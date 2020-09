Κανέναν φόρο δεν πλήρωνε ο Ντόναλντ Τραμπ επί μια δεκαετία

Μετά από μια γιγαντιαία και ενδελεχή έρευνα που καλύπτει τις φορολογικές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, παραπάνω από δυο δεκαετίες, οι The New York Times αποκαλύπτουν πως ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δεν κατέβαλε κανέναν φόρο εισοδήματος στο ομοσπονδιακό κράτος τα δέκα από τα 15 χρόνια μέχρι το 2015. Πλήρωσε φόρο εισοδήματος 750 δολαρίων το 2016, δηλαδή το έτος που κέρδισε τις προηγούμενες προεδρικές εκλογές. Άλλα 750 δολάρια κατέβαλε το 2017, το πρώτο έτος που ανέλαβε τη διακυβέρνηση των ΗΠΑ.

Στο επίμαχο δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας αναφέρεται, επίσης, πως εδώ και δέκα χρόνια βρίσκεται σε εκκρεμότητα με τις φορολογικές αρχές των ΗΠΑ η υπόθεση για τη νομιμότητα επιστροφής φόρου 72,9 εκατ. δολαρίων που ο Ν. Τραμπ εισέπραξε αφού είχε δηλώσει τεράστιες