Ένα πιο σύγχρονο, πράσινο και έξυπνο πλαίσιο λειτουργίας για τις αστικές μετακινήσεις

Ένα σύγχρονο πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς των αστικών μετακινήσεων στην Ελλάδα, που θα λαμβάνει υπόψη την τεχνολογική εξέλιξη, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και τις ανάγκες μετακίνησης των πολιτών, και θα υιοθετεί τις καλύτερες πρακτικές της Ευρώπης, ζήτησαν ο CEO της FREE NOW, κ. Marc Berg και ο General Manager της BEAT, κ. Βασίλης Ντάνιας, μιλώντας κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής εκδήλωσης “Shaping the Mobility of Tomorrow” που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου στην Αθήνα.

Ως η μεγαλύτερη εταιρία ψηφιακών μετακινήσεων στην Ευρώπη, με παρουσία σε 12 ευρωπαϊκές αγορές και 150 πόλεις, η FREE NOW πιστεύει ότι το μέλλον της αστικής μετακίνησης βρίσκεται στις ψηφιακές πλατφόρμες και θα είναι πολυτροπικό (multimodal), δηλαδή θα περιλαμβάνει ένα σύνολο επιλογών μετακίνησης, που θα διατίθενται στους πολίτες, μέσα από μία ολοκληρωμένη τεχνολογική προσέγγιση.

THIES RAETZKE/THIES RAETZKE Marc Berg

Η πλατφόρμα του μέλλοντος θα είναι ένας συνδυασμός -ειδικά διαμορφωμένων για τις ανάγκες του κάθε επιβάτη- επιλογών μετακίνησης, μέσα από το ride-hailing, το car-sharing, τα e-bikes ή τα e-scooters, επισήμανε ο CEO της FREE NOW. «Η δική μας αποστολή είναι να βοηθήσουμε τους πολίτες να κάνουν “έξυπνες” επιλογές μετακίνησης και περιλαμβάνει όλους τους παίκτες της αγοράς -από τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς μέχρι τους μεγάλους παρόχους υπηρεσιών μετακίνησης. Σε ορισμένες ευρωπαϊκές πόλεις έχουμε ήδη ενσωματώσει πολλαπλές επιλογές στην πλατφόρμα μας μέσα από συνεργασίες, όπως με τη VOI (e-scooters), τη BOND (e-bikes), τη Miles (car sharing) ή την EMMY (mopeds). Επίσης, σε επιλεγμένες πόλεις θα ενσωματώσουμε στην εφαρμογή μας τις δημόσιες συγκοινωνίες πιλοτικά, ήση από αυτόν το μήνα», συμπλήρωσε.

ALENA ZIELINSKI

Όπως σχολίασε, ωστόσο, κανένας πάροχος από μόνος του δεν μπορεί να έχει όλες αυτές τις επιλογές και μόνο μέσα από ένα ισχυρό δίκτυο υπηρεσιών, που θα διασυνδέει διαφορετικούς παρόχους στην αγορά, θα μπορούν να εξυπηρετηθούν με ολοκληρωμένο τρόπο οι ανάγκες μετακίνησης των επιβατών.

Σχετικά με την προοπτική του Mobility as a Service και στην Ελλάδα, ο κ. Berg σημείωσε ότι δεν είναι πολύ μακριά, ωστόσο το θεσμικό πλαίσιο χρειάζεται εκσυγχρονισμό για να μπορεί η Beat μέσα από την τεχνολογία της FREE NOW να προσφέρει δυνατότητες στους πολίτες, αντίστοιχες με αυτές που σήμερα απολαμβάνουν οι χρήστες των εφαρμογών του ομίλου στη Γαλλία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο ή την Πορτογαλία: Ταξί, e-scooters, e-bikes, Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Ο CEO της FREE NOW επιβεβαίωσε την εμπιστοσύνη του ομίλου στην Ελλάδα και στο ταλέντο της, όμως επισήμανε ότι «είναι δύσκολο να ενθαρρύνεις τους μηχανικούς, τους αναλυτές δεδομένων ή όλα τα άλλα στελέχη του Beat να αναπτύσσουν προϊόντα που είναι εξαιρετικά επιτυχημένα στη Λατινική Αμερική, αλλά οι ίδιοι δεν μπορούν να τα απολαύσουν στην Αθήνα όπου και δημιουργούνται, επειδή η νομοθεσία δεν το επιτρέπει».

