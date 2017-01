Από την έντυπη έκδοση

Η επίσημη παρουσίαση του ελληνικού ναυτιλιακού cluster με βασικό κορμό την ελληνική ναυτιλία και του portal «Hellasmartime.org» προκάλεσε το έντονο ενδιαφέρον των εκατοντάδων συμμετεχόντων στο 3ο Ναυτιλιακό Συνέδριο της «Ν».

Όπως τονίσθηκε, όσο το cluster στηρίζεται στην ελληνική ποντοπόρο ναυτιλία, στο ελληνόκτητο πλοίο θα έχει τεράστια περιθώρια ανάπτυξης.

Οι προοπτικές του ελληνικού ναυτιλιακού cluster συζητήθηκαν αναλυτικά στο δεύτερο πάνελ του συνεδρίου, ενώ στο πρώτο πάνελ, με θέμα «Η ναυτιλία αρωγός στην προσπάθεια της Ευρώπης να πρωταγωνιστήσει στο παγκόσμιο εμπόριο», συμμετείχαν οι Emanuele Grimaldi, Managing Director, Grimaldi Group SpA, President, Italian Shipowners Association (Confitarma), Πάνος Λασκαρίδης, διευθύνων σύμβουλος, Laskaridis Shipping Co. Ltd., Vice President, European Community Shipowners’ Associations (ECSA), Αναστάσιος Παπαγιαννόπουλος, Principal, Common Progress Co Na SA, President Designate, BIMCO, Γεώργιος Α. Τσαβλίρης, πλοιοκτήτης, Tsavliris Salvage, με συντονιστή τον κ. Ευθύμιο Ηλ. Μητρόπουλο KCMG, επίτιμος γενικός γραμματέας ΙΜΟ, πρόεδρος Ιδρύματος «Maria Tsakos».

Οι ομιλητές αναφέρθηκαν μεταξύ άλλων στην ευρωπαϊκή πολιτική για τη ναυτιλία και στην ανάγκη διεθνών ρυθμίσεων.

Σημείωσαν ότι η ναυτιλία έχει λάβει σοβαρά μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, είναι ο πιο φιλικός προς το περιβάλλον τρόπος μεταφοράς και συμπλήρωσαν ότι η Ευρώπη πρέπει να προσέξει τη ναυτιλία γιατί διαφορετικά θα την κερδίσουν άλλα ναυτιλιακά κέντρα στην Άπω Ανατολή.



Από αριστερά: Γιάννης Περλεπές, Χάρης Βαφειάς, Joseph Cipolla, Γιώργος Δ. Γουρδομιχάλης, δρ Ιωάννης Κούστας, Χριστίνα Μαργέλου, Γιάννης Πλατσιδάκης, Δημήτρης Φαφαλιός.

Το δεύτερο πάνελ είχε θέμα «Το ελληνικό ναυτιλιακό cluster και η συμβολή του στην ελληνική οικονομία». Στη διάρκεια της ενότητας ο κ. Μιχάλης Σαρλής, στέλεχος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, παρουσίασε το πρώτο ελληνικό ναυτιλιακό cluster, το «Hellasmaritime.org». Μίλησαν ο κ. Αναστάσιος Βαμβακίδης, εμπορικός διευθυντής, ΣΕΠ Α.Ε., ο κ. Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης, πρόεδρος, Ίδρυμα Ευγενίδου, πρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος, Όμιλος Ευγενίδη, ο κ. Ιωάννης Θεοτοκάς, γενικός γραμματέας, υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ο κ. Θεόδωρος Κόντες, διευθυντής, Majestic International Cruises, πρόεδρος, Ένωση Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων & Φορέων Ναυτιλίας, ο κ. Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος, Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), πρόεδρος, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ), ο κ. Ιωάννης Κοτζιάς, SnP Director, Intermodal Athens, πρόεδρος, Σύνδεσμος Μεσιτών Ναυτιλιακών Συμβάσεων, ο κ. Γιάννης Α. Ξυλάς, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, Ariston Navigation Corp, και ο Μιχάλης Σακέλλης, αντιπρόεδρος, Attica Group, πρόεδρος, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας, με συντονιστή τον Αντώνη Τσιμπλάκη, δημοσιογράφο της «Ν».

