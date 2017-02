Το ανακοινωθέν του Eurogroup

Μία συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο (staff-level agreement) αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος και τη λήψη χρηματοδοτικής βοήθειας, τονίζεται στο επίσημο ανακοινωθέν του Eurogroup, μετά το πέρας της συνεδρίασης των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης.

Όπως σημειώνεται στο ανακοινωθέν, οι θεσμοί (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας) και ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος ενημέρωσαν το Eurogroup για τη δεύτερη αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος.

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν, τα κύρια εκκρεμή ζητήματα, σε ό,τι αφορά τη δεύτερη αξιολόγηση, περιλαμβάνουν τη δημοσιονομική στρατηγική μεσοπρόθεσμα και τη μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας.

Το Eurogroup χαιρέτισε τη συμφωνία για την επιστροφή των κλιμακίων των θεσμών στην Αθήνα, προκειμένου να συνεχιστούν οι εργασίες και να επιτευχθεί συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο για τις μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης.

Ολόκληρο το ανακοινωθέν, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα:

"The institutions (the European Commission, the European Central Bank, the International Monetary Fund and the European Stability Mechanism) and Greek Minister for Finance Euclid Tsakalotos briefed the Eurogroup on the second review of Greece's economic adjustment programme, where the main outstanding issues include the medium-term (in 2018 and beyond) fiscal strategy and labour market reform.

The Eurogroup welcomed the common understanding reached between the Greek authorities and the institutions, which allows the review mission to return to Athens and resume work in order to conclude a staff-level agreement on policy reforms in the context of the second review of the programme.

A staff-level agreement is a necessary condition for the successful conclusion of reviews and therefore for receiving financial support".