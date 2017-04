Market Beat: Οι πιθανολογούμενες απαιτήσεις του ΔΝΤ δικαιολογούν τα απαισιόδοξα στοιχήματα

Του Κώστα Ιωαννίδη

«Ενώ στην Αθήνα ξεκινάει από σήμερα ο τελικός γύρος των διαπραγματεύσεων για την ολοκλήρωση της τεχνικής συμφωνίας και το «κλείδωμα» των μέτρων που θα πρέπει να ψηφιστούν για το 2019-2020, ύψους περίπου 4 δισ. ευρώ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο -διά του επικεφαλής του ευρωπαϊκού τμήματος, Πολ Τόμσεν- έρχεται να πυροδοτήσει και πάλι το κλίμα. Ο κ. Τόμσεν χαρακτήρισε την επικείμενη περικοπή των συντάξεων, αλλά και τη μείωση του αφορολόγητου ως «προκαταβολή» των μεταρρυθμίσεων που θα πρέπει να γίνουν για να περιοριστούν τα ποσοστά της ανεργίας και να αποκατασταθούν τα εισοδήματα». Αναμένονται οι αντιδράσεις στο ταμπλό του ΧΑ λόγω της παραπάνω είδησης. Ωστόσο τα κέρδη στο διήμερο και τα παράγωγα προδιαθέτουν για μια «ακίνδυνη» διόρθωση.

Με δυο ανοδικά βήματα υπολογίσιμων διαστάσεων ο ΓΔ πέρασε πάνω από τα φρέσκα υψηλά για το 2017 και σταδιακά απομακρύνεται από το επίπεδο των 680 μονάδων που μετασχηματίζεται σε πρώτη στήριξή του στην περίπτωση μιας διόρθωσης. Το Χρηματιστήριο προεξοφλεί ότι ο οδικός χάρτης των εξελίξεων οδηγεί σε έγκριση της δεύτερης αξιολόγησης του τρίτου μνημονίου στο Eurogroup της 22ας Μαΐου. Αυτό προκλήθηκε από την επάνοδο των Θεσμών στην Αθήνα.

Στο ΧΑ είναι πιο πιθανή μια επιμονή του ανοδικού momentum, αν τα πράγματα εξελιχθούν ομαλά για την ολοκλήρωση του Staff Level Agreement. Γιατί με βήμα καλύτερο της Δευτέρας ο ΓΔ κερδίζει +3,83% και πέρασε στην αναζήτηση οροφής πάνω από τις 700 μονάδες. Τα ελληνικά ομόλογα επίσης, είδαν τις αποδόσεις τους κάτω από το 6,50% προσεγγίζοντας επίπεδα που ήταν όταν η χώρα επιχείρησε και βγήκε το 2014 στις αγορές δανεισμού. Στην σύνοδο της Τρίτης, οι θεσμικοί έδωσαν στον 25άρη ανοδική κίνηση σταθερής κλίσης. Το κλείσιμο έγινε στις 1863,24 με μεταβολή +1,98%. Η εκκαθάριση για τη σειρά Μαΐου ορίστηκε στις 1853,00 μονάδες. Οι traders επιμένοντας στις δυσοίωνες προσδοκίες διεύρυναν την προπορεία του 25άρη έναντι των ΣΜΕ παρά την άνοδο με κλιμάκωση των όγκων προς τα πάνω στην υποκείμενη αγορά.

Υπάρχει όμως σαφής δυσκολία στην ανεύρεση μιας συμφωνίας για τον τρόπο με τον οποίο θα διευθετηθεί η υπόθεση του χρέους. Διότι διατηρήθηκε η απόσταση των απόψεων των Ευρωπαίων πιστωτών έναντι αυτών του ΔΝΤ, παρά τις συναντήσεις και τις συνομιλίες των αρμοδίων στην Ουάσιγκτον. Η άποψη της αγοραίας συναίνεσης είναι πως η ανοδική κίνηση των Ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων ώθησε και το ΧΑ ψηλότερα, με την αξία των συναλλαγών να πολλαπλασιάζεται σε σχέση με τους τζίρους των ημερών πριν και μετά το Πάσχα, ενώ η επισημοποίηση της δημοσιονομικής επίδοσης για το 2016 από την ΕΛΣΤΑΤ και η ολοκλήρωση του deal του ΟΛΘ είχαν θετική συνεισφορά.

Βασικό κίνητρο για τη στροφή των θεσμικών επενδυτών του πλανήτη στις αξίες υψηλού ρίσκου ήταν η ανακούφιση από το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία. Παράλληλα συντήρησε την όρεξη για αγορές μετοχών η ελπίδα πως η διακυβέρνηση Τραμπ θα ξεκαθαρίσει σήμερα σε κάποιο βαθμό πως εννοεί τις φορολογικές ρυθμίσεις.

Θυμίζουμε ότι την περασμένη εβδομάδα και όχι μόνο, οι επαγγελματίες έχοντας χάσει την εμπιστοσύνη τους στις δημοσκοπήσεις, από την ανησυχία για μια αρνητική, για την ευρωζώνη, εξέλιξη από τις εκλογές στη Γαλλία, σε συνδυασμό με την αύξηση των γεωπολιτικών εντάσεων στην Κορεατική χερσόνησο, στράφηκαν στα θεωρούμενα ως ασφαλή καταφύγια. Προτίμησαν το γιεν, τα ομόλογα Γερμανίας και ΗΠΑ έναντι των Γαλλικών και Ιταλικών, ενώ επίσης ενδιαφέρθηκαν για τον χρυσό, πιέζοντας λίγο ή αρκετά τους μετοχικούς δείκτες στα Ασιατικά και Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Μέσα σε δυο μέρες ωστόσο, οι βασικοί κάθε χρηματιστηρίου μετοχικοί δείκτες έχουν πραγματοποιήσει άλματα σε δυο μόλις συνόδους. Αυτά ανά αγορά είναι: Για τον FTSE100 του Λονδίνου είναι +2,26%, για τον γερμανικό DAX +3,47%, για τον CAC στο Παρίσι +4,32%, ενώ ο Stoxx Europe 600 που περιλαμβάνει μετοχές από όλη την Ευρώπη κέρδισε 2,32%, όταν ο ιταλικός FTSE MIB εκτινάχθηκε κατά 5,39%, με τον ισπανικό IBEX στο +3,91%. Ο Nikkei με την υποχώρηση του ενδιαφέροντος για το γιέν ανέβηκε +2,46%, όταν ο Hang Seng ενισχύθηκε +1,72% και είναι ο πρώτος από όσους αναφέραμε με μέσο κέρδος ανά σύνοδο κάτω του +1%. Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού ο Dow Jones στις 20:00 δική μας ώρα δηλαδή με μιάμιση σύνοδο κέρδιζε +2,20%, από το κλείσιμο της Παρασκευής, με τον βαρύτερο μετοχικό δείκτη του πλανήτη τον S&P500 στο +1,65%, ο δε Nasdaq Composite ήταν σε επίπεδα νέων υψηλών βίου, περνώντας για πρώτη φορά πάνω από τις 6000 μονάδες με μεταβολή από τις 21/4, +1,92%.

