειδικά έχουν εμφανίσει ανοδική πορεία που εξέπληξε, ενώ η οικονομική ανάπτυξη των ΗΠΑ παρέμεινε αδιάφορη και κάπως απογοητευτική συνολικά.

Η εβδομάδα σε αριθμούς

Στην πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου, ο S&P 500, κλείνοντας στις 2476,83 μονάδες, είχε επίδοση +0,19% και στο 2017 εμφάνισε κέρδη +10,63%. Ο Dow, με μεταβολή +1,20%, έκλεισε στις 22.092,81 μονάδες, στο 2017 απέδωσε +11,79%. Ο S&P400 υποχώρησε -0,62% με επίδοση στο 2017 +5,47%, ανάλογα ο Russell 2000 της μικρής κεφαλαιοποίησης, με μεταβολή -1,19%, εμφάνισε στο έτος επίδοση +4,07%. Ο δε Nasdaq, με απώλειες -0,36%, διαμόρφωσε κέρδη στο 2017 στο +17,99%.

Ο χρυσός κινήθηκε πτωτικά, κατά -0,89%, με την απόδοσή του για το 2017 στο +9,75%. Αντίθετα το πετρέλαιο υποχώρησε -0,54%. Στο 2017 χάνει -8,11%.

Ο FTSE100 του Λονδίνου κέρδισε +1,95% στη βδομάδα και ενισχύεται πλέον, στο 2017, +5,16%. Ο DAX κέρδισε +1,11%, με απόδοση στο 2017 +7,11%, ανάλογα ο CAC είχε εβδομαδιαία μεταβολή 1,40%, με απόδοση +7,02% την τρέχουσα χρονιά. Ο δείκτης IBEX της Ισπανίας ανέβηκε +1,16% και στο 2017 απέδωσε +13,97%. Ο δείκτης FTSE MIB στην Ιταλία με μεταβολή +2,36% στο 2017 κερδίζει +14,04%. Ο Bovespa της Βραζιλίας ανέβηκε +2,14%, και στο 2017 κερδίζει +11,08%, ενώ ο Bolsa του Μεξικού κερδίζοντας +0,22%, έχει επίδοση στο 2017 +12,46%.

Ο Nikkei με μεταβολή -0,04%, στο 2017 εμφάνισε άνοδο +4,38%. Ο δείκτης Kospi στη Νότια Κορέα είχε μεταβολή -0,23%, και επίδοση για το 2017 +18,21%. Ο δείκτης Sensex στην Ινδία ανέβηκε κατά +0,05%, στο 2017 κατάφερε να κερδίζει +21,40%. Στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng ανέβηκε +2,16% και στο 2017 κατέληξε με κέρδη +25,28%. Άνοδος +0,27% για τον δείκτη του χρηματιστηρίου της Σαγκάης SSE Comp. Ind., με επίδοση στο έτος +5,10%.

Ο Jim Paulsen της Leuthold την Παρασκευή στο CNBC παρατηρούσε: «Τελικά το bull market θα συνεχίζεται μέχρι να επιδεινωθεί ο πληθωρισμός και εωσότου υπάρξουν ακόμη περισσότερες αυξήσεις στις αποδόσεις των ομολόγων και τα επιτόκια. Πιστεύω ότι αυτό θα συμβεί τελικά, αλλά δεν φαίνεται να συμβαίνει σύντομα, οπότε η άνοδος πιθανότατα θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος αυτού του έτους».

Κόντρα στην άποψη ότι υπάρχει υπερβολή στα χρηματιστήρια μίλησε και ο Άλαν Γκρίνσπαν. «Αντί για τις υπερβολές στο χρηματιστήριο, καλύτερα ίσως να ανησυχεί το κοινό για τις τιμές των ομολόγων. Εκεί βρίσκεται η πραγματική φούσκα και όταν σκάσει, θα είναι κακό για όλους. Από κάθε άποψη τα πραγματικά μακροπρόθεσμα επιτόκια είναι πολύ χαμηλά και επομένως μη βιώσιμα. Όταν κινηθούν ψηλότερα, είναι πιθανό να κινηθούν αρκετά γρήγορα. Αυτό δεν υπολογίζεται αυτή τη στιγμή από την αγορά».

