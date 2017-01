«Όχι» σε περιφερειακούς σχεδιασμούς

Από την έντυπη έκδοση

Eυθείες βολές κατά ορισμένων κέντρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία θέλουν να υλοποιηθούν σχεδιασμοί υιοθέτησης περιφερειακών μέτρων για τη ναυτιλία, εξαπέλυσε την περασμένη Πέμπτη, από το βήμα του 3ου Ναυτιλιακού Συνεδρίου της «Ναυτεμπορικής» ο Πάνος Λασκαρίδης, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος και έχει ήδη ορισθεί επόμενος πρόεδρος της European Community Shipowners’ Associations - ECSA.

Στη συγκεκριμένη, πρώτη ενότητα του συνεδρίου οι ομιλητές στάθηκαν στη σημασία που έχει για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής ναυτιλίας ο σχεδιασμός και η υλοποίηση όλων των κανονιστικών διατάξεων από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ).

Στο πάνελ συμμετείχαν οι Emanuele Grimaldi, Managing Director της Grimaldi Group SpA και πρόεδρος του Italian Shipowners Association (Confitarma), Πάνος Λασκαρίδης, διευθύνων σύμβουλος της Laskaridis Shipping Co. Ltd. και Vice President του European Community Shipowners’ Associations (ECSA), Αναστάσιος Παπαγιαννόπουλος, Principal της Common Progress Co Na SA και President Designate του BIMCO, και Γεώργιος Α. Τσαβλίρης, πλοιοκτήτης της Tsavliris Salvage. Συντονιστής του πάνελ ήταν ο Ευθύμιος Ηλ. Μητρόπουλος KCMG, επίτιμος γενικός γραμματέας του ΙΜΟ και πρόεδρος του Ιδρύματος «Maria Tsakos».

Το θέμα που αναλύθηκε στο πλαίσιο του πάνελ ήταν: «Η ναυτιλία αρωγός στην προσπάθεια της Ευρώπης να πρωταγωνιστήσει στο παγκόσμιο εμπόριο».

Πάνος Λασκαρίδης

στάθηκε στην ανάγκη ρύθμισης των θεμάτων της ναυτιλίας (όπως είναι το περιβαλλοντικό) σε παγκόσμιο επίπεδο και όχι με επιμέρους ρυθμίσεις από κάθε φορέα. Ειδικά για το θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος, σημείωσε ότι η ναυτιλία αναγνωρίζει πως πρέπει να συνεισφέρει, αλλά τόνισε ότι η συνεισφορά αυτή θα πρέπει να γίνει στον βαθμό που την αφορά και με τη στήριξη των ευρωπαϊκών και των διεθνών σχετικών κανονισμών. Ανέφερε ακόμα ότι η ευρωπαϊκή ναυτιλία προσπαθεί να έχει μία ενιαία φωνή, αλλά αυτό δεν είναι πάντοτε εύκολο, ενώ έθιξε και το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας λέγοντας ότι ο ναυτιλιακός κλάδος σε ευρωπαϊκό επίπεδο βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με την αρμόδια επίτροπο Μεταφορών. Χαρακτήρισε «αιώνιο» το πρόβλημα με τα περιφερειακά ή και τοπικά μέτρα, κάνοντας ειδική αναφορά στο ευρωπαϊκό σύστημα Monitoring, Reporting & Verification (MRV) που έχει προκαλέσει την αντίδραση της ναυτιλιακής κοινότητας, η οποία και επιθυμεί τα ζητήματα αυτά να επιλύονται με διεθνείς συνθήκες μέσω του ΙΜΟ.