Οι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν αναλυτικά στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το σύνολο των φορέων και επιχειρήσεων του ευρύτερου κλάδου. Συμπερασματικά οι ομιλητές συμφώνησαν σε τρία σημεία στρατηγικής σημασίας.

Πρώτον ότι χάσαμε την ευκαιρία να το αναπτύξουμε τις καλές περιόδους, δεύτερον ότι χρειάζεται να περάσουμε με συγκεκριμένο σχέδιο στις επόμενες φάσεις ώστε να επιτευχθεί η καταξίωση του cluster και τρίτον και βασικότερο ότι το cluster χρειάζεται την ελληνική πλοιοκτησία καθώς και ένα νομοθετικό πλαίσιο που θα επιτρέπει την παράλληλη ανάπτυξη του συνόλου των υποτομέων του κλάδου.

Από αριστερά: Αντώνης Τσιμπλάκης, Αναστάσιος Βαμβακίδης, Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης, Ιωάννης Θεοτοκάς, Θεόδωρος Κόντες, Βασίλης Κορκίδης, Ιωάννης Κοτζιάς, Γιάννης Α. Ξυλάς, Μιχάλης Σακέλλης.

Στην τέταρτη ενότητα με θέμα «Η ηγέτις της παγκόσμιας ναυτιλίας - Το μέλλον της ελληνικής ναυτιλίας και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει» μίλησαν οι Νικόλαος Βενιάμης, διευθύνων σύμβουλος, Starboard Shipping and Trading, Director, Golden Union, Γεώργιος Δερμάτης, Director, Intermodal, Γιάννης Δράγνης, CEO, Goldenport, Κατερίνα Μποδούρογλου, Allseas Marine S.A. και Μιλένα Παππά, Director of S&P / Projects Manager / Investor Relations Manager Starbulk Carriers Corp, με συντονιστή τον Λάμπρο Καραγεώργο, δημοσιογράφο της «Ν».

Μεταξύ άλλων επισημάνθηκε ότι χρειάζεται το σταθερό φορολογικό πλαίσιο ώστε να είναι εφικτές μακροπρόθεσμες και υψηλού κόστους επενδύσεις όπως κάνουν οι ναυτιλιακές εταιρείες. Επίσης τονίστηκε ότι το μοντέλο διοίκησης από οικογενειακό έγινε περισσότερο corporate.

Η διαφορά με τη διοίκηση της προηγούμενης γενιάς, προσέθεσαν, είναι ότι η προηγούμενη γενιά στηριζόταν πολύ στη μοναδικότητα της πληροφορίας που είχε έναντι των ανταγωνιστών, η παρούσα γενιά πρέπει να στηριχτεί στη συνέργεια καθώς η πληροφορία είναι πλέον διάχυτη και ταχύτατα μεταδιδόμενη.

Τέλος, υπογραμμίστηκε ότι η δεύτερη γενιά στις ναυτιλιακές εταιρείες θα πρέπει να αγωνιστεί πολύ αφενός να διατηρήσει τη βιωσιμότητα της επιχείρησης και αφετέρου να συμβάλει στη διατήρηση της ηγέτιδας δύναμης της ελληνικής ναυτιλίας.