Συμφωνούν οι Binky Chadha της Deutsche Bank AG και ο Τόμ Πόρσελι, της RBC Capital Markets, που λέει ότι είναι μόνο θέμα χρόνου πριν οι πληθωριστικές πιέσεις φτάσουν στην αγορά ομολόγων.

ΧΑ

Με ανοδικό βηματισμό η πρώτη βδομάδα του Αυγούστου

Το καθοδικό φινάλε του Ιουλίου κόντρα στην ανοδική έναρξη του θερμότερου μήνα του καλοκαιριού, έδωσε τελικά κέρδη πάνω από +1% στους βασικούς δείκτες την πρώτη εβδομάδα του όγδοου μήνα. Ο ΓΔ ενισχύθηκε +1,16%, ο δείκτης των blue chip +1,30% και της μεσαίας +2,10%. Μια εβδομάδα που στην αρχή της είχε το πτωτικό τέλος του Ιουλίου και στην συνέχεια τις τέσσερις συνόδους του Αυγούστου, που έχουν φέρει αθροιστικά κέρδη +2,13% στον ΓΔ, +2,34% στον 26άρη και +4,05% στον FTSEM.

Τα βασικά χαρακτηριστικά των συναλλαγών της εβδομάδας ήταν η διατήρηση του μέσου τζίρου στα 48,760 εκατ. ευρώ τη μέρα, από 64 εκατ. την προηγούμενη και τελευταία του πτωτικού Ιουλίου, με την αξία των πακέτων στα 4,631 εκατ. καθιστώντας τη μέση συμμετοχή των προσυμφωνημένων συναλλαγών 10% του συνολικού τζίρου. Ο μέσος τζίρος για τις μετοχές του FTSEM, που απέδωσε καλύτερα των δυο βασικών δεικτών του ΧΑ, διαμορφώθηκε στα 1,252 εκατ. ευρώ, με μικρότερη μείωση από τον συνολικό έναντι της προηγούμενης βδομάδας. Ωστόσο τα πράγματα στη σύνοδο της Δευτέρας δεν ήταν ρόδινα.

Αντίθετα, σημειώθηκε ο πυθμένας της διόρθωσης που ξεκίνησε από το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου με την εκτόνωση των πιέσεων τη Δευτέρα, τελευταία μέρα του μήνα που προκάλεσε πτώση -1,40% στον ΓΔ. Το ελάχιστο εβδομάδας και μήνα για τα περισσότερα blue chip και για τους δείκτες σημειώθηκε στο μέσο των συναλλαγών και ήταν για τον ΓΔ οι 809,4 μονάδες. Με αντίδραση περιορισμένης ισχύος, το κλείσιμο του ΓΔ έγινε στις 812,21 από 820,02 μονάδες. Αντιστοιχούσε σε πτώση -0,95% και συνεπώς, το μεγαλύτερο μέρος των μηνιαίων απωλειών σημειώθηκε στη σύνοδο της 31/7. Την πτώση οδήγησαν οι εταιρίες Τεχνολογίας, Χρ/μικών Υπηρεσιών, Τραπεζών και Βιομηχανικών Προϊόντων. Την Τρίτη, πρώτη του Αυγούστου, μια γλυκιά άνοδος εγκαταστάθηκε από την έναρξη ως τις 16:30, που την στήριξαν κύρια οι Τράπεζες. Ο ΓΔ οδηγήθηκε ψηλότερα +0,68% και έφθασε στις 817,74 και ο 25άρης έκλεισε στις 2133,21 με μεταβολή +0,83%. Οι περισσότεροι κλαδικοί δείκτες εμφάνισαν θετικές μεταβολές της ίδιας τάξης μεγέθους με την πτώση της προηγούμενης συνόδου. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις μεταβολές των πιο κερδισμένων, που ήταν οι δείκτες των εταιριών Τεχνολογίας +3,17% από -3,27%, Τραπεζών +2,69% από -2,24%, Βιομηχανικών Προϊόντων +2,33% από -1,89%, ο FTSEΜ +1,94% από -1,87%, Τηλεπικοινωνιών +1,49% από -1,64%. Την Τετάρτη, η άνοδος ίσχυσε από την αρχή ως τις δημοπρασίες και ο μέσος όρος πέρασε πάνω από μια στήριξη, που εύκολα διαπέρασε όταν κινήθηκε πτωτικά, ήταν τα επίπεδα στις 825 μονάδες. Το πλήθος των ανοδικών (21 από 14) blue chip εκείνη τη μέρα έναντι των καθοδικών (4 από 8) υπογραμμίζει την ποιοτική αναβάθμιση στο φρόνημα των επενδυτών. Ο ΓΔ οδηγήθηκε ψηλότερα +1,01% και έφθασε στις 826,02 μονάδες και ο 26άρης έκλεισε στις 2153,08 με μεταβολή +0,93%.