Ο κ. Λασκαρίδης υπογράμμισε ότι στον ΙΜΟ έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος σε ό,τι αφορά την υιοθέτηση ρυθμίσεων αλλά και τη δημιουργία νέων κανονισμών. «Πολλά κέντρα στην Ευρώπη δεν είναι ευχαριστημένα με αυτή την προοπτική», ανέφερε ο επόμενος πρόεδρος της ECSA και συμπλήρωσε ότι τα κέντρα αυτά «κατέβαλαν λυσσαλέα προσπάθεια προκειμένου να εντάξουν τη ναυτιλία στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων Ρύπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Emission Trading System - ETS). Ωστόσο», προσέθεσε ο κ. Λασκαρίδης, «αυτό δεν κατορθώθηκε. Πρόσφατα, στα μέσα Δεκεμβρίου, η Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέληξε σε μια συμβιβαστική λύση η οποία αναφέρει ότι θα πρέπει ο ΙΜΟ να καταλήξει στις προτάσεις του για το θέμα και να τις έχει ολοκληρώσει μέχρι το 2021 ώστε να εφαρμοστούν το αργότερο έως το 2023. Αν αυτό δεν συμβεί, τότε τα ευρωπαϊκά όργανα διατηρούν το δικαίωμα να επανέλθουν».

PATERAKIS DIONISIS Αναστάσιος Παπαγιαννόπουλος

, αντιπρόεδρος και επόμενος πρόεδρος του ναυτιλιακού οργανισμού BIMCO. Εστίασε στη σημασία της ναυτιλίας για την Ε.Ε., αναφέροντας ότι το 90% του εξωτερικού εμπορίου και το 37% του εσωτερικού εμπορίου της γίνεται διά θαλάσσης. Τόνισε ακόμα ότι στην Ευρώπη απασχολούνται 2,2 εκατ. εργαζόμενοι στη ναυτιλία, ενώ η ευρωπαϊκή ναυτιλία κατέχει το 40% της παγκόσμιας χωρητικότητας και από αυτό το 40%, το μισό βρίσκεται σε ελληνικά χέρια. Η ναυτιλία συνεισφέρει 147 δισ. ευρώ τον χρόνο στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν της Ε.Ε. σύμφωνα με τα στοιχεία του 2013. «Για κάθε 1 εκατ. που συνεισφέρει ο κλάδος της ναυτιλίας στο ΑΕΠ της Ε.Ε. δημιουργούνται επιπλέον ακόμα 1,6 εκατ. στην οικονομία». Σημείωσε ότι το ελεύθερο εμπόριο αποτελεί παράγοντα ειρήνης και ευημερίας και στάθηκε στην ανάγκη διατήρησης της ανταγωνιστικότητας της ναυτιλίας. «Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να μείνει σταθερό το νομικό πλαίσιο και να υπάρξουν κοινές στρατηγικές μεταξύ των χωρών που έχουν μεγάλη ναυτιλία». Αναφέρθηκε επίσης στα περιβαλλοντικά θέματα που αφορούν τη ναυτιλία και απασχολούν όλο και περισσότερο τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε., επισημαίνοντας με κατηγορηματικό τρόπο ότι αυτά τα θέματα πρέπει να αντιμετωπίζονται συνολικά και όχι αποσπασματικά. «Η προσπάθεια αυτή δεν θα πρέπει να υποσκάπτεται από περιφερειακά μέτρα» είπε, εκφράζοντας την ελπίδα ότι το 2017 οι αξιωματούχοι σε επίπεδο Ε.Ε. να εισακούσουν τα κελεύσματα των φορέων του κλάδου ώστε να μην πάψει η ευρωπαϊκή ναυτιλία να βρίσκεται στην πρωτοπορία. «Τυχόν υιοθέτηση περιφερειακών μέτρων από πλευράς Ε.Ε.», τόνισε, «αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο επιβολής αντιποίνων από άλλες χώρες».

PATERAKIS DIONISIS Γιώργος Α. Τσαβλίρης

αναφέρθηκε στα περιβαλλοντικά θέματα που σχετίζονται με τη ναυτιλία και απασχολούν όλο και περισσότερο την Ευρώπη. Όπως είπε «τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά ζητήματα είναι οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και η απόρριψη έρματος» και σημείωσε ότι «οι πολλοί διαφορετικοί κανονισμοί που ισχύουν στα διάφορα μέρη του κόσμου καθιστούν δύσκολη την πλήρη συμμόρφωση και εντελώς απρόβλεπτο το σχετικό κόστος συμμόρφωσης. Για το λόγο αυτό είναι επιτακτική η ανάγκη για θέσπιση ενιαίων κανονισμών».

