American Music Awards 2020 : Η Τζένιφερ Λόπεζ έκλεψε την παράσταση

Η τελετή απονομής των American Music Awards 2020 έβγαλε πολλούς μεγάλους νικητές, καθώς από τρία βραβεία κέρδισαν η Taylor Swift, ο Justin Bieber, ο The Weeknd και οι Dan + Shay.

Οικοδέσποινα της βραδιάς που πραγματοποιήθηκε στο Microsoft Theater του Λος Άντζελες ήταν η ηθοποιός Taraji P. Henson.

Τις περισσότερες υποψηφιότητες στα American Music Awards 2020 είχαν συγκεντρώσει ο The Weeknd και ο Roddy Ricch, οι οποίοι είχαν λάβει από οκτώ υποψηφιότητες ο καθένας.

Ακολουθούσε η Megan Thee Stallion με πέντε υποψηφιότητες, τις περισσότερες από κάθε άλλη γυναίκα τη φετινή χρονιά, ενώ από τέσσερις υποψηφιότητες είχαν αποσπάσει έξι καλλιτέχνες, οι Bad Bunny, Justin Bieber, Lady Gaga, Taylor Swift, όπως και ο DaBaby με την Doja Cat που ήταν για πρώτη υποψήφιοι στα American Music Awards.

Την προσοχή όλων «έκλεψε» η σέξι εμφάνιση της Τζένιφερ Λόπεζ.

Οι νικητές αναλυτικά:



Artist Of The Year

Taylor Swift

New Artist Of The Year

Doja Cat

Collaboration Of The Year

Dan + Shay & Justin Bieber - «10,000 Hours»

Favorite Music Video

Taylor Swift - «cardigan»

Favorite Male Artist – Pop/Rock

Justin Bieber

Taylor Swift

Favorite Duo Or Group – Pop/Rock

BTS

Favorite Album - Pop/Rock

Harry Styles - «Fine Line»

Favorite Song - Pop/Rock

Dua Lipa - «Don’t Start Now»

Favorite Male Artist - Country

Kane Brown

Favorite Female Artist - Country

Maren Morris

Favorite Duo Or Group – Country

Dan + Shay

Favorite Album - Country

Blake Shelton - «Fully Loaded: God’s Country»

Favorite Song - Country

Dan + Shay & Justin Bieber - «10,000 Hours»

Favorite Male Artist - Rap/Hip-Hop

Juice WRLD

Nicki Minaj

Favorite Album - Rap/Hip-Hop

Roddy Ricch - «Please Excuse Me For Being Antisocial»

Favorite Song - Rap/Hip-Hop

Cardi B ft. Megan Thee Stallion - «WAP»

Favorite Male Artist – Soul/R&B

The Weeknd

Favorite Female Artist - Soul/R&B

Doja Cat

Favorite Album - Soul/R&B

The Weeknd - «After Hours»

Favorite Song - Soul/R&B

The Weeknd - «Heartless»

Favorite Male Artist – Latin

Bad Bunny

Favorite Female Artist - Latin

Becky G

Favorite Album - Latin

Bad Bunny - «YHLQMDLG»

Favorite Song - Latin

KAROL G & Nicki Minaj - «Tusa»

Favorite Artist - Alternative Rock

twenty one pilots

Favorite Artist - Adult Contemporary

Jonas Brothers

Favorite Artist - Contemporary Inspirational

Lauren Daigle

Favorite Artist - Electronic Dance Music (EDM)

Lady Gaga

Favorite Soundtrack

Birds of Prey: The Album

Favorite Social Artist

BTS