Την Πέμπτη η εικόνα άλλαξε και οι πιέσεις από ρευστοποίηση θέσεων ήταν υπολογίσιμες αλλά απορρόφησαν οι θεσμικοί την προσφορά στο δεύτερο μέρος και ο ΓΔ οδηγήθηκε οριακά χαμηλότερα -0,03% και έφθασε στις 825,80 και ο 25άρης με μεταβολή +0,04%, έκλεισε στις 2153,90 μονάδες. Την Παρασκευή ο ΓΔ οδηγήθηκε ψηλότερα +0,45% και έκλεισε στις 829,5 μονάδες, ενώ ο τζίρος έπεσε κάτω από τα 30 εκατ. ευρώ. Ο 25άρης έκλεισε στις 2165,31 με μεταβολή +0,53%. Την άνοδο «επέβαλαν» τα κέρδη πάνω από +1% των εταιριών Χρ/μικών Υπηρεσιών +1,47%, Βιομηχανικών Προϊόντων +1,46%, Τροφίμων Ποτών +1,46%, Εμπορίου +1,41%, Κατασκευές Υλικά +1,01%, και των Τραπεζών +0,90%. Το άπλωμα του αγοραστικού ενδιαφέροντος και η ανοδική δυναμική για τον τραπεζικό κλάδο, ακόμα και όταν ήταν σε δυσμένεια στην ευρωπαϊκή κεφαλαιαγορά, αποτελούν θετική κληρονομιά για τη δεύτερη εβδομάδα του Αυγούστου.

Για άλλη μια βδομάδα το ελάχιστό της έγινε για 16 blue chip και για τους τρεις δείκτες και ελάχιστο τελευταίων τριάντα ημερών. Για αυτό μετρά η απόσταση από το κατώτερο εβδομάδας, για την ύπαρξη ή μη ανοδικής ορμής, ικανής να οδηγήσει αποφασιστικά τις τιμές ψηλότερα από τα χαμηλά των τελευταίων εβδομάδων.

Τεχνική ανάλυση - παράγωγα

Βασικό χαρακτηριστικό στην στατιστική εικόνα των μετοχών του 26άρη είναι το μικρό πλήθος των blue chip σε κάθε κατηγορία με βάση την εβδομαδιαία μεταβολή. Είναι τρία τα blue chip με μεταβολή ισοδύναμη των βασικών δεικτών οι ΒΙΟ +1,39%, ΕΛΛΑΚΤΩΡ +1,20% και ΠΕΙΡ +1,51% ενώ άλλα δυο ΑΔΜΗΕ και ΑΛΦΑ έχουν κέρδη της τάξης του +1,90% ελαφρά καλύτερα του μέσου όρου. Πέντε μετοχές έχουν θετική μεταβολή εβδομάδας, αλλά κάτω του +1%, οι ΕΕΕ +0,78%, ΦΦΓΚΡΠ +0,49%, ΜΠΕΛΑ +0,42%, ΟΤΕ +0,18% και ΟΠΑΠ +0,10%. Τέσσερις έχουν απώλειες κάτω του -1% ΓΡΙΒ -0,99%, ΟΛΠ -0,88%, με τις ΜΥΤΙΛ και ΑΡΑΙΓ στο -0,48%. Το ίδιο πλήθος έχει και η ομάδα με τις μεγάλες συγκριτικά απώλειες ήτοι ΑΤΤ -7,27%, ΕΧΑΕ -3,09%, ΕΛΠΕ -2,06% και ΣΑΡ -1,53%. Η ομάδα των blue chip που τα κέρδη τους στήριξαν την άνοδο της εβδομάδας και του Αυγούστου είναι η πολυπληθέστερη και περιλαμβάνει: ΓΕΚΤΕΡΝΑ +7,65%, ΕΤΕ +5,71%, ΦΡΛΚ +4,35%, ΕΥΡΩΒ +3,95%, ΔΕΗ +3,83%, ΤΙΤΚ +2,95%, ΛΑΜΔΑ +2,60% και ΜΟΗ +2,48%.

