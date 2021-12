Οι πόλεις στο σινεμά: 12 ταινίες για να γνωρίσεις τη Νέα Υόρκη

Οι Financial Times προτείνουν 12 ταινίες για να υμνήσουν την «ζούγκλα που είναι φτιαγμένη από όνειρα».

Είναι η μητρόπολη του κόσμου, αποτελεί κέντρο των εξελίξεων, την αποκαλούν και Big Apple, για πολλούς πρόκειται για once in life ταξιδιωτική εμπειρία, για όλους συνιστά το απόλυτο κινηματογραφικό σκηνικό. Ή όπως λένε οι Financial Times, το Χόλιγουντ είναι το εργοστάσιο αλλά η Νέα Υόρκη είναι η σκηνή.

Για ένα σινεφίλ, η πόλη δεν είναι απλά μια τοποθεσία. Συνιστά ένα είδος από μόνη της. Πολύ περισσότερο όταν μια ταινία είναι γυρισμένη στη Νέα Υόρκη. Πρώτα από όλα πρόκειται για μια ταινία που έχει φόντο τη Νέα Υόρκη. Κι έπειτα έρχεται το είδος.