Η Wall Street έχτισε χθες πάνω στα κέρδη της προηγούμενης συνεδρίασης, με το δείκτη Nasdaq Composite να παραβιάζει το όριο των 6.000. Πρόσφατες δημοσκοπήσεις έδειξαν ότι ο Εμμανουήλ Μακρόν, εμφανίζεται με άνετο προβάδισμα έναντι της Marine Le Pen για τις εκλογές 7 Μαΐου. Ο χρυσός και το ιαπωνικό γιεν, υποχώρησαν, ενώ το χάσμα μεταξύ των γαλλικών και γερμανικών βραχυπρόθεσμων κρατικών ομολόγων, που αποτελεί μέτρο του ποσοστού του πολιτικού κινδύνου στη ζώνη του ευρώ, έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο για σχεδόν τρεις μήνες.

Η επίδραση της δυναμικής της περασμένης μέρας

ΗΠΑ

Νέα ισχυρά κέρδη εμφάνισαν στη χθεσινή συνεδρίαση οι αμερικανικοί δείκτες στη Wall Street, καθώς τα εταιρικά αποτελέσματα «έστειλαν» τον Dow Jones μια «ανάσα» από τις 21.000 μονάδες και τον Nasdaq σε νέο ιστορικό υψηλό. Συγκεκριμένα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε κατά 1,12% στις 20.996 μονάδες, ο δείκτηςS&P 500 σημείωσε κέρδη κατά 0,61% στις 2.388 μονάδες και ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq κατέγραψε άνοδο κατά 0,70% στις 6.025 μονάδες.

«Τα αποτελέσματα είναι πέρα για πέρα θετικά» σχολίασε ο Πίτερ Καρντίγιο, αναλυτής της First Standard Financial, ο οποίος εκτίμησε ότι οι αμερικανικές εταιρείες βαδίζουν στον δρόμο της ανάπτυξης.

Μετά το κλείσιμο της αποψινής συνεδρίασης, αναμένεται να δημοσιεύσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις περίπου 190 εταιρείες, μεταξύ των οποίων και οι Boeing, Amazon, Alphabet, Microsoft και General Motors.

Στην αγορά συναλλάγματος, η αξία του δολαρίου υποχώρησε κατά 0,29% έναντι της στερλίνας (1,2830 δολάρια) και κατά 0,63% έναντι του ευρώ (1,0936 δολάρια), ενώ εκτινάχθηκε κατά 1,24% έναντι του γεν (111,11 γεν).

Στην αγορά εμπορευμάτων (commodities), τα συμβόλαια WTI ενισχύθηκαν κατά 1,04% στα 49,74 δολάρια και τα συμβόλαια Brent σημείωσαν κέρδη κατά 1,36% στα 52,30 δολάρια. Η τιμή του χρυσού αντίθετα, κατέγραψε μείωση κατά 0,97% στα 1.265,10 δολάρια.

Στα εταιρικά νέα της ημέρας, καλύτερα των εκτιμήσεων αποδείχθηκαν τα οικονομικά μεγέθη της McDonald για το α’ τρίμηνο του 2017, καθώς τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 1,21 δισ. δολάρια (1,47 δολ/μετοχή) έναντι 1,12 δισ. δολαρίων το αντίστοιχο διάστημα του 2016.

Την ίδια ώρα, η Caterpillar εμφάνισε κέρδη 192 εκατ. δολαρίων ή 0,32 δολαρίων/μετοχή έναντι 271 εκατ. δολαρίων προηγουμένως. Η Coca-Cola από την πλευρά της, σημείωσε κέρδη 1,18 δισ. δολαρίων από 1,48 δισ. δολάρια πέρυσι.

Στον αντίποδα, ζημιογόνο αποδείχθηκε το α’ τρίμηνο του 2017 για την Eli Lilly & Co., η οποία σημείωσε ζημιές 110,8 εκατ. δολαρίων. Τέλος, η κερδοφορία της DuPont διαμορφώθηκε στα 1,11 δισ. δολάρια, μειωμένη κατά 120 εκατ. ευρώ έναντι του 2016.

ΕΥΡΩΠΗ

Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 20 μηνών τερμάτισαν στη δεύτερη σύνοδο της βδομάδας τα κυριότερα χρηματιστήρια στην Ευρώπη, με τους επενδυτές ωστόσο, να κατεβάζουν ταχύτητα και να κατοχυρώνουν τα ισχυρά κέρδη της χθεσινής ημέρας, τα οποία τροφοδοτήθηκαν από την εκλογική νίκη του Εμανουέλ Μακρόν στη Γαλλία.

