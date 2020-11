Διευκρινίσεις Χαρδαλιά για τα ταξί - «Όχι πακέτο, μόνο delivery» στην εστίαση

Διευκρινίσεις για τον αριθμό των επιβατών στα ταξί αλλά και την διανομή φαγητού, όσο διαρκούν τα μέτρα ξ σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες, έδωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς ξκατά την διάρκεια της σημερινής ενημέρωση.

Όπως είπε, τα άτομα που επιτρέπονται σε ένα ταξί στις «κόκκινες» περιοχές μπορεί να είναι παραπάνω από ένα -μαζί με τον οδηγό- αν πρόκειται για ιατρικούς λόγους, όπως το ίδιο ισχύει και για τα ΙΧ στα οποία ισχύει περιορισμός 3 ατόμων με εξαίρεση τις οικογένειες.

«Για παράδειγμα ένας ηλικιωμένος μπορεί να έχει μαζί του ακόμη ένα άτομο ή ένας γονέας να είναι μαζί με το παιδί του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χαρδαλιάς.

Παράλληλα,ανακοίνωσε ότι θα επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων οπτικών ή ακουστικών βαρηκοΐας, μόνο με τηλεφωνικό ραντεβού.

Για την εστίαση ο υφυπουργός, εξάλλου, διευκρίνησε: «Η υπηρεσία παροχής προϊόντων σε πακέτο, δηλαδή take away και drive through δεν επιτρέπεται», ανέφερε ο κ. Χαρδαλιάς προσθέτοντας: «επιτρέπεται μόνο το delivery».