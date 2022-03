Επιτροπή ειδικών: Την επόμενη εβδομάδα νέα συζήτηση για ένα self test στα σχολεία

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας έναντι της Covid-19 . Οι ειδικοί εισηγήθηκαν την αύξηση της πληρότητας στα γήπεδα και στους αθλητικούς χώρους από το 50% στο 75% και την αύξηση της χωρητικότητας στα πλοία στο 100%.

Συζήτησαν επίσης τη μείωση των self test στα σχολεία, ωστόσο το θέμα θα ξανασυζητηθεί την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι σήμερα τα παιδιά κάνουν self test κάθε Δευτέρα και Πέμπτη και δίνουν το αποτέλεσμα στο σχολείο κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Οι ειδικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο να γίνεται ένα self test εβδομαδιαίως, αντί για δύο.