Σκληρή κριτική για τον «περίπατο» του Μέσι

Η Παρί Σεν Ζερμέν ηττήθηκε από την Μάντσεστερ Σίτι με 2-1 το βράδυ της Τετάρτης και από τα «πυρά» της κριτικής δεν ξέφυγε κανείς από τους αστέρες των Παριζιάνων, οι οποίοι είχαν κάκιστη ανασταλτική νοοτροπία πάνω στο χορτάρι και σε αρκετές περιπτώσεις περπατούσαν στον αγωνιστικό χώρο και άφηναν εκτεθειμένη την άμυνα της ομάδας τους.

Εξαίρεση δεν θα μπορούσε να αποτελεί ο Λιονέλ Μέσι που μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να ανταποκριθεί στις προσδοκίες.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ βαθμολογήθηκε από την Equipe με 4/10 που μεταξύ άλλων τόνισε πως «θα έπρεπε να έχει μεγαλύτερη συμμετοχή στο παιχνίδι της ομάδας».

Εκτός από την κορυφαία γαλλική εφημερίδα, αρκετοί παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές που έχουν ρόλο σχολιαστή σε τηλεοπτικές εκπομπές, αναφέρθηκαν στην έλλειψη διάθεσης του Μέσι στον αγωνιστικό χώρο και στο γεγονός πως αντί να τρέχει, εκείνος περπατούσε!

Messi is having a walk in the park pic.twitter.com/H3CHe5W9Y4