PATERAKIS DIONISIS Emanuele Grimaldi

στάθηκε στην ανάγκη αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών θεμάτων στη ναυτιλία, όπως επίσης και της υιοθέτησης των τεχνολογικών εξελίξεων οι οποίες, όπως είπε, αλλάζουν σημαντικά τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων του χώρου. Έκλεισε τη δική του παρέμβαση με μία κουβέντα που είχε ακούσει από τον πρόεδρο της Κίνας: «Δεν πρέπει με το που συναντάμε την πρώτη καταιγίδα να επιστρέφουμε πίσω στο λιμάνι μας, γιατί τότε δεν θα φτάσουμε ποτέ στην απέναντι ακτή».

Ευθύμιος Μητρόπουλος

. Όπως είπε «σε όλες τις συναντήσεις που συμμετέχω ακούγεται αυτή η λέξη για να περιγράψει την κατάσταση που επικρατεί σε όλο τον κόσμο και όχι μόνο στην Ελλάδα». Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην ανάπτυξη του παγκόσμιου στόλου και υπογράμμισε ότι αυτή εξαρτάται από το θαλάσσιο εμπόριο και τον πληθυσμό της γης. «Όταν θα τελειώσει αυτή η οικονομική κρίση, ο όγκος του θαλάσσιου εμπορίου θα αυξηθεί ταυτόχρονα με την παγκόσμια οικονομία» σημείωσε ο κ. Μητρόπουλος και προσέθεσε: «Καθώς ο κόσμος μας θα προχωρά σε ένα μέλλον με χαμηλό άνθρακα, θα πρέπει να δούμε πώς θα εκδηλωθεί αυτή η ανάπτυξη. Είναι δύσκολο να προβλέψουμε. Ένα όμως είναι βέβαιο. Χωρίς αποδοτικές μετακινήσεις στη θάλασσα και χωρίς τη μεταφορά μεταξύ των διαφόρων ηπείρων αγαθών και προϊόντων που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη, δεν θα μπορέσει να καταστεί εφικτή».

Μείζον ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα

Η ναυτιλία αποτελεί μείζον ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα, το οποίο δεν έχουμε αξιοποιήσει στον βαθμό που θα μπορούσαμε. Την επισήμανση αυτή έκανε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο 3ο Ναυτιλιακό Συνέδριο της «Ναυτεμπορικής», την περασμένη Πέμπτη, ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου, γενικός διευθυντής και επικεφαλής τραπεζικής επιχειρήσεων και επενδυτικής τραπεζικής του ομίλου Eurobank.

Για την παρουσία στη χώρα μας ενός κλάδου που βρίσκεται παγκοσμίως στην κορυφή, όπως είναι η ελληνόκτητη ναυτιλία, ο κ. Βασιλείου σχολίασε: «Σε μια χώρα που δυστυχώς παραμένει σε αρκετούς τομείς να αποτελεί ένα αρνητικό παράδειγμα διεθνώς, το ότι υπάρχει ένας κλάδος όπου βρίσκεται στην κορυφή συνιστά ένα αντιστάθμισμα, το οποίο εκτιμώ ότι δεν έχουμε αξιοποιήσει στον βαθμό που θα μπορούσαμε».

PATERAKIS DIONISIS Κωνσταντίνος Βασιλείου

Κατά τη διάρκεια του 2016 η Eurobank προχώρησε σε νέες εκταμιεύσεις προς ναυτιλιακές εταιρείες, ύψους 237 εκατ. δολαρίων, για την αγορά 31 πλοίων. Στον χώρο της ναυτιλίας διαθέτει χαρτοφυλάκιο ύψους περίπου 1,2 δισ. δολαρίων.