Με ουδέτερες προσδοκίες στο ξεκίνημα της δεύτερης εβδομάδας του μήνα

Στην πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου, οι όγκοι μειώθηκαν, όπως συνήθως όταν χαμηλώνουν οι ρυθμοί συναλλαγών στην υποκείμενη αγορά. Διατηρήθηκαν τα σχεδόν ουδέτερα στοιχήματα για την τάση του δείκτη των blue chip. Ο όγκος των ΣΜΕ της κυρίαρχης σειράς, Αυγούστου, περιορίστηκε στα 960 από 2.176 τη μέρα. Ο FTSE25 κατέληξε στις 2165,31 μονάδες με εβδομαδιαία μεταβολή +1,30%. Στα options του, ο λόγος των calls προς τα puts έδειξε πως στα 22 calls αντιστοιχούσαν 4 puts.

Οι όγκοι στα ΣΜΕ του δείκτη συνολικά, μειώθηκαν -51,2%. Οι ανοικτές θέσεις επίσης έπεσαν στα 6867 από 7857 ΣΜΕ. Ο μέσος όγκος της σειράς Αυγούστου, μειώθηκε κατά -55,9%, ενώ της σειράς Σεπτεμβρίου διαμορφώθηκε στα 224 από 251 συμβόλαια ημερησίως και κατέληξε με 716 από 807 ανοικτές θέσεις. Η εκκαθάριση του ΣΜΕ Αυγούστου, ορίστηκε στις 2164,50 μονάδες, με προ-πορεία του 25άρη 0,75 μονάδες.

Σήμερα

Θετικά πρόσημα εμφάνισαν στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας τα κυριότερα χρηματιστήρια στην Ασία, με τους επενδυτές να αναμένουν την αντίδραση της Πιόνγιανγκ στις κυρώσεις των Ηνωμένων Εθνών.

Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei ενισχύθηκε κατά 0,57% στις 20.066 μονάδες και ο δείκτης Topix αυξήθηκε κατά 0,51% στις 1.639 μονάδες. Στην Κίνα, παράλληλα, το χρηματιστήριο της Σαγκάη σημείωσε κέρδη κατά 0,13% στις 3.266 μονάδες.

Στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Χανγκ Σενγκ κατέγραψε αύξηση κατά 0,39% στις 27.669 μονάδες και στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi κινήθηκε ανοδικά κατά 0,35% στις 2.403 μονάδες. Στην Αυστραλία, τέλος, ο δείκτης ASX 200 ενισχύθηκε κατά 0,94% στις 5.774 μονάδες.

Το συμβούλιο ασφαλείας του ΟΗΕ ενέκρινε ομοφώνως την επιβολή νέων κυρώσεων εις βάρος του καθεστώτος της Βόρειας Κορέας, κλιμακώνοντας τις πιέσεις προς την Πιόνγιανγκ. Αρκετοί αναλυτές, πάντως, θεωρούν απίθανο οι νέες κυρώσεις να αποτρέψουν τον Κιμ Γιονγκ Ουν από την υλοποίηση του πυρηνικού προγράμματος.

Στην αγορά εμπορευμάτων, τα συμβόλαια WTI υποχωρούν κατά 0,32% στα 49,42 δολάρια και τα συμβόλαια Brent σημειώνουν απώλειες κατά 0,32% στα 52,25 δολάρια. Η τιμή του χρυσού, παράλληλα, καταγράφει πτώση κατά 0,09% στα 1.263,50 δολάρια.