Συγκεκριμένα, o πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 0,26% στις 387,11 μονάδες, ο γερμανικός DAX σημείωσε κέρδη κατά 0,10% στις 12.467 μονάδες και ο βρετανικός FTSE 100 κατέγραψε άνοδο κατά 0,15% στις 7.275 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο γαλλικός CAC 40 κινήθηκε ανοδικά κατά 0,10% στις 5.277 μονάδες, ο ιταλικός FTSE MIBαυξήθηκε κατά 0,59% στις 20.807 μονάδες και ο ισπανικός ΙΒΕΧ 35 ενισχύθηκε κατά 0,15% στις 10.783 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Louis Vuitton αυξήθηκε κατά 3,4% χάρη στην πλήρη εξαγορά της Christian Dior, η οποία από την πλευρά της εκτινάχθηκε κοντά στο +11%. Αύξηση κατά 7,6% σημείωσε και η μετοχή της Volvo Group, στον απόηχο των θετικών οικονομικών μεγεθών του α’ τριμήνου.

Η επικράτηση του Εμανουέλ Μακρόν στον α’ γύρο των προεδρικών εκλογών πυροδότησε ένα διεθνές ράλι ανακούφισης, καθώς τα χρηματιστήρια ανά τον κόσμο κατέγραψαν ισχυρή άνοδο, κινούμενα προς νέα υψηλά πολλαπλών ετών.

Στα οικονομικά νέα της ημέρας, σημαντική επιδείνωση σημείωσαν τα οικονομικά μεγέθη της Ericsson AB, κατά το α’ τρίμηνο του 2017, εξαιτίας των έκτακτων χρεώσεων και του κόστους αναδιάρθρωσης, το οποίο ανήλθε στα 13,4 δισ. σουηδικές κορώνες (1,51 δισ. δολάρια). Την ίδια ώρα, πτώση εμφάνισαν και τα οικονομικά μεγέθη της Novartis AG, καθώς τα καθαρά κέρδη περιορίστηκαν κατά 17% στα 1,7 δισ. δολάρια και τα έσοδα υποχώρησαν κατά 1% στα 11,5 δισ. δολάρια.

Από την πλευρά τους, τα καθαρά κέρδη της SAP SE συρρικνώθηκαν κατά 9% στα 521 εκατ. ευρώ, έναντι 572 εκατ. ευρώ προηγουμένως, εξαιτίας της αύξησης των λειτουργικών δαπανών. Τέλος, την εξαγορά του 100% των μετοχών της Christian Dior Couture, έναντι 6 δισ. ευρώ, ανακοίνωσε η γαλλική Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH). Μέχρι πρότινος, η LVMH διατηρούσε το 74,1% των μετοχών της Dior και πλέον, θα προχωρήσει στην αγορά και του εναπομείναντος 25,9%.

ΧΑ

Στην δεύτερη συνεδρίαση της τελευταίας εβδομάδας του Απριλίου, οι θεσμικοί εκφράσανε διαθέσεις για σχηματισμό νέων θέσεων στα περισσότερα blue chip, ενώ άσκησαν ελεγχόμενες πιέσεις στις ΕΕΕ -0,04%, ΕΛΠΕ -0,95%, ΜΕΤΚ -0,43%, ΣΑΡ -0,26% και ΤΙΤΚ -1,25%. Μετά τη σύνοδο της Δευτέρας που ο ΓΔ ανέβηκε +1,75%, συνέχισε σήμερα με μεγαλύτερο βηματισμό +2,05%, χωρίς διάθεση για ενδοσυνεδριακή διόρθωση. Ο 25άρης, μετά από το +1,75% χθες, είδε τιμές πάνω από τις 1865 μονάδες και έκλεισε οριακά πάνω από τις 1863,2. Ο FTSEM μετά την άνοδο χθες κατά +0,73% μόνο, σήμερα ενισχύθηκε +1,69% με καλύτερο τζίρο, αν και πάλι ήταν σαφής η επικέντρωση του ενδιαφέροντος στις Τράπεζες.

Μέτρησαν επίσης θετικά οι μεταβολές από τις μετοχές του τραπεζικού κλάδου αφού οι επενδυτές έκλεισαν την ΑΛΦΑ στο +3,93% από +3,49% την προηγούμενη, της ΕΤΕ στο +6,08% από +5,62%, ΕΥΡΩΒ +7,87% από +3,21% και η ΠΕΙΡ +4,00% από +5,42% στις 24/4. Η αγορά σήμερα φάνηκε ότι είχε ως κίνητρο να περάσει τα επίπεδα του μέχρι χθες ανώτερου έτους και το «πέτυχε» με το παραπάνω.

Η στατιστική εικόνα στο ΧΑ δεν επιδεινώθηκε, όπως προκύπτει από το πλήθος των ανοδικών (19 από 22) blue chip έναντι των καθοδικών (5 από 3) με ένα, την ΜΥΤΙΛ, αμετάβλητο. Στις 40 μετοχές της κατάταξης με το μεγαλύτερο τζίρο μέρας, είχαν άνοδο 28 από 34 την προηγούμενη σύνοδο, και 4 από 0 αμετάβλητες. Άρα, οι 8 από 6 την προηγούμενη ήταν πτωτικές. Στα 79,337 από 67,133 εκατ. ευρώ του συνολικού τζίρου, τα 48,70 από 42,56 κατευθυνθήκαν στα τραπεζικά blue chip. Η συγκέντρωση του ενδιαφέροντος υποχώρησε ελαφρά από τα επίπεδα της προηγούμενης συνόδου, αφού οι τράπεζες αποτελούν το 61,38% από 63,40% του συνολικού τζίρου.

Οι Ευρωπαϊκές μετοχές, εμφάνισαν ανοδική δυναμική και την ώρα που έκλεινε το ΧΑ , ο DΑΧ είχε άνοδο +0,02%, ο CAC είχε μεταβολή +0,16%, με τον FTSE100 στο +0,20%. Οι αγορές στις ΗΠΑ είχαν ανοδικό άνοιγμα και συνέχισαν με αυτή την κίνηση στο ημίωρο που έφερε μεταβολή για Dow Jones Ind. Av +1,08% και ο S&P500 ήταν στο +0,55%.

Στο ΧΑ ο ΓΔ οδηγήθηκε ψηλότερα +2,05% και έφθασε στις 697,32 από 683,30 μονάδες και ο 25άρης έκλεισε στις 1863,24 από 1827,04 με μεταβολή +1,98%. Οι δημοπρασίες επέφεραν αλλαγή στον ΓΔ κατά 1,0 μονάδες ψηλότερα και κατά 3,3 στον 25άρη, κλείνοντας τον ΓΔ και τον 25άρη πολύ κοντά στο μέγιστο της ημερήσιας διακύμανσής τους.

