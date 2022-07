Έξι νέες σημαντικές βραβεύσεις για τη METRO σε τρεις διαφορετικές διοργανώσεις

Η METRO ΑΕΒΕ (My market και METRO Cash & Carry) συνεχίζει τη δυναμική της πορεία διακρίσεων και τη φετινή χρονιά, προσθέτοντας ακόμα έξι βραβεία στη συλλογή Βραβείων για το 2022. Αυτή τη φορά έλαβε έξι βραβεύσεις εκ των οποίων τέσσερις Silver και δύο Bronze, οι οποίες αφορούν στις διοργανώσεις Supply Chain Awards, Packaging Awards και Hellenic Responsible Business Awards.

Οι πολύπλευρες δράσεις και πρωτοβουλίες της METRO ΑΕΒΕ, μίας 100% ελληνικής αλυσίδας, αναγνωρίστηκαν από τρεις διαφορετικούς θεσμούς, επιβεβαιώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο, ότι η εταιρεία, από την έναρξη της λειτουργίας της το 1976, παραμένει πιστή στις αξίες της, και στηρίζει τους εργαζομένους της, τους πελάτες της και τους συνεργάτες της , προσφέροντάς τους σταθερά ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες, ενώ παράλληλα παρέχει ουσιαστική υποστήριξη στην κοινωνία όπου και όποτε υπάρχει ανάγκη.

Αναλυτικότερα, τα βραβεία που έλαβε η εταιρεία ήταν τα εξής:

Supply Chain Awards 2022 Silver βραβείο για το «METRO Connect» στην κατηγορία «Ψηφιοποίηση στην εφοδιαστική́ αλυσίδα». Packaging Awards 2022 Bronze βραβείο για τα προϊόντα «My kouzina κατεψυγμένα λαχανικά», στην κατηγορία «Food». Bronze βραβείο για τα προϊόντα «My gusto παιδικοί χυμοί», στην κατηγορία «Drinks & Beverages». Hellenic Responsible Business Awards 2022 Silver βραβείο για τις δράσεις εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, στην κατηγορία Διαφορετικότητα, Ένταξη, Ίσές Ευκαιρίες. Silver βραβείο για τη δράση METRO REDress Day, μία πρωτοβουλία ενάντια στην έμφυλη βία σε συνεργασία με τη Rich Passion Jewellery, στην κατηγορία «Επικοινωνία / Καμπάνια Δέσμευσης Εργαζομένων». Silver βραβείο για το Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης, στην κατηγορία «Διαχείριση Ενέργειας».

Σχετικά με τη METRO AEBE :

H METRO AEBE είναι μια 100% ελληνική εταιρεία με οικογενειακή μετοχική σύνθεση. Από την πρώτη μέρα της ίδρυσής της, καινοτομεί εισάγοντας πρωτοπόρες πρακτικές στην ελληνική αγορά. Διαθέτει δύο αλυσίδες καταστημάτων: τα καταστήματα χονδρικής METRO Cash & Carry, και τα καταστήματα λιανικής My market, με συνολικά 280 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Τον Ιανουάριο του 2020, η εταιρεία άνοιξε το πρώτο της κατάστημα (BEST VALUE για ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ) στην Κύπρο. Η εταιρεία απασχολεί περίπου 11.500 εργαζόμενους, γεγονός που την καθιστά έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες πανελλαδικά.