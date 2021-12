«Game of Thrones»: Δύο ακόμη κύκλους ήθελε ο Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν

Οι θαυμαστές του «Game of Thrones» θα ήθελαν να παρακολουθήσουν δύο ακόμη κύκλους της επιτυχημένης σειράς του HBO. Αν ο Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν, συγγραφέας των βιβλίων στα οποία βασίζεται η σειρά, τα είχε καταφέρει, η σειρά θα είχε επεκταθεί από οκτώ σεζόν σε δέκα.

Σε απόσπασμα από το νέο βιβλίο του δημοσιογράφου Τζέιμς Άντριου Μίλερ «Tinderbox: HBO’s Ruthless Pursuit of New Frontier» ο ατζέντης του Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν, Πολ Χάας επιβεβαιώνει ότι ο συγγραφέας ταξίδεψε αεροπορικώς στη Νέα Υόρκη για να παρακαλέσει το εκτελεστικό στέλεχος του HBO, Ρίτσαρντ Πλέπερ, πρώην διευθύνοντα σύμβουλο του δικτύου, να επεκτείνει τη σειρά. «Ο Τζορτζ θα ταξίδευε στη Νέα Υόρκη για να γευματίσει με τον Πλέπερ, για να τον παρακαλέσει να γυρίσει 10 κύκλους των 10 επεισοδίων επειδή υπήρχε αρκετό υλικό για αυτό και να του πει ότι θα ήταν μια πιο ικανοποιητική και πιο διασκεδαστική εμπειρία» ανέφερε ο Χάας, σύμφωνα με το απόσπασμα του βιβλίου που δημοσιεύθηκε από το E!. Ενώ το HBO συμφωνούσε σίγουρα για περισσότερες σεζόν, οι δημιουργοί του «Game of Thrones» Ντέιβιντ Μπένιοφ και Νταν Βάις διαφώνησαν.

«Ο Νταν και ο Ντέιβ ήταν κουρασμένοι, δικαίως. Είχαν δώσει τέλος και ήθελαν να προχωρήσουν και μετά έγιναν διαπραγματεύσεις, για πόσες σεζόν μπορούσε να παραταθεί. Γιατί φυσικά το HBO ήθελε περισσότερα» εξήγησε ο Χάας. «Ο Τζορτζ αγαπά τον Νταν και τον Ντέιβ, αλλά μετά την πέμπτη σεζόν, άρχισε να ανησυχεί για το μονοπάτι που ακολουθούσαν επειδή ο Τζορτζ ξέρει πού κατευθύνεται η ιστορία. Άρχισε να λέει: "Δεν ακολουθείτε το υπόδειγμά μου"» πρόσθεσε ο Χάας.

«Μακάρι να συνεχιζόταν για 10 χρόνια. Νομίζω ότι αυτό θα μας έδινε λίγο περισσότερο χρόνο στις επόμενες σεζόν για να το ολοκληρώσουμε. Αλλά αυτό μπορεί να οφείλεται απλώς στο ότι εξακολουθώ να προσπαθώ να ολοκληρώσω αυτά τα βιβλία εδώ» είπε ο Μάρτιν. Στο βιβλίο του «Tinderbox: HBO’s Ruthless Pursuit of New Frontier» ο Τζέιμς Άντριου Μίλερ αφηγείται την αποκλειστική, εκρηκτική, αληθινή ιστορία του HBO μέσα από περισσότερες από 650 συνεντεύξεις με βασικές πηγές και καταγράφει το δράμα και την κωμωδία εκτός κάμερας και μέσα στις αίθουσες συνεδριάσεων.