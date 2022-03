«Dance Fever»: Νέο άλμπουμ των Florence + The Machine

Οι Florence + the Machine ανακοίνωσαν το 5ο στούντιο άλμπουμ τους «Dance Fever» που θα κυκλοφορήσει στις 13 Μαΐου. Η ανακοίνωση συνοδεύτηκε από το single «My Love» που έχει και το δικό του βίντεο σε σκηνοθεσία Autumn de Wilde.

Το «Dance Fever» ηχογραφήθηκε στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Το άλμπουμ συνοψίζει όλα αυτά που φαίνεται να «έχασε» η Florence εν μέσω lockdown, από την καθημερινότητα τας, δηλαδή τα clubs, το χορό στα Φεστιβάλ, τη συντροφικότητα κ.ά.

Λίγο πριν την πανδημία η Florence είχε μόλις ξεκινήσει να γοητεύεται από τη λεγόμενη «choreomania», δηλαδή από τον έντονο και εξαντλητικό χορό των ανθρώπων ανά ομάδες, το οποίο θεωρούσε ως μια κατάσταση Αναγέννησης.

Η έννοια του χορού και της χορομανίας παρέμειναν στο επίκεντρο της προσοχής της Florence καθώς η ίδια παράλληλα αποκτούσε τις δικές της εμπειρίες χορού! Έτσι η Florence στρέφεται με πειθαρχία και νηφαλιότητα σε μια πιο χορογραφική κατεύθυνση στην μουσική της, με αρκετά φολκλορικά στοιχεία.

Οι πολύ δημοφιλείς και στην Ελλάδα Florence + the Machine, κυκλοφορούν το νέο τους τραγούδι «King», ένα διαλογισμό για τη γυναικεία ζωή, την οικογένεια και τη θηλυκότητα. Είναι ένα προσωπικό μανιφέστο για την υπέρβαση των ρόλων που καθορίζονται από το φύλο.

«I am no mother, I am no bride - I am king».

Το να είσαι γυναίκα καλλιτέχνης συγκρούεται δυστυχώς με το πώς να ευδοκιμήσεις και να συνεχίσεις στο ίδιο μονοπάτι που ακολουθούν οι άνδρες καλλιτέχνες των οποίων η πορεία προς την επιτυχία δεν εμποδίζεται από τη βιολογία. Στα μέσα της δεκαετίας του ’30, αυτές είναι οι αντιφάσεις με τις οποίες παλεύει η Florence μέσα από το νέο της κομμάτι.