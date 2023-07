Threads: Μπορεί η νέα «αντιγραφή» του Ζάκερμπεργκ να βγάλει περισσότερα χρήματα από το αυθεντικό Twitter;

Οι Έλον Μασκ και Μαρκ Ζάκερμπεργκ κάνουν πλάκα για έναν αγώνα μέσα σε «κλουβί». Αυτόν πιθανότατα δεν θα τον δούμε ποτέ. Στα social media και το επιχειρείν, όμως, ο αγώνας έχει ήδη ξεκινήσει.

Λιγότερο από 24 ώρες αφότου ο Ζάκερμπεργκ και το Instagram παρουσίασαν την εναλλακτική τους στο Twitter, το Threads είχε ήδη εξασφαλίσει 60 εκατ. εγγραφές. Ο αριθμός παραμένει ένα μικρό κλάσμα των πάνω από 300 εκατομμυρίων χρηστών του Twitter. Αλλά οι αναλυτές πιστεύουν ότι είναι ένα σημάδι πως η Meta έχει μια καλή ευκαιρία να προσελκύσει μερικούς από τους 3 δισεκατομμύρια χρήστες που διαθέτει ήδη σε Facebook, Instagram και WhatsApp – και κυρίως να φέρει μαζί τους διαφημιστές.

Η Meta που πραγματοποίησε πωλήσεις άνω των 117 δισεκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι, έχει ένα άκρως επιτυχημένο ιστορικό στις πωλήσεις διαφημίσεων – και κανένας από τους προφανείς ενδοιασμούς ή τη διάθεση για αλλαγές και ανατροπές που επιδεικνύει ο Έλον Μασκ και οι οποίες «έδιωξαν» διαφημίσεις από το Twitter.

O Ζάκερμπεργκ είπε ότι αρχικά δεν θα υπάρχουν διαφημίσεις στο Threads, δίνοντας στην εταιρεία χρόνο να βελτιστοποιήσει την εφαρμογή, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να μετακινούνται ατελείωτα στις αναρτήσεις. «Η προσέγγισή μας θα είναι η ίδια με όλα τα άλλα προϊόντα μας: να κάνουμε το προϊόν να λειτουργεί καλά πρώτα, μετά να δούμε αν μπορούμε να το φέρουμε σε μια ξεκάθαρη πορεία προς το 1 δισεκατομμύριο χρήστες και μόνο σε εκείνο το σημείο θα σκεφτούμε τη δημιουργία εσόδων από διαφημίσεις» έγραψε.

Ο Τζάστιν Πάτερσον, αναλυτής της KeyBanc Capital Markets, σε δηλώσεις του στο BBC τόνισε πως οι διαφημίσεις στο Threads θα μπορούσαν να προσθέσουν 1% έως 5% στα συνολικά έσοδα της Meta. Το ποσοστό δεν είναι μεγάλο. Αλλά σε απόλυτους όρους το ποσό θα είναι αξιοσημείωτο.

Ο Μασκ πρόσφατα προσέλαβε την Λίντα Γιοκαρίνο για να φέρει πίσω τις διαφημίσεις, ενώ εμφανίζεται έτοιμος να σηκώσει τους τόνους της αντιπαράθεσης απέναντι στον ανταγωνιστή του Twitter. Απείλησε μάλιστα να κινηθεί νομικά εναντίον της Meta για κλοπή εμπορικών μυστικών. Η αλήθεια είναι πως το Threads θυμίζει πολύ έντονα το Twitter και τις λειτουργίες του. Το CNBC μάλιστα σε άρθρο του χαρακτηρίζει «copycat» τον Ζάκερμπεργκ, επισημαίνοντας ότι έχει μακρά ιστορία στις αντιγραφές.

«Από τη δημιουργία της δυνατότητας ιστοριών που αντέγραψε από το Snapchat μέχρι την “κλωνοποίηση” του TikTok στη μορφή του Instagram Reels, ο συνιδρυτής του Facebook έχει μια μακρά και καλά τεκμηριωμένη ιστορία ως αντιγραφέας» αναφέρει χαρακτηριστικά. «Η τελευταία όχι και τόσο καινοτομία του Ζάκερμπεργκ είναι το Threads, ενός ανταγωνιστή του Twitter που βασίζεται στο Instagram». Σημειώνει δε πως και ο ο ίδιος ο Ζάκερμπεργκ δεν έχει προσποιηθεί το Threads είναι πολύ διαφορετικό από την πλατφόρμα του Twitter. Μάλιστα συνδέθηκε στον δικό του λογαριασμό στο Twitter, ο οποίος ήταν αδρανής από τον Ιανουάριο του 2012, για να μοιραστεί το δημοφιλές meme του Spider-Man, σε μια έμμεση παραδοχή του πόσο μοιάζουν πραγματικά οι δύο πλατφόρμες.

Ο Μασκ, εν τω μεταξύ, απάντησε σε ένα Tweet πoυ ανέφερε ότι ότι το Threads ήταν copy – paste του Twitter με ένα γελαστό emoji.

Meta’s new app was built entirely using this keyboard: pic.twitter.com/RoRe6szEO0

— DogeDesigner (@cb_doge) July 6, 2023