Στην αγορά συναλλάγματος, η αξία του γεν μειώνεται κατά 0,04% στα 110,71 γεν/δολάριο, ενώ το αυστραλιανό νόμισμα (AUD) εμφανίζει άνοδο κατά 0,16% σε 0,7935 δολάρια (USD).

Ειδήσεις από το εσωτερικό

Η Αθήνα προλαβαίνει να εκπληρώσει τα 113 προαπαιτούμενα που υπολείπονται έως τον Αύγουστο του 2018 «και θα το κάνει» αναφέρει ο γ.γ. Δημοσιονομικής Πολιτικής, Φραγκίσκος Κουτεντάκης, σε συνέντευξή του στην «Εφημερίδα των Συντακτών». Ο κ. Κουτεντάκης τονίζει ότι δεν είναι «στις προθέσεις κανενός μια παράταση του προγράμματος» ενώ εκφράζει την ικανοποίησή του από τα αποτελέσματα της πρώτης εξόδου της χώρας στις αγορές, τόσο γιατί «καταφέραμε να μειώσουμε τις χρηματοδοτικές ανάγκες του 2019 και να αντλήσουμε πρόσθετη ρευστότητα», όσο και γιατί, «σε συμβολικό επίπεδο η επιτυχία της έκδοσης σηματοδοτεί την αντίστροφη μέτρηση μέχρι την πλήρη έξοδο στις αγορές τον Αύγουστο του 2018».

Με τις πρώτεςαναδιαρθρώσεις επιχειρηματικών χρεών να εκτιμάται ότι θα έχουν πραγματοποιηθεί εντός του 2017, πρεμιέρα έκανε χθες η ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης των οφειλών των επιχειρήσεων. Η διαδικασία, η οποία θα γίνεται στο σύνολο της ηλεκτρονικά, προσέλκυσε χθες πρώτη ημέρα το ενδιαφέρον χιλιάδων επιχειρήσεων που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές τόσο προς τις τράπεζες όσο και προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία και θέλουν να αξιοποιήσουν τις διευκολύνσεις που παρέχονται ώστε να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Ειδικότερα, την πλατφόρμα «επισκέφθηκαν» πάνω από 6.000 ενδιαφερόμενοι, περισσότεροι από 2.300 έκαναν το πρώτο βήμα της διαδικασίας, ενώ πάνω από 150 άρχισαν να συμπληρώνουν και στοιχεία σχετικά με τις ακάλυπτες υποχρεώσεις τους.

Στην «τετράγωνη λογική» που αποτελείται από: επενδύσεις, εξαγωγές, καινοτομικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ψηφιακή εκπαίδευση και απορρόφηση ανέργων μέσω προγραμμάτων ενεργητικής απασχόλησης, βασίζεται το νέο παραγωγικό υπόδειγμα της χώρας υπογραμμίζει ο υπουργός Οικονομίας Δημήτρης Παπαδημητρίου σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Την αύξηση του αριθμού των οφειλετών του Δημοσίου πάνω από το επίπεδο των 4,2 εκατομμυρίων προκαλεί η αδυναμία εκατοντάδων χιλιάδων φυσικών προσώπων να πληρώσουν εμπρόθεσμα, έως το τέλος Ιουλίου, την πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος και των λοιπών επιβαρύνσεων των εκκαθαριστικών σημειωμάτων των φετινών φορολογικών δηλώσεων.

Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία των αρμόδιων υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ο συνολικός αριθμός των φορολογουμένων με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο είχε μειωθεί από 4.146.483 στο τέλος Δεκεμβρίου του 2016 σε 3.881.795 στο τέλος Μαΐου του τρέχοντος έτους και, σύμφωνα με εκτιμήσεις, μέχρι και το τέλος Ιουνίου παρέμεινε σε επίπεδο χαμηλότερο των 3,9 εκατομμυρίων.

