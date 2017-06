Με τις απονομές των ετήσιων βραβείων ολοκληρώθηκε το συνέδριο της Α&Μ

Με τις απονομές των βραβείων της Α&Μ Architects σε στελέχη της αλλά και σε συνεργάτες της ολοκληρώθηκε στις 29 Μαΐου το ετήσιο συνέδριο της εταιρείας αρχιτεκτονικών μελετών και διαχείρισης έργων.

Οι προσκεκλημένοι ομιλητές ήταν διακεκριμένοι επαγγελματίες του Design, της Αρχιτεκτονικής και της Επιχειρηματικότητας, οι οποίοι μοιράστηκαν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους σχετικά με νέες πρακτικές στον σύγχρονο σχεδιασμό και την επικοινωνία.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Α&Μ Architects Μιχάλης Μαυρολέων, αφού καλωσόρισε κι ευχαρίστησε τους ομιλητές, τα μέλη της A&M καθώς και τους συνεργάτες της εταιρείας, ανέπτυξε τους στόχους του συνεδρίου κάνοντας μία αναδρομή στα επιτεύγματα της εταιρείας κατά τη χρονιά που πέρασε και παραχώρησε το βήμα στους ομιλητές:

Μηνάς Κοσμίδης | From the Brand Name to the Concept

Έλενα Παπαδοπούλου| We don't just talk, We Communicate

Τόλης Αϊβαλής| Digital and Social Media channels for Architects

Βάγια Πάντου, Μάριος Κακλαμάνος| Case Study: Design & PM for OΠΑΠ

Θωμάς Γραβάνης| Lighting: The magic tool

Κωνσταντίνος Κουδούνης| Portraits of Unbuilt Architecture

Έστα Γεωργαλά, Maria Laura Santillo| Stay updated. Commercial Design

Αλέξανδρος Κομνηνός| Not Selling, Serving

Γιάννης Μάριος Ψιμάδας| Universality of Design Thinking. Personal Learnings

Βενετία Κουσσία| Human2Human

Μάριος Κακλαμάνος, Μιχάλης Μαυρολέων, Βάγια Πάντου, Βασίλης Μπαρτζώκας, Θωμάς Γραβάνης, Κων/νος Κουδούνης.

Σε ό,τι αφορά τα ετήσια βραβεία της Α&Μ, τα βραβεία «ΧΡΟΝΟΣ», «ΠΟΙΟΤΗΤΑ» & «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» απονεμήθηκαν στα στελέχη της εταιρείας: Αλέξανδρο Πασχαλούδη, Χρήστο Βαμπούλα και Λία Παπαηλία αντίστοιχα, ενώ το ξεχωριστό βραβείο «Model of Excellence 2016» μοιράστηκαν η Έστα Γεωργαλά και Βάγια Πάντου, μετά από ψηφοφορία όλων των μελών της εταιρείας.

Έπαινοι Αναγνώρισης δόθηκαν σε στελέχη που αφιέρωσαν σημαντικό χρόνο στην εξέλιξη των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων. Παράλληλα, τιμητικές διακρίσεις επιδόθηκαν σε εξωτερικούς συνεργάτες της εταιρείας.