Με κέρδη έκλεισαν οι κλαδικοί δείκτες των Τραπεζών +5,19% από +4,27%, Προσωπικά Οικιακά Είδη +3,22% από +0,05%, Ακίνητης Περιουσίας +2,32% από +1,02%, Χρ/μικών Υπηρεσιών +2,23% από +2,28%, Πετρελαίου Αερίου +2,20% από +0,71%, ο ΓΔ +2,05% από +1,75%, ο 25άρης +1,98% από +1,75%, ο FTSEΜ +1,69% από +0,73%, Κοινής Ωφέλειας +1,32% από +0,47%, Τεχνολογίας +1,13% από +0,79%, Τηλεπικοινωνιών +1,02% από +2,33%, Ταξίδια Αναψυχή +0,63% από +0,92%, Εμπορίου +0,41% από +3,82% και Βιομηχανικών Προϊόντων +0,29% από +1,30%. Με απώλειες εμφανίστηκαν κλαδικοί δείκτες των εταιριών στις Κατασκευές Υλικά -0,46% από +0,74% και Τροφίμων Ποτών -0,04% από +0,04%. . Χωρίς μεταβολή εμφανίστηκαν οι εταιρίες των Ασφαλειών 0,00% από 0,00%, Μέσων Ενημέρωσης 0,00% από 0,00%, Πρώτων Υλών 0,00% από +0,72%, Χημικών 0,00% από 0,00%, και Υγείας 0,00% από 0,00%.

Για να συμβούν τα παραπάνω ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 79,337 από 67,133 εκατ. ευρώ και οι συναλλαγές με πακέτα είχαν αξία 3,405 από 9,330 εκατ. ευρώ. Στις μετοχές του 25άρη χωρίς να ληφθούν υπόψη τα πακέτα κατευθύνθηκαν 73,101 από 56,540 εκατ. ευρώ και στου FTSEM 1,232 από 0,601 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση του ΧΑ οδηγήθηκε στα 47,838 από 47,142 δις ευρώ και ο συνολικός όγκος διαμορφώθηκε στα 124,747 από 85,369 εκατ. τεμάχια. Το πλήθος των ανοδικών ανήλθε σε 67 από 71 των καθοδικών σε 34 από 32 και ο αριθμός των σταθερών διαμορφώθηκε σε 23 από 18.

Τεχνική ανάλυση - παράγωγα

Δοκιμάζονται τα δυσοίωνα στοιχήματα των traders, που τα ενίσχυσαν

Ο τζίρος του πρώτου ημίωρου δεν διέφερε πολύ από αυτό που κατέγραφε η αγορά σε αρκετές συνόδους την Μεγάλη Εβδομάδα και η διάθεση για ανάληψη ρίσκου διέθετε μικρές φτερούγες. Η εικόνα των αγορών στην Ευρώπη αντιστοιχούσε σε οριακές μεταβολές που αποτύπωναν τις επιφυλάξεις των επενδυτών μετά από τεράστια, για το βάρος των δεικτών, άλματα. Εδώ, η επιφύλαξη ερχόταν από το εσωτερικό και την ανησυχία αν μπορεί η κυβέρνηση να περάσει τα μέτρα που αναμφίβολα θα ερχόντουσαν, πριν την ολοκλήρωση της περιπέτειας που ακούει στο όνομα δεύτερη αξιολόγηση του τρίτου μνημονίου.

Το διάστημα της μηδενικής ορατότητας γύρω από την ελληνική οικονομία ήταν μεγάλο και πολλοί γύρισαν την πλάτη στο ΧΑ. Τώρα, θα απαιτηθεί χρόνος για να πεισθούν να το εμπιστευθούν ξανά. Κάτι ανάλογο συνέβη και με τη διάθεση των τολμηρών χθες.

Οι δείκτες με οδηγό της ανόδου τις τραπεζικές μετοχές πάλι, έστειλαν τον ΓΔ πάνω από τις 696 μονάδες στις 16:00. Δείχνοντας πως μπορεί να πιάσει το ψυχολογικό όριο των 700 μονάδων ακόμα και αν η ΕΕΕ, που είναι ο κεντρικός παράγοντας στην αντιστάθμιση των απωλειών από την αδυναμία των Τραπεζών, έχει μεταβολή -0,04% από +0,04% τη Δευτέρα.

Στην σύνοδο της Τρίτης, οι θεσμικοί έδωσαν στον 25άρη ανοδική κίνηση σταθερής κλίσης. Η τιμή ανοίγματος ήταν στις 1831,63 μονάδες με μεταβολή +0,25%. Αναζήτησε έκτοτε μέγιστο μέρας που ήρθε στις 16:48, ήταν στις 1864,48 (+2,05%), καθιστώντας την τιμή ανοίγματος ως το ελάχιστο μέρας. Το κλείσιμο έγινε στις 1863,24 με μεταβολή +1,98%. Ο τζίρος στα παράγωγα υποχώρησε στα 18,083 από 23,412 εκατ. ευρώ την προηγούμενη σύνοδο.

Για τη σειρά Μαΐου διακινήθηκαν 1703 ΣΜΕ με ανώτερο στις 1856,75 μονάδες και κατώτερο στις 1818 με υποχώρηση των ανοικτών συμβολαίων στα 8748 από 9235 και εκκαθάριση στις 1853,00 μονάδες. Επίσης εμφανίστηκε όγκος 199 συμβολαίων στα ΣΜΕ λήξης Ιουνίου με ανώτερο για αυτή τη σειρά στις 1856,75 μονάδες και το κατώτερο τις 1825,00 οι δε ανοιχτές θέσεις διαμορφώθηκαν σε 309 από 207. Οι traders επιμένοντας στις δυσοίωνες προσδοκίες διεύρυναν την προπορεία του 25άρη έναντι των ΣΜΕ.