«Ακόμη και η διαστρέβλωση θα έπρεπε να έχει όρια» ανέφεραν κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών σχολιάζοντας δημοσίευμα της εφημερίδας «Παραπολιτικά» αναφορικά με την τοποθέτηση του ΥΠΟΙΚ,Ευκλείδη Τσακαλώτου στην Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ.

«Η εφημερίδα “Παραπολιτικά”, σε σημερινό της δημοσίευμα διαστρεβλώνει πλήρως τις τοποθετήσεις ​μελών στην ΚΕ του κόμματος, παρουσιάζοντας τοποθετήσεις τους ως προσωπικές επιθέσεις μεταξύ υπουργών. Βαπτίζει, μάλιστα, “πολιτική” ακόμα​ και μια τεχνοκρατική ενημέρωση για τις συχνότητες» δήλωσαν οι ίδιοι κύκλοι.

«Η Μέρκελ απέσυρε το σχέδιο του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε για Grexit για να μην τα χαλάσει με τον τότε Γάλλο πρόεδρο Φρανσουά Ολάντ» υποστηρίζει σε δημοσίευμά του το περιοδικό Der Spiegel. «Όταν ο Σόιμπλε αναφέρονταν τα τελευταία χρόνια στην Ευρωζώνη, συνήθως επέπληττε, με εκφράσεις όπως, "η Ελλάδα είναι βαρέλι χωρίς πάτο", "πολλές χώρες ζουν πάνω από τις οικονομικές τους δυνατότητες" και "δεν τηρούνται οι συμφωνίες"», γράφει το περιοδικό λιγότερο από δύο μήνες πριν τις γερμανικές εκλογές με αφορμή τα 75α γενέθλια του υπουργού Οικονομικών σε μερικές εβδομάδες.

Στις πολύ καλές επιδόσεις που καταγράφει ο γερμανικός επιχειρηματικός όμιλος Fraport λόγω της αυξημένης κίνησης επιβατών στα αεροδρόμια, όπως των 14 περιφρειακών στην Ελλάδα, αναφέρεται δημοσίευμα της εφημερίδας Frankfurter Allgemeine Zeitung. Παρά το γεγονός ότι η Fraport έχει αυξημένα κέρδη και λόγω της αύξησης της επιβατικής κίνησης στα 14 περιφερειακά ελληνικά αεροδρόμια, ο γερμανικός επιχειρηματικός όμιλος καταγράφει σε σύνολο κύκλων εργασιών καθαρές απώλειες, που αποδίδονται στις επενδύσεις που έγιναν για την έναρξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας στα εν λόγω αεροδρόμια, επισημαίνεται.

Την υπογραφή σύμβασηςμε την OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad («OTP Serbia») για την πώληση του 100% των θυγατρικών της ΕΤΕ στη Σερβία - Vojvodjanska Banka AD («VOBAN») και NBG Leasing doo - και ενός χαρτοφυλακίου δανείων εταιρικών πελατών που δραστηριοποιούνται στη Σερβία ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα. Το συμφωνηθέν τίμημα για το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της VOBAN και της NBG Leasing ανέρχεται σε 125 εκ. ευρώ και αντιστοιχεί σε πολλαπλασιαστή 0.75x P/TBV. H συναλλαγή αναμένεται να αυξήσει τον δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET1) της ΕΤΕ κατά περίπου 30 μονάδες βάσης και να ενισχύσει τη ρευστότητα της κατά περίπου 280 εκ. ευρώ, αφού ληφθεί υπόψη και η αποπληρωμή του ενδοομιλικού δανεισμού.

Υψηλές προοπτικές για τον ελληνικό τουρισμό διαβλέπει η TUI, η οποία ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της στη χώρα με ένα νέο Robinson Club στην Κρήτη, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζει το ενδεχόμενο σε δεύτερο χρόνο να προχωρήσει και στο άνοιγμα ενός ξενοδοχείου υπό το brand της Tui Blue για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σημειώνεται ότι η TUI με όλα της τα brand διαθέτει στην Ελλάδα περίπου 30 ξενοδοχεία.