«Εάν θέλουμε να προσελκύσουμε ταλέντο ή να κρατήσουμε τους ανθρώπους μας χαρούμενους με τη δουλειά τους, θα πρέπει να μπορούν και οι ίδιοι να απολαύσουν τις επιτυχίες τους. Είμαστε ανοιχτοί συνεπώς να δουλέψουμε με την Κυβέρνηση, για το πώς μπορεί το θεσμικό πλαίσιο να οδηγήσει σε περισσότερη καινοτομία και ανάπτυξη» πρόσθεσε και συμπλήρωσε ότι η ελληνική αγορά ανέκαμψε γρηγορότερα από κάθε άλλη στην Ευρώπη μετά το πρώτο κύμα της πανδημίας, διότι «η Beat είναι ένα αγαπημένο brand, κομβικό μέρος της μετακίνησης στην πόλη και ταυτισμένη με ασφαλείς και ποιοτικές υπηρεσίες».

GEORGE KATSAROS Βασίλης Ντάνιας

Επιπλέον, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Beat στην ελληνική αγορά, την προοπτική της Ηλεκτροκίνησης στη χώρα μας, αλλά και το μέλλον των ψηφιακών εφαρμογών ανέπτυξε κατά την διάρκεια της συζήτησης και ο General Manager της Beat για την ελληνική αγορά, κ. Βασίλης Ντάνιας.

Όπως τόνισε, η Αθήνα είναι μία επιβαρυμένη περιβαλλοντικά πόλη, γεγονός που επιδεινώνει τις επιπτώσεις και της πανδημία, καθώς σύμφωνα με μελέτες, η θνησιμότητα από τον COVID-19 συνδέεται με τη μόλυνση της ατμόσφαιρας. «Είναι ανάγκη να επενδύσουμε περισσότερο σε καθαρές τεχνολογίες. Σύμφωνα με τα δεδομένα μας, με στοχευμένες κινήσεις στήριξης των ιδιοκτητών ταξί, όλα τα ταξί της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης θα μπορούσαν να είναι ηλεκτρικά μέσα σε 3-5 χρόνια, μηδενίζοντας το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα», σημείωσε.

Ο κ. Ντάνιας ανακοίνωσε ότι τους επόμενους μήνες η Beat θα αναλάβει πρωτοβουλίες και θα παράσχει οικονομικά κίνητρα για όλους τους παλιούς και νέους συνεργάτες της οδηγούς, ώστε να αντικαταστήσουν τα συμβατικά τους οχήματα με ηλεκτρικά μέχρι το τέλος του 2021. Ωστόσο, επισήμανε ότι για την επιτυχή μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση, χρειάζεται και η Πολιτεία να προχωρήσει σε βελτιώσεις του ρυθμιστικού πλαισίου, με μέτρα όπως η διεύρυνση των δυνατοτήτων leasing και η ειδική σήμανση των ηλεκτρικών οχημάτων.

Επιπλέον, ο κ. Ντάνιας πρότεινε τη θεσμοθέτηση ενός “Mobility Allowance”, δηλαδή της παροχής ενός οικονομικού κινήτρου από τις επιχειρήσεις προς τους εργαζομένους, ώστε να μην παίρνουν καθημερινά το αυτοκίνητο τους από και προς την δουλειά, αλλά να επιλέγουν οι ίδιοι έναν τρόπο μετακίνησης, με στόχο τη μικρότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση και τη μεγαλύτερη ευελιξία. «Το μέτρο εφαρμόζεται ήδη σε Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία και Γερμανία σταδιακά. Το όφελος είναι πολλαπλό για όλους. Λιγότεροι ρύποι, λιγότερη κίνηση, και σημαντική στήριξη της αγοράς των μετακινήσεων» τόνισε.