Το Twitter σταματά τη δωρεάν παροχή των εργαλείων ανάπτυξης εφαρμογών API

Με τον όρο API (Application Programming Interface) αναφερόμαστε στον τρόπο με τον οποίο δύο εφαρμογές, πλατφόρμες ή συστήματα γενικά, επικοινωνούν μεταξύ τους. Ένα απλό παράδειγμα της χρησιμότητας των API είναι οι πλατφόρμες που λειτουργούν στο Διαδίκτυο ως μεσάζοντες των εμπορικών καταστημάτων είτε αυτά είναι συμβατικά καταστήματα που διαθέτουν και υπηρεσία ηλεκτρονικού εμπορίου είτε αμιγώς e-shops. Οι χρήστες μπαίνουν σε μια πλατφόρμα-μεσάζοντα και καταχωρούν την αναζήτηση τους με την πλατφόρμα να επικοινωνεί εκείνη με την ιστοσελίδα κάθε καταστήματος για να δώσει στον χρήστη τις πληροφορίες που αναζητά. Η τεχνολογία του API αποτελεί βασικό εργαλείο για τους developers εφαρμογών και αξιοποιείται ανάμεσα στα άλλα και από τις πλατφόρμες των social media.

To Twitter ανακοίνωσε ότι από τις 9 Φεβρουαρίου διακόπτει την δωρεάν πρόσβαση των εργαλείων API που χρησιμοποιούσε η πλατφόρμα και στη θέση της θα παρέχει στους developers ένα στάνταρτ τέτοιο εργαλείο το οποίο για να χρησιμοποιήσει κάποιος θα πρέπει να καταβάλει κάποιο ποσό το ύψος του οποίου δεν έγινε ακόμη γνωστό.

Starting February 9, we will no longer support free access to the Twitter API, both v2 and v1.1. A paid basic tier will be available instead 🧵

— Twitter Dev (@TwitterDev) February 2, 2023