Προσαρμογή στις αλλαγές

Στην τρίτη ενότητα, με θέμα «Οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις σχεδιάζουν το αύριο - Η πορεία των ναυτιλιακών επιχειρήσεων σε ένα σύνθετο πλέον περιβάλλον», μίλησαν οι κ.κ. Χάρης Βαφειάς, President and CEO, Stealthgas Inc, Γιώργος Δ. Γουρδομιχάλης, διευθύνων σύμβουλος, Phoenix Shipping and Trading, Joseph Cipolla, Vice President, Wafra Capital Partners Inc, δρ Ιωάννης Κούστας, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, Danaos Corp, Χριστίνα Μαργέλου, επικεφαλής Ναυτιλιακής Μονάδας, Όμιλος Eurobank, Γιάννης Πλατσιδάκης, διευθύνων σύμβουλος, Anangel Maritime Services Inc., πρόεδρος, INTERCARGO, Δημήτρης Φαφαλιός, πρόεδρος/Director, Fafalios Shipping S.A., Chairman of the Technical Committee, INTERCARGO, με συντονιστή τον κ. Γιάννη Περλεπέ, γενικό διευθυντή της «Ν». Όλοι οι ομιλητές συμφώνησαν ότι ο ελληνόκτητος στόλος θα παραμείνει στην παγκόσμια πρωτοπορία και στο μέλλον διότι μπορεί να προσαρμόζεται στις αλλαγές.

Επισημάνθηκε ακόμα ότι η περίοδος αυτή είναι περίοδος μεγάλων αλλαγών στη ναυτιλία, αφού όπως φαίνεται δεν είναι μακριά η περίοδος που θα έχουμε πλοία drones, ενώ και οι αλλαγές που έρχονται και στη χρήση καυσίμων είναι σημαντικές. Στο σύνολό του το πάνελ προέβλεψε ότι η φετινή περίοδος θα είναι καλύτερη από την περσινή.

Όσον αφορά τα ελληνικά πληρώματα, εκφράστηκε η άποψη ότι τα ελληνικά πληρώματα είναι και πολύ ικανά και χρήσιμα διότι «πονάνε» το πλοίο και είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στα γραφεία της εταιρείας και το πλοίο που βρίσκεται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά.

PATERAKIS DIONISIS Από αριστερά: Ευθύμιος Ηλ. Μητρόπουλος, Emanuele Grimaldi, Πάνος Λασκαρίδης, Αναστάσιος Παπαγιαννόπουλος, Γεώργιος Α. Τσαβλίρης.

Το Συνέδριο διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και της ECSA (The European Community Shipowners’ Associations).

Χορηγοί ήταν: PLATINUM SPONSOR: EUROBANK. GOLD SPONSORS: COSMOTE, OTESAT MARITEL, SetelHellas, CISCO. SILVER SPONSORS: LAROS by PRISMA ELECTRONICS, Vodafone. BRONZE SPONSORS: BALUCO, Intermodal, ITCM, KYVERNITIS TRAVEL, MORGAN DRAKE, Operators, Ulysse Nardin - STELLA VILDIRIDIS. SUPPORTERS: ΑLBA Graduate Business School, GOLDEN CARGO, IRI - THE MARSHALL ISLANDS REGISTRY, MacGregor Greece Ltd., NCIS VIP PROTECTION, OΛΠ Α.Ε., suitform®, ΤΗΕ AMERICAN CLUB, VIMC. CORPORATE PARTICIPATIONS: Antipollution, BUREAU VERITAS HELLAS, DNV GL, KARATZAS MARINE ADVISORS & Co., OceanGold Tankers Inc., Goldenport Shipmanagement Ltd, ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΣΕΕΝ). EDITING SPONSOR: FACE-TO-FACE. INTERPRETING SPONSOR: Interpretit, PRINTING SPONSOR: Access, AUDIO VISUAL SPONSOR: SOUND AND VISUAL - ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. SPECIALIZED MEDIA SPONSORS: ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ, ΕΛΝΑΒΙ, Εφοπλιστής, Maritimes, NAFSGREEN, Ναυτικά Χρονικά, Green4Sea - Safety4Sea, Skipper on Deck, The Sea Nation, TRADERS.