Η εικόνα των επιμέρους τίτλων του FTSE25 στο ανοδικό διήμερο περιλαμβάνει τα blue chip με άνοδο από +4% και πάνω, ήτοι με μεταβολές ανώτερες του 25άρη (+3,76%) και του ΓΔ (+3,83%). Αυτά είναι ΕΤΕ +12,05%, ΕΥΡΩΒ +11,34%, ΠΕΙΡ +9,64%, ΑΛΦΑ +7,56%, ΕΛΛΑΚΤΩΡ +5,93%, ΓΡΙΒ +5,01%, ΕΧΑΕ +4,75% και ΦΦΓΚΡΠ +4,24%. Ακολουθούν εκείνα που ενισχύθηκαν περίπου όσο οι βασικοί δείκτες ήτοι ΜΠΕΛΑ +3,74%, ΜΟΗ +3,63% και ΟΤΕ +3,37%. Απώλειες είχε μόνο η ΤΙΤΚ από τις συνόδους της Δευτέρας και της Τρίτης -1,13%.

Οι υπόλοιπες 13 μετοχές του δείκτη των παραγώγων εμφάνισαν μεταβολές που ήταν από 0,00% ως +2,99%. Ήταν οι ΓΕΚΤΕΡΝΑ +2,99%, ΒΙΟ +2,27%, ΔΕΗ +1,97%, ΤΕΝΕΡΓ +1,96%, ΑΡΑΙΓ +1,92%, ΜΕΤΚ +1,74%, ΟΠΑΠ +1,57%, ΕΛΠΕ +0,97%, ΜΥΤΙΛ +0,72%, ΣΑΡ +0,69%, ΟΛΠ +0,61%, ΛΑΜΔΑ +0,43% και ΕΕΕ 0,00%.

Παρατηρήσεις εγχώριων αναλυτών

Ο Δημήτρης Τζάνας της Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ

Η νίκη Μακρόν, στον 1ο γύρο των Γαλλικών Προεδρικών εκλογών και το εμφανές προβάδισμά του για επικράτησή του στο 2ο γύρο αποτέλεσε τον καταλύτη για ανοδική κίνηση στις Ευρωπαϊκές Αγορές. Και αυτό γιατί απομακρύνονται τα σενάρια ενίσχυσης των φυγόκεντρων τάσεων στην Ευρωζώνη και μπορούν σταδιακά να ενισχυθούν εκείνα που μπορεί να οδηγήσουν σε μια διαφορετική Ευρώπη, με το στοιχείο της συνοχής σε αυξημένο βαθμό. Ωστόσο, η διαδικασία προς αυτήν κατεύθυνση θα περάσει και από άλλες φάσεις, όπως οι εκλογές για το Γαλλικό Κοινοβούλιο και οι Βρετανικές εκλογές, με ορόσημο τις Γερμανικές εκλογές του Σεπτεμβρίου.

Στην παρούσα φάση, η ανοδική κίνηση των Ευρωπαϊκών Αγορών συμπαρέσυρε και το Ελληνικό Χρηματιστήριο, καθώς η αξία των συναλλαγών υπερδιπλασιάστηκε σε σχέση με τους "νηστίσιμους τζίρους" των εορταστικών ημερών, ενώ η επισημοποίηση της δημοσιονομικής επίδοσης για το 2016 και η ολοκλήρωση του deal του ΟΛΘ είχαν ασφαλώς θετικό απόηχο. Παράλληλα, η επάνοδος του "Κουαρτέτου" στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τους Υπουργούς της Κυβέρνησης, αποτέλεσε θετικό καταλύτη και για το Χρηματιστήριο που προεξοφλεί ότι ο οδικός χάρτης των εξελίξεων οδηγεί σε έγκριση της 2ης αξιολόγησης στο Eurogroup της 22ας Μαΐου.

Ωστόσο, παρά την πιθανολογούμενη συμφωνία επί των μέτρων, το ύψος των οποίων έχει άλλωστε ήδη αναγγελθεί φτάνοντας το 2% του ΑΕΠ, το αγκάθι της συνομολόγησης μέτρων διευθέτησης για το χρέος παραμένει. Και τούτο γιατί οι διιστάμενες απόψεις επί του θέματος μεταξύ του ΔΝΤ, που ζητεί άμεση λήψη μέτρων για τη βιωσιμότητα του Ελληνικού χρέους και της Γερμανίας που επιθυμεί τον ετεροχρονισμό της λήψης μέτρων προτάσσοντας την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων, εξακολουθούν να παραμένουν.

Παραμένει, επομένως, ανοικτό ακόμη και το ακραίο ενδεχόμενο να μην υπάρξει συμφωνία με εμφανείς αρνητικές χρηματιστηριακές παρενέργειες, ενώ στο σενάριο των εξελίξεων που οδηγούν σε συμφωνία, το ράλι ανακούφισης θα κλιμακωθεί οδηγώντας το Γενικό Δείκτη αισθητά πάνω από τις 700 μονάδες, με τις Τράπεζες σε ρόλο "οδηγού".

Παράλληλα, στο διεθνές περιβάλλον τα μάτια είναι στραμμένα στα αποτελέσματα του1ου τριμήνου των Αμερικανικών εταιρειών, με τις Τράπεζες να έχουν ήδη καταγράψει επιδόσεις καλύτερες των αναμενομένων, ενώ τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσουν και οι περισσότερες εταιρείες του δείκτη S&P με ανάλογα θετικές προσδοκίες.

Έτσι και οι δείκτες των Αμερικανικών Χρηματιστηρίων κινούνται ανοδικά, ενώ η ρητορική Trump γύρω από τα διεθνή θέματα έχει εμφανώς διαφοροποιηθεί, δημιουργώντας προϋποθέσεις για μείωση της ατμόσφαιρας "επικείμενης γεωπολιτικής αναταραχής". Ταυτόχρονα, η δραστική περικοπή της εταιρικής φορολογίας (από το 35%, στο 15%) θα αποτελέσει το νέο φιλόδοξο στόχο, εξέλιξη εμφανώς ευεργετική για τα εταιρικά μεγέθη στο βαθμό που ψηφιστεί από το Κογκρέσο, με αρνητική όμως επίπτωση στο δημοσιονομικό έλλειμμα.

