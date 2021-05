Ο Έρικ Κλάπτον μίλησε για τις παρενέργειες που είχε από το AstraZeneca

Οργισμένος κατά του εμβολίου AstraZeneca, με το οποίο εμβολιάστηκε, εμφανίστηκε ο θρύλος της ροκ Έρικ Κλάπτον.

Ο 76χρονος Βρετανός τραγουδιστής-κιθαρίστας ανέφερε σε επιστολή του προς τον Ιταλό αρχιτέκτονα και ακτιβιστή κατά του lockdown Robin Monotti Graziadei, την «καταστροφική» εμπειρία του αφότου εμβολιάστηκε με AstraZeneca τον Φεβρουάριο -σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stone. Η αλληλογραφία δόθηκε στη δημοσιότητα από τον Graziadei με την άδεια του Κλάπτον.

«Πήρα την πρώτη δόση του AstraZeneca και αμέσως είχα σοβαρές αντιδράσεις που διήρκεσαν δέκα ημέρες. Ανέκαμψα, τελικά, και μου είπαν ότι θα μεσολαβούσαν δώδεκα εβδομάδες πριν από τη δεύτερη…» έγραψε στην επιστολή ο τρεις φορές Rock and Roll Hall Of Famer. Ο Κλάπτον πρόσθεσε ότι στην πραγματικότητα του προσφέρθηκε η δεύτερη δόση έξι εβδομάδες αργότερα, κάτι που δέχτηκε, παρά την αρχική του αντίδραση -καθώς είχε, πλέον, «λίγο περισσότερη γνώση των κινδύνων».

Ωστόσο, το πρώην μέλος των Derek and the Dominos και The Yardbirds συνέχισε: «Περιττό να πούμε ότι οι αντιδράσεις ήταν καταστροφικές, τα χέρια και τα πόδια μου ήταν παγωμένα, μουδιασμένα ή καίγονταν και ήταν σχεδόν άχρηστα για δύο εβδομάδες, φοβόμουν ότι δεν θα έπαιζα ποτέ ξανά».

Ο νικητής του Grammy με το τραγούδι «Tears in Heaven» τόνισε, επίσης, ότι «δεν είναι πρόβατο». «Είναι δύσκολο να δαγκώσω τη γλώσσα μου, με αυτό που ξέρω τώρα», έγραψε μεταξύ άλλων ο ερμηνευτής της «Layla». Ο ρόκερ, επίσης, χαρακτηρίζει «ήρωες», τον Βρετανό πολιτικό Ντέσμοντ Σουέιν που τάχθηκε κατά του απαγορευτικού lockdown, αλλά και αρκετές άλλες «αιρετικές φωνές» για τον κορωνοϊό στο Youtube.