Το Πληροφοριακό Δελτίο για την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της Fairfax προς τους μετόχους της Grivalia Properties, ενέκρινε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η πρόταση του καναδικού fund αφορά το 48,63% των μετοχών της Grivalia Properties, οι οποίες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό του. Σημειώνεται ότι η Fairfax, αυτή τη στιγμή, κατέχει το 51,73% των μετοχών της ελληνικής εταιρείας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποδεχθούν την πρόταση από τις 7 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου. Ως αντάλλαγμα προσφέρεται το ποσό των 8,80 ευρώ/μετοχή. Η τρέχουσα αξία της μετοχής της Grivalia ανέρχεται σε 2,13 ευρώ.

Tην πώληση του 100% των μετοχών τηςΣΤΕΛΛΑ ΠΟΛΑΡΙΣ ΚΡΕΤΑ Α.Ε. στον τουριστικό οργανισμό TUI AG, ανακοίνωσε η Καράτζη Α.Ε.

Από την παραπάνω συναλλαγή, η Καράτζη εκτιμά ότι θα ενισχυθούν περαιτέρω τα τρέχοντα και μελλοντικά επενδυτικά σχέδια του Ομίλου

Επιπλέον, όπως διευκρινίζει, δεδομένου ότι η θυγατρική ήταν αδρανής, δεν επηρεάζονται ο κύκλος εργασιών και τα λειτουργικά αποτελέσματά. Σημειώνεται ότι η ΣΤΕΛΛΑ ΠΟΛΑΡΙΣ ΚΡΕΤΑ Α.Ε. ήταν 100% ιδιοκτησίας του Ομίλου Καράτζη και δραστηριοποιείται στον τομέα του τουρισμού.

Στην υπογραφή της σύμβασης για την κάλυψη του κοινού ομολογιακού δανείου, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, προχώρησε χθες η Πλαίσιο Computers ΠΛΑΙΣ-1,32% Α.Ε. Το δάνειο είναι συνολικής αξίας 6 εκατ. ευρώ, με διάρκεια αποπληρωμής τα έξι έτη. Η κάλυψη του ομολόγου πραγματοποιήθηκε από τις Εθνική Τράπεζα ΕΤΕ+0,82% Ελλάδος και NBG Malta LTD. Σύμφωνα με την εταιρεία, το δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού.

Στο τέλος του καλοκαιριού αναμένεται να φανεί εάν η υπόθεση της εξόρυξης χρυσού στην Ελλάδα θα εξελιχθεί σε Ελντοράντο ή σε Βατερλώ, όπως λένε χαρακτηριστικά οι άνθρωποι του χώρου, μετά και τις εξελίξεις του τελευταίου τριημέρου, κατά το οποίο έγιναν κρίσιμες συναντήσεις μεταξύ της ηγεσίας της Eldorado Gold και της ελληνικής κυβέρνησης και των υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γ. Σταθάκη, Οικονομίας και Ανάπτυξης Δ. Παπαδημητρίου και του υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Σ. Πιτσιόρλα, σχετικά με την πορεία της επένδυσης της Ελληνικός Χρυσός, θυγατρικής της καναδικής πολυεθνικής, ενώ έχει ενημερωθεί και ο πρωθυπουργός με επιστολή, όπως είχε γράψει η «Ν».

Ειδήσεις από το εξωτερικό

Στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης παρέμεινε η Γαλλία, η οποία αποτέλεσε τον πιο δημοφιλή τουριστικό προορισμό για το 2016, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού του ΟΗΕ. Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν οι ΗΠΑ, ενώ στην τρίτη θέση ακολούθησε η Ισπανία. Αντίθετα, σημαντική μείωση κατέγραψε ο αριθμός των τουριστών στο Ηνωμένο Βασίλειο, γεγονός το οποίο αποδίδεται στην τρομοκρατία και το Brexit. Παρά το γεγονός ότι η Γαλλία παρέμεινε στην κορυφή των τουριστικών προορισμών με 82,6 εκατ. επισκέπτες, τα επίσημα στοιχεία κατέδειξαν σημαντική πτώση της τάξεως του 2% σε σχέση με το 2015.

