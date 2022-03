Το Μουσείο του Μέλλοντος άνοιξε στο Ντουμπάι

Από τις 22 Φεβρουαρίου το Museum of the Future καλωσορίζει τους επισκέπτες του σε μια από τις πιο ιδιαίτερες εμπειρίες στο Ντουμπάι.

Σε μια καθόλου τυχαία ημερομηνία, στις 22/2/2022, το Museum of the Future δίπλα από το Emirates Towers άνοιξε για το κοινό, αποτελώντας την πύλη του… μέλλοντος.



Συνθέτοντας ένα αρχιτεκτονικό και μηχανολογικό θαύμα, το Museum of the Future ταξιδεύει στον κόσμο έπειτα από 50 χρόνια, συμβάλλοντας σε μια βελτιωμένη ανθρωπότητα και μια πιο δυνατή παγκόσμια οικονομία, παρουσιάζοντας λύσεις της επόμενης γενιάς -ενσωματώνοντας τα πάντα από τεχνητή νοημοσύνη μέχρι επαυξημένη πραγματικότητα- που μπορούν να βελτιώσουν τις ζωές των ανθρώπων.