Τη ίδια ώρα, το ΔΝΤ αναφέρεται στο στόχο του ελευθέρου Εμπορίου αποσιωπώντας τη ρητορική για μέτρα προστατευτισμού που προηγήθηκε. Εύθραυστη, επομένως, μπορεί να αποδειχθεί η άνοδος των Διεθνών Αγορών των τελευταίων ημερών.

Σήμερα

Ανοδικά τερμάτισαν στη σημερινή συνεδρίαση τα κυριότερα χρηματιστήρια στην Ασία, εν μέσω της συνεχούς ροής δημοσίευσης των εταιρικών αποτελεσμάτων, αλλά και της δέσμευσης του Ντόναλντ Τραμπ για τη φορολογική μεταρρύθμιση.

Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei ενισχύθηκε κατά 1,10% στις 19.289 μονάδες και ο δείκτης Topix αυξήθηκε κατά 1,20% στις 1.537 μονάδες. Στην Κίνα, το χρηματιστήριο της Σαγκάη σημείωσε κέρδη κατά 0,24% στις 3.142 μονάδες και το χρηματιστήριο της Σένζεν κατέγραψε αύξηση κατά 0,22% στις 506,83 μονάδες.

Στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Χανγκ Σενγκ κινήθηκε ανοδικά κατά 0,47% στις 24.569 μονάδες και στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi αυξήθηκε κατά 0,57% στις 2.209 μονάδες. Στην Αυστραλία, τέλος, ο δείκτης ASX 200 σημείωσε κέρδη κατά 0,68% στις 5.912 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Toshiba ενισχύθηκε κατά 1,99% εν μέσω των σεναρίων περί κρατικής στήριξης της αμερικανικής θυγατρικής, Westinghouse. Άνοδο κατά 0,6% εμφάνισε και η μετοχή της BHP Billiton, χάρη στα θετικά οικονομικά μεγέθη του α’ τριμήνου.

Στην αγορά συναλλάγματος, η αξία του γεν μειώνεται κατά 0,29% στα 111,41 γεν/δολάριο και το αυστραλιανό νόμισμα (AUD) εμφανίζει κάμψη κατά 0,31% σε 0,7512 δολάρια (USD).

Στην αγορά εμπορευμάτων (commodities), τα συμβόλαια WTI υποχωρούν κατά 0,22% στα 49,45 δολάρια και τα συμβόλαια Brent σημειώνουν κέρδη κατά 0,19% στα 52,00 δολάρια. Η τιμή του χρυσού παράλληλα, καταγράφει μείωση κατά 0,10% στα 1.265,90 δολάρια.

Ειδήσεις από το εσωτερικό

Μέσα σε ένα τρίμηνο αναμένεται ότι θα είναι έτοιμη να λειτουργήσει η πλατφόρμα του εξωδικαστικού συμβιβασμού, ενώ ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν από τον Σεπτέμβριο. Όπως τόνισαν οι αρμόδιοι υπουργοί κατά τη σύσκεψη μεταξύ στελεχών της κυβέρνησης και τραπεζιτών, τα δύο νομοθετήματα βαίνουν προς ψήφιση, ενώ έτοιμη είναι και η διάταξη για τη νομική προστασία των στελεχών. Στην ευρεία σύσκεψη που έγινε χθες στην αντιπροεδρία της κυβέρνησης, με τη συμμετοχή των αρμόδιων υπουργών και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, καταγράφηκε σύγκλιση στα βασικά θέματα, της ενίσχυσης των επενδύσεων, της αντιμετώπισης των προβληματικών δανείων, της επέκτασης των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Ενώ στην Αθήνα ξεκινάει από σήμερα ο τελικός γύρος των διαπραγματεύσεων για την ολοκλήρωση της τεχνικής συμφωνίας και το «κλείδωμα» των μέτρων που θα πρέπει να ψηφιστούν για το 2019-2020, ύψους περίπου 4 δισ. ευρώ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο -διά του επικεφαλής του ευρωπαϊκού τμήματος, Πολ Τόμσεν- έρχεται να πυροδοτήσει και πάλι το κλίμα. Ο κ. Τόμσεν χαρακτήρισε την επικείμενη περικοπή των συντάξεων, αλλά και τη μείωση του αφορολόγητου ως «προκαταβολή» των μεταρρυθμίσεων που θα πρέπει να γίνουν για να περιοριστούν τα ποσοστά της ανεργίας και να αποκατασταθούν τα εισοδήματα.

Επί των τεσσάρων βασικών μνημονιακών κειμένων θα συνεχιστούν σήμερα οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στους θεσμούς και την ελληνική ομάδα. Αργά χθες το βράδυ η ελληνική πλευρά επρόκειτο να παραδώσει στο «κουαρτέτο» τις παρατηρήσεις της για τα τέσσερα προσχέδια κειμένων που βρίσκονται στα χέρια της πριν από την άφιξη των θεσμών στην Αθήνα.

Τα τέσσερα κείμενα είναι το επικαιροποιημένο μνημόνιο, το τεχνικό μνημόνιο (δηλαδή τα δύο βασικά κείμενα που πρέπει να συμφωνηθούν με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς), αλλά και το μνημόνιο και το τεχνικό μνημόνιο που πρέπει να υπογραφούν με το ΔΝΤ εφόσον βεβαίως οριστικοποιηθεί η συμμετοχή του στο 3ο ελληνικό πρόγραμμα.

Στις εξελίξεις γύρω από το ελληνικό ζήτημα εστιάζει η Wall Street Journal, κατόπιν των επαφών που προηγήθηκαν στην Ουάσιγκτον, στο περιθώριο της εαρινής συνόδου του ΔΝΤ. «Ακόμη και αν η Ελλάδα λάβει την ελάφρυνση χρέους, θα χρειαστεί περισσότερες επίπονες οικονομικές μεταρρυθμίσεις από ό,τι υπολογίζει τώρα» αναφέρει το αμερικανικό δημοσίευμα. Επικαλούμενη τις δηλώσεις του Πολ Τόμσεν, η Wall Street Journal επισημαίνει ότι το ΔΝΤ ανησυχεί ότι η τρέχουσα μεταρρυθμιστική προσπάθεια προσκρούει σε πολιτικούς και κοινωνικούς παράγοντες.

