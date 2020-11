Κ. Καραμανλής: Μοναδική αναπτυξιακή ευκαιρία το Ταμείο Ανάκαμψης

Το σχέδιο και τα «εργαλεία», για να έρθει η Ελλάδα ξανά στο επίκεντρο της προόδου και της ανάπτυξης, ώστε να πρωταγωνιστήσει και να καταστεί παράδειγμα προς μίμηση, ανέπτυξε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής, στην ομιλία του κατά τη διάρκεια της Διαδικτυακής Ημερίδας με θέμα: «Ελλάδα, ένας αναδυόμενος επενδυτικός προορισμός στην Ευρώπη μετά το COVID-19», που διοργανώθηκε από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών σε συνεργασία με το China Chamber of Commerce to the EU (CCCEU) και το Hellenic Trade Council (HETCO) .

Όπως είπε ο υπουργός, στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών γίνεται συστηματική δουλειά για να υπηρετηθεί ο εθνικός στόχος που έχει θέσει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για μια Ελλάδα με αναβαθμισμένο διεθνή ρόλο, μέσα στη δύσκολη συγκυρία της πανδημίας.

«Δουλεύουμε με σχέδιο, μεθοδικότητα, χαμηλούς τόνους και χωρίς υπερφίαλες υποσχέσεις», σημείωσε ο κ. Κ. Καραμανλής, τονίζοντας ότι τα σύνθετα προβλήματα πολλών ετών, δεν λύνονται με μαγικό ραβδάκι, ούτε τα έργα «φυτρώνουν» σε μια μέρα, ούτε οι αστικές συγκοινωνίες αλλάζουν μέσα σε μια νύχτα.

Σύμφωνα με τον υπουργό το Ταμείο Ανάκαμψης αποτελεί μοναδική αναπτυξιακή ευκαιρία για τη χώρα, αφού με τους πόρους που θα εισρεύσουν, θα επανέλθουν οι ρυθμοί ανάπτυξης στα προ κορωνοϊού επίπεδα. «Αυτό που χρειάζεται, λοιπόν, ο τόπος σήμερα, είναι όραμα για μια Ελλάδα με αναβαθμισμένο διεθνή ρόλο και συστηματική εργασία για την πραγματοποίησή του», είπε ο κ. Καραμανλής.

«Το Ταμείο Ανάκαμψης μάς δίνει μια μεγάλη ευκαιρία: Να επενδύσουμε σε τομείς που έχουμε συγκριτικό πλεονέκτημα, λόγω της στρατηγικής μας θέσης. Όπως είναι τα logistics, οι συνδυασμένες μεταφορές, με τα σιδηροδρομικά έργα και τα λιμάνια μας που μπορούν να γίνουν μεγάλα εμπορευματικά κέντρα, και η νέα γενιά έργων υποδομών που θα αναζωογονήσουν την αγορά και θα αλλάξουν την εικόνα της χώρας».

Όσον αφορά το πλάνο, προβλέπονται συγκεκριμένα βήματα:

- Αναγωγή του Πειραιά, των λιμανιών του Βορρά και κυρίως της Θεσσαλονίκης, σε πύλες εισόδου και αναβάθμιση της Ελλάδας στο χώρο των logistics.

- Ανάπτυξη του σιδηροδρομικού δικτύου, το οποίο μπορεί να επεκτείνει το θαλάσσιο διάδρομο που ενώνει τις ασιατικές αγορές με τον Πειραιά, σε ένα χερσαίο διάδρομο μεταφοράς προϊόντων στην Κεντρική Ευρώπη.

- Επένδυση και στη λειτουργία των Περιφερειακών Αεροδρομίων και των λιμανιών των νησιών και

- Προώθηση άλλων δράσεων με σοβαρή αναπτυξιακή διάσταση, όπως το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τα Υδατοδρόμια.

«Συνδυάζοντας αυτές τις δυνατότητες, η Ελλάδα μπορεί να καταστεί όχι απλώς ανταγωνιστική, αλλά πρωταγωνίστρια», τόνισε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών .

Παράλληλα, όπως σημείωσε, σε αυτή την κρίσιμη περίοδο, για να μπει ξανά η οικονομία σε υγιείς βάσεις μετά τα πλήγματα που έχει δεχθεί από την πανδημία, είναι αναγκαίο να γίνουν επενδύσεις στους παραγωγικούς τομείς, που έχουν μεγάλο πολλαπλασιαστή για την οικονομία.

«Τέτοιος τομέας είναι κατεξοχήν αυτός των έργων υποδομής. Οπότε προχωράμε με ένα ολοκληρωμένο πλάνο έργων συνολικού ύψους 13 δισ. Κι αυτό ενώ η προηγούμενη κυβέρνηση δεν άφησε πίσω της τίποτα…».

Ο υπουργός ανέφερε και τα εμβληματικά έργα που ξεμπλοκάρουν την περίοδο αυτή, όπως:

- Το Μετρό Θεσσαλονίκης. Δόθηκε λύση για την ολοκλήρωση του έργου και την απόλυτη προστασία των αρχαιοτήτων, με τη σύμφωνη γνώμη των κορυφαίων φορέων της τοπικής κοινωνίας και του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.

- Στην Κρήτη, προχωράει το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, ενώ ξεπεράστηκαν προβλήματα πολλών ετών και στον ΒΟΑΚ.

- Προχωράει και η ολοκλήρωση του νότιου τμήματος του Ε65.

«Παράλληλα, βάζουμε μπρος νέα έργα, που θα υλοποιηθούν με σύγχρονες μεθόδους. Νέα έργα όπως είναι οι επεκτάσεις της Αττικής Οδού, το βόρειο τμήμα του Ε65, η νέα Περιφερειακή Οδός της Θεσσαλονίκης –το γνωστό Flyover. Επίσης, οι επεκτάσεις του Μετρό της Αθήνας, σημαντικά σιδηροδρομικά έργα και στοχευμένες παρεμβάσεις σε κρίσιμους τομείς όπως η οδική ασφάλεια και η αντιπλημμυρική προστασία».

Τέλος ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, τόνισε με έμφαση ότι η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να αποκομίσει το μερίδιο που της αναλογεί σε ένα κόσμο που αλλάζει επενδύοντας στην ανάπτυξη και την καινοτομία.

«Σε αυτή τη συγκυρία καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ορισμένες ιδιαίτερες προκλήσεις: Η ευρωπαϊκή οικογένεια να πάει όλη μαζί μπροστά. Τώρα είναι η ώρα να δείξουμε αυτό που εμείς οι Έλληνες λέμε ‘‘η ισχύς εν τη ενώσει’’.

Η δεύτερη μεγάλη πρόκληση της εποχής είναι να συνδυάσουμε αρμονικά ανάπτυξη και προστασία της δημόσιας υγείας. Και η τρίτη είναι ο απόλυτος σεβασμός στα χρήματα των φορολογούμενων. Ούτε ευρώ δεν επιτρέπεται να πάει χαμένο.

Υπάρχει βέβαια, πέρα από αυτές τις τρεις, και μια ακόμα πρόκληση την οποία ξεχωρίζω διαχρονικά. Μια αξία στην οποία πιστεύω –και η παράταξή μας πιστεύει- διαχρονικά. Είναι η προσέγγιση πάνω από τις κομματικές αντιπαραθέσεις. Τα έργα είναι για όλους τους Έλληνες, όχι μόνο για τους ψηφοφόρους ενός κόμματος. Είναι ο κατ’ εξοχήν χώρος στον οποίον –σε μια κανονική χώρα- πρέπει να υπάρχει συνέχεια στο σχεδιασμό και την υλοποίησή τους».