Πτώση εμφάνισαν στο τρίμηνο Απριλίου – Ιουνίου τα οικονομικά μεγέθη της Mediobanca SpA, τα οποία επλήγησαν από έκτακτες χρεώσεις. Συγκεκριμένα, τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 136 εκατ. ευρώ έναντι 162 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016.

Οι έκτακτες χρεώσεις ανήλθαν σε 50 εκατ. ευρώ, γεγονός το οποίο περιόρισε την κερδοφορία της ιταλικής τράπεζας. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, για το σύνολο του οικονομικού έτους 2016 - 2017, η Mediobanca εμφάνισε κέρδη 750 εκατ. ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 24% σε σχέση με πέρυσι.

Σημαντική αύξηση της τάξης του 11% εμφάνισαν στο τρίμηνο Απριλίου – Ιουνίου τα καθαρά κέρδη της Toyota Motor, τα οποία ανήλθαν σε 613 δισ. γεν (5,57 δισ. δολάρια). Οι πωλήσεις, παράλληλα, ενισχύθηκαν κατά 33.053 οχήματα και τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 7% στα 7,05 τρισ. γεν. Στον αντίποδα, η λειτουργική κερδοφορία υποχώρησε κατά 10,6% στα 574,3 δισ. γεν, εξαιτίας της αύξησης του ανταγωνισμού στην αμερικανική αγορά. Αντιστοίχως, το περιθώριο λειτουργικού κέρδους περιορίστηκε στο 8,1% από 9,5% πέρυσι.

Στην κερδοφορία επέστρεψε, κατά τη διάρκεια του α’ εξαμήνου του 2017, η Royal Bank of Scotland. Τα καθαρά κέρδη της βρετανικής τράπεζας ανήλθαν σε 939 εκατ. στερλίνες έναντι ζημιών 2,05 δισ. στερλινών το αντίστοιχο διάστημα του 2016. Ειδικά στο β’ τρίμηνο, η κερδοφορία διαμορφώθηκε σε 680 εκατ. στερλίνες από ζημιές 1,1 δισ. στερλινών πέρυσι. Η διοίκηση της τράπεζας, παράλληλα, ανακοίνωσε τη μεταφορά μέρους των δραστηριοτήτων της στο Άμστερνταμ -ως απόρροια του Brexit- επηρεάζοντας περίπου 150 εργαζόμενους.

Αύξηση της τάξης του 1% εμφάνισαν τον Ιούνιο οι παραγγελίες στον κλάδο της γερμανικής μεταποίησης, χάρη στη βελτίωση της εγχώριας καταναλωτικής ζήτησης. Οι αναλυτές της Wall Street Journal ανέμεναν άνοδο των παραγγελιών κατά 0,5%. Η αύξηση αντανακλά την ανάκαμψη της επιχειρηματικής διάθεσης των γερμανικών εταιρειών, οι οποίες επωφελούνται της ανάπτυξης της οικονομίας και του «αδύναμου» ευρώ. Άλλωστε, το επιχειρηματικό κλίμα, σύμφωνα με το ινστιτούτο Ifo, ενισχύθηκε στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, κατά τη διάρκεια του προηγούμενου μήνα.

Τη δημιουργία κοινού εταιρικού σχήματος, με στόχο την ανέγερση εργοστασίου στις ΗΠΑ, σχεδιάζουν οι ιαπωνικές αυτοκινητοβιομηχανίες Toyota και Mazda, όπως αποκαλύπτει δημοσίευμα του πρακτορείου CNBC. Η επένδυση των δύο εταιρειών αναμένεται να αγγίξει τα 1,6 δισ. δολάρια, με το εργοστάσιο να εκτιμάται ότι θα διαθέτει τη δυνατότητα παραγωγής έως 300.000 οχημάτων ετησίως. Σ’ αυτό θα εργάζονται, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το αμερικανικό δημοσίευμα, περίπου 4.000 άτομα. Toyota και Mazda ευελπιστούν ότι η λειτουργία της παραγωγικής μονάδας, η οποία θα εστιάζει σε ηλεκτροκίνητα οχήματα, θα ξεκινήσει εντός του 2021.