Η άρση της αναστολής επεκτασιμότητας των κλαδικών συμβάσεων από την 1/9/2018 και η επαναφορά της αρχής της ευνοϊκότερης συλλογικής ρύθμισης σε περίπτωση συρροής πολλών συμβάσεων είναι οι δύο βασικοί άξονες της ατζέντας των εργασιακών σχέσεων που θα τεθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων κατά τη διάρκεια της σημερινής συνάντησης που θα έχει η κα Αχτσιόγλου με τους εκπροσώπους των θεσμών. Σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας, η επαναφορά αυτών των δύο ρυθμίσεων από τον Σεπτέμβρη του 2018 δεν είναι αυτόματη, καθώς η αναστολή τους συνδέεται με το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής και όχι με το 1ο και το 2ο μνημόνιο

Στις διαπραγματεύσεις της ελληνικής κυβέρνησης με τους θεσμούς εστιάζει η γερμανική οικονομική εφημερίδα Handelsblatt σε άρθρο της με τίτλο «Οι δανειστές θέλουν να ελέγξουν και πάλι την Ελλάδα». Όπως σημειώνει η εφημερίδα, «τις επόμενες μέρες οι δανειστές της Ελλάδας θα βάλουν το ελληνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων κάτω από το μικροσκόπιο». «Μόνο κατόπιν μίας επιτυχημένης αξιολόγησης θα υπάρξουν νέα δισεκατομμύρια στήριξης. Αυτή είναι και η προϋπόθεση για μια ενδεχόμενη ελάφρυνση χρέους, για την οποία πιέζει εδώ και καιρό η Αθήνα» αναφέρει η Handelsblatt.

Παραμένουν «μικροδιαφορές» στα ζητήματα ενέργειας μετά τη συνάντηση του υπουργού Γιώργου Σταθάκη με τους εκπροσώπους των δανειστών. Σύμφωνα με τον Υπουργό οι διαφορές θα κλείσουν μέχρι την Παρασκευή. Αντικείμενο της διαπραγμάτευσης είναι η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με συνδυασμό πώλησης λιγνιτικών μονάδων και δημοπρασίες λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής της ΔΕΗ. Την, Τετάρτη πραγματοποιείται η δεύτερη για το 2017 δημοπρασία για 145 μεγαβατώρες ανά ώρα και τιμή εκκίνησης τα 37,37 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Υπεγράφη χθες η σύμβαση του Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου, ύψους 200 εκατ. ευρώ, προς τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Η σύμβαση αφορά τις τράπεζες Εθνική Τράπεζα, ΕΤΕ+6,08% Alpha Bank, ΑΛΦΑ+3,93% Εurobank,Τράπεζα Πειραιώς ΠΕΙΡ+4,00% και Attica Bank, ΑΤΤ+7,14% και έχει διετή διάρκεια.

Συρρίκνωση εμφάνισαν στο έτος χρήσης 2016 οι ζημιές του Ομίλου Intrakat, καθώς περιορίστηκαν στα 5,3 εκατ. ευρώ έναντι 5,9 εκατ. ευρώ το 2015. Η βελτίωση των οικονομικών μεγεθών οφείλεται στην αύξηση των πωλήσεων, οι οποίες ανήλθαν σε 182,4 εκατ. ευρώ έναντι 147,6 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, καταγράφοντας άνοδο κατά 23,6%. Την ίδια ώρα, οι ζημιές προ φόρων υποχώρησαν στα 2,7 εκατ. ευρώ (4,4 εκατ. το 2015), ενώ τα αποτελέσματα EBITDA ανήλθαν σε κέρδη, ύψους 12,4 εκατ. ευρώ (12,7 εκατ. το 2015).

Σε προσαρμοσμένη βάση, τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν σε 16,7 εκατ. ευρώ έναντι 12,7 εκατ. ευρώ το 2015.

Την ανάκτηση του ποσού των 735 εκατ. ευρώ ζητεί η ΔΕΗ για δαπάνες, οι οποίες αφορούν τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) της περιόδου 2012 - 2015. Όπως διευκρινίζει σε ανακοίνωσή της, το συγκεκριμένο ποσό προέρχεται από τις επιπλέον δαπάνες της ΔΕΗ για την ηλεκτρική ενέργεια των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και για το Κοινωνικό Τιμολόγιο.

Την πρόθεση του κινεζικού ναυτιλιακού ομίλου Cosco να εμπλακεί στη διαμόρφωση της επόμενης ημέρας στην ελληνική ναυπηγική βιομηχανία, και πιο συγκεκριμένα στα ναυπηγεία Ελευσίνας και Σύρου, αποκάλυψε ο υφυπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης Στέργιος Πιτσιόρλας απατώντας σε ερωτήσεις μελών του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά.

Μάλιστα, ο κ. υφυπουργός διευκρίνισε ότι στην περίπτωση του ομίλου Νεώριον θα ακολουθηθεί διαφορετική διαδικασία από αυτή του ειδικού διαχειριστή που σχεδιάζει να τοποθετήσει στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά.

Βελτίωση εμφάνισαν τα οικονομικά μεγέθη της Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ, κατά το σύνολο του έτους χρήσης 2016. Συγκεκριμένα, τα προ φόρων κέρδη αυξήθηκαν κατά 27,9% στα 20,6 εκατ. ευρώ έναντι 16,1 εκατ. ευρώ το 2015. Άνοδο κατά 3% σημείωσαν και τα μικτά έσοδα, τα οποία ανήλθαν σε 172,2 εκατ. ευρώ. Η καθαρή θέση της εταιρείας βελτιώθηκε κατά 18,6% και διαμορφώθηκε στα 96,2 εκατ. ευρώ, ενώ το ενεργητικό διευρύνθηκε κατά 8,9% στα 386,6 εκατ. ευρώ. Οι προβλέψεις τέλος, σημείωσαν άνοδο κατά 6,3% στα 266,7 εκατ. ευρώ και οι επενδύσεις ανήλθαν στα 304,4 εκατ. ευρώ έναντι 279,9 εκατ. ευρώ το 2015.

