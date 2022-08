Ολίβια Νιούτον Τζον: Πέθανε η διάσημη τραγουδίστρια και ηθοποιός

Πέθανε στα 73 της χρόνια η Ολίβια Νιούτον Τζον, η ηθοποιός που άφησε εποχή με την ερμηνεία της στο μιούζικαλ «Grease». Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε, γνωστοποιήθηκε πως η ηθοποιός και τραγουδίστρια άφησε την τελευταία της πνοή στο ράντσο της στην νότια Καλιφόρνια σήμερα το πρωί, έχοντας στο πλευρό της την οικογένεια και τους φίλους της.





Η Νιούτον πρωταγωνίστησε, μεταξύ άλλων, στο εμβληματικό μιούζικαλ «Grease» του 1978.

Το ομώνυμο τραγούδι είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα στην ιστορία της μουσικής ενώ το single «You're the One That I Want», με τον συμπρωταγωνιστή της Τζον Τραβόλτα, είναι ένα από τα singles με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών.

Η Αγγλο-Αυστραλή Ολίβια Νιούτον Τζον (26 Σεπτεμβρίου 1948 – 8 Αυγούστου 2022) ήταν στιχουργός, ηθοποιός, χορεύτρια, επιχειρηματίας και ακτιβίστρια. Γεννήθηκε στο Κέιμπριτζ στη Βρετανία.





EPA/LASZLO BELICZAY

Ο Τζον Τραβόλτα, κινηματογραφικός Ντάνι Zούκο που ερωτεύθηκε η Ολίβια Νιούτον Τζον στο «Grease», αποχαιρέτησε με ένα συγκινητικό μήνυμα τη συμπρωταγωνίστριά του, που πέθανε σήμερα νικημένη από τον καρκίνο, δηλώνοντας «δικός της από την πρώτη στιγμή και για πάντα».