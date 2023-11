Η κλιματική αλλαγή απειλεί την ανθρωπότητα με μπαράζ πανδημιών

Καθώς οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής γίνονται ολοένα και πιο ορατές στον πλανήτη και την ανθρωπότητα ειδικοί έχουν προειδοποιήσει ότι μια ακόμη πιθανή απειλή σχετίζεται με το λιώσιμο των μόνιμων πάγων που υπάρχουν στον πλανήτη σε περιοχές όπως για παράδειγμα, το μόνιμο στρώμα της Σιβηρίας.

Πολλοί επιστήμονες έχουν διατυπώσει την άποψη ότι κάτω από τους πάγους που σχηματίστηκαν πριν από μερικές χιλιάδες έτη είναι φυλακισμένα επικίνδυνα για το περιβάλλον αέρια όπως μεθάνιο τα οποία θα απελευθερωθούν από το λιώσιμο των πάγων και θα επιτείνουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Λένε επίσης ότι κάτω από τους πάγους είναι φυλακισμένοι πολλοί ιοί με τους οποίους δεν έχει έρθει ποτέ σε επαφή ο άνθρωπος και δεν γνωρίζουμε τίποτε για αυτούς.

Είναι πιθανό κάποιοι από αυτούς να είναι επικίνδυνοι και ο ανθρώπινος οργανισμός να μην μπορεί να τους αντιμετωπίσει ενώ παράλληλα να είναι δύσκολο να βρεθεί γρήγορα μια αποτελεσματική θεραπεία και έτσι η εκδήλωση μιας πανδημίας να είναι ένα υπαρκτό σενάριο. Το ζήτημα αυτό επανέρχεται στη επικαιρότητα με διάφορους ειδικούς να επιβεβαιώνουν τους θιασώτες αυτής της θεωρίας.

«Υπάρχει ένας Παράγοντας Χ για τον οποίο πραγματικά δεν γνωρίζουμε πολλά. Βαθιά μέσα στον μόνιμο παγετό, πρέπει να υπάρχουν μικρόβια –ιδιαίτερα ιοί αλλά και βακτήρια– που βρίσκονταν στη Γη πολύ πριν από την ύπαρξη του Homo sapiens» αναφέρει η Μπριγκίτα Εβενγκάρντ, καθηγήτρια μολυσματικών ασθενειών στο Πανεπιστήμιο Umeå στη Σουηδία.

«Μπορεί μέσα σε αυτούς τους μόνιμους πάγους να υπάρχουν αρχαίοι ιοί που μόλυναν και προκάλεσαν την εξαφάνιση των Νεάντερταλ ή των μαμούθ. Επίσης μπορεί να υπάρχουν ιοί από εξαφανισμένες ασθένειες όπως η ευλογιά» ο Ζαν Μισέλ Κλαβέρ, ιολόγος του Πανεπιστημίου Aix-Marseille στη Γαλλία. Πριν από ένα χρόνο ερευνητική ομάδα ανακοίνωσε ότι εντόπισε και… ξεπάγωσε έναν ιό ηλικίας 48,5 χιλιάδων ετών που βρισκόταν κάτω από ένα σημείο μόνιμων πάγων στη Σιβηρία το οποίο έλιωσε εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.

Οι τηλεοπτικές σειρές καμπανάκι κινδύνου;

Παράλληλα επιστήμονες του Ινστιτούτου Έρευνας Βιοιατρικής στη Βαρκελώνη ανακοίνωσαν ότι ανακάλυψαν ένα άγνωστο υβριδικό μύκητα που προέκυψε από μια σπάνια διεργασία ένωσης δύο στελεχών η οποία σύμφωνα με τους ερευνητές που έκαναν την ανακάλυψη οφείλεται στην προκειμένη περίπτωση στην κλιματική αλλαγή με τον νέο μύκητα να δημιουργήθηκε για να είναι πιο ανθεκτικός από τους… γονείς του στις υψηλότερες θερμοκρασίες. Σύμφωνα με τους ερευνητές αυτός ο μύκητας όχι μόνο μπορεί να προσβάλει τον άνθρωπο αλλά είναι ανθεκτικός στα φάρμακα.

Οι ερευνητές λένε ότι τα υβρίδια θα μπορούσαν να γίνουν πιο κοινά με την αύξηση της θερμοκρασίας και τις αλλαγές στις συνθήκες των οικοσυστημάτων. Σε συνδυασμό με την παγκοσμιοποίηση και την ανθρώπινη δραστηριότητα όπως η εκτεταμένη χρήση μυκητοκτόνων και αντιβιοτικών στη γεωργία οι ερευνητές λένε ότι μπορεί να υπάρξει ξέσπασμα επιδημιών που να είναι εξαιρετικά απειλητικές κάνοντας πραγματικότητα τα όσα βλέπουμε στις δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές Walking Dead και The Last Of Us που παρουσιάζουν ένα εφιαλτικό κόσμο με την ανθρωπότητα να έχει χτυπηθεί από θανατηφόρες πανδημίες και τους επιζώντες να αγωνίζονται να επιβιώσουν.

«Τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι ο υβριδισμός – μια διαδικασία που έχει λάβει λίγη προσοχή μέχρι στιγμής – επιτρέπει την ταχεία απόκτηση ιδιοτήτων που επιτρέπουν την ανθρώπινη μόλυνση. Επομένως, στους μύκητες, αυτή η διαδικασία θα μπορούσε να είναι μια συντόμευση για την κατάκτηση ενός είδους σαν το δικό μας» δηλώνει ο Δρ. Τόνι Γκαμπαλντόν, επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας η οποία σε κοινή της ανακοίνωση σημειώνει «Στην πραγματικότητα, με τη δέουσα προσοχή, αυτή είναι η πλοκή της πρόσφατης και δημοφιλής μίνι σειράς «The Last of Us» όπου ένας μύκητας αποκτά γρήγορα μια τεράστια ικανότητα μόλυνσης, μετάδοσης και λοιμογόνου δράσης, ένα τέλειο κοκτέιλ ιδιοτήτων που της επιτρέπει να αποδεκατίσει την ανθρωπότητα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Υπολογίζεται ότι σήμερα υπάρχουν περισσότερα από ένα εκατομμύριο είδη μυκήτων, τα περισσότερα από τα οποία είναι προσαρμοσμένα να ζουν σε εύκρατες ή χαμηλές θερμοκρασίες στο έδαφος, στο υδάτινο περιβάλλον, στα δέντρα και στα φυτά και σε ζώα όπως αμφίβια, ψάρια, ερπετά και έντομα».

Naftemporiki.gr