Τη μη διανομή μερίσματος για το έτος χρήσης 2016 αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της Τεχνική Ολυμπιακή ΟΛΥΜΠ+1,83% Α.Ε., εν όψει της τακτικής γενικής συνέλευσης στις 29 Ιουνίου. Σημειώνεται ότι τα ετήσια οικονομικά μεγέθη της εταιρείας θα ανακοινωθούν την Παρασκευή, 28 Απριλίου.

Ειδήσεις από το εξωτερικό

Παράθυρο για αναβίωση των διαπραγματεύσεων της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου Ε.Ε. - ΗΠΑ (TTIP) ανοίγει η Ουάσιγκτον. Σπεύδει όμως να επισημάνει στις Βρυξέλλες ότι θα πρέπει ίσως να περιμένουν στη σειρά, πίσω από τους εταίρους στη NAFTA, και ενδεχομένως τις δύο ισχυρότερες οικονομίες της Ασίας. Αυτό δεν φαίνεται να ανησυχεί ιδιαίτερα τους Ευρωπαίους.

Εκείνο που καίει το Βερολίνο και συνολικά την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να διασφαλίσουν ότι θα έχουν προτεραιότητα έναντι της Βρετανίας.

Το αποτέλεσμα της κάλπης της Κυριακής προσέφερε στους επενδυτές μία β αθιά ανάσα ανακούφισης, καθώς αφενός επικράτησε η πλέον φιλική προς την αγορά υποψηφιότητα -αυτή του Εμανουέλ Μακρόν- αφετέρου αποφεύχθηκε η σημαντική ενίσχυση των αντι-ευρωπαϊκών υποψηφιοτήτων και κυρίως αυτή της Μαρίν Λεπέν. Η τελική έκβαση του α’ γύρου πυροδότησε ένα κύμα ευφορίας στις διεθνείς αγορές, το οποίο αντικατοπτρίστηκε στα κυριότερα χρηματιστήρια της Ευρώπης, στην αγορά ομολόγων, καθώς και στην πορεία του κοινού νομίσματος.

Τριπλασιάστηκαν το 2016 οι κινεζικές επενδύσεις στις ΗΠΑ, με τις κινεζικές επιχειρήσεις να απασχολούν πάνω από 140.000 Αμερικανούς, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιοποιήθηκε σήμερα. Ειδικότερα, όπως δείχνουν τα στοιχεία της αναφοράς (Τhe National Committee on U.S. - China Relations and Rhodium Group) οι κινεζικές επενδύσεις στην αμερικανική οικονομία εκτινάχτηκαν στα 46 δισεκατομμύρια δολάρια το 2016, καταγράφοντας αύξηση 200% από τα 15 δισεκατομμύρια δολάρια που είχαν επενδυθεί το 2015.

Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών αυξήθηκε ο δείκτης τιμών κατοικιών στις ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια του τριμήνου Δεκεμβρίου - Φεβρουαρίου. Συγκεκριμένα, ο δείκτης S&P/Case-Shiller 20-city, σε ετήσιο επίπεδο, σημείωσε άνοδο κατά 5,9% έναντι αύξησης 5,7% το τρίμηνο Νοεμβρίου - Ιανουαρίου. Πρόκειται για τον υψηλότερο ρυθμό αύξησης από τον Ιούλιο του 2014. Σε μηνιαίο επίπεδο, ο σχετικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,4%.

Καλύτερα των εκτιμήσεων αποδείχθηκαν τα οικονομικά μεγέθη της McDonald για το α’ τρίμηνο του 2017. Συγκεκριμένα, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 1,21 δισ. δολάρια (1,47 δολ/μετοχή) έναντι 1,12 δισ. δολαρίων το αντίστοιχο διάστημα του 2016. Τα έσοδα, αντίθετα, υποχώρησαν στα 5,68 δισ. δολάρια έναντι 5,90 δισ. δολαρίων το προηγούμενο έτος. Οι αναλυτές ανέμεναν κέρδη 1,34 δολαρίων ανά μετοχή και έσοδα 5,53 δισ. δολαρίων.

Καλύτερα των εκτιμήσεων αποδείχθηκαν τα οικονομικά μεγέθη της Caterpillar Inc. για το α’ τρίμηνο του 2017. Συγκεκριμένα, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 192 εκατ. δολάρια ή 0,32 δολάρια/μετοχή έναντι 271 εκατ. δολαρίων το αντίστοιχο διάστημα του 2016. Σε προσαρμοσμένη βάση, τα κέρδη διαμορφώθηκαν σε 1,28 δολάρια ανά μετοχή. Τα έσοδα, παράλληλα, αυξήθηκαν σε 9,82 δισ. δολάρια έναντι 9,46 δισ. δολαρίων το α’ τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Οι αναλυτές της FactSet ανέμεναν προσαρμοσμένα κέρδη 0,63 δολαρίων/μετοχή και έσοδα 9,26 δισ. δολαρίων.

Κατώτερα των προσδοκιών αποδείχθηκαν τα οικονομικά μεγέθη της Coca-Cola Co. για το α’ τρίμηνο του 2017. Συγκεκριμένα, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 1,18 δισ. δολάρια ή 0,27 δολάρια/μετοχή έναντι 1,48 δισ. δολαρίων το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016. Σε προσαρμοσμένη βάση, τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,43 δολάρια, έναντι των εκτιμήσεων περί 0,44 δολαρίων. Τα έσοδα παράλληλα, ανήλθαν στα 9,12 δισ. δολάρια, παρότι οι αναλυτές ανέμεναν έσοδα 8,89 δισ. δολαρίων. Για το σύνολο του 2017, η εταιρεία αναμένει μείωση των κερδών κατά 1% έως 3% σε σύγκριση με το 2016.

Την Παρασκευή, 28 Ιουνίου, θα ανακοινωθούν τα οικονομικά μεγέθη της Kleemann Hellas ABEE για το έτος χρήσης 2016. Την ίδια ώρα, η ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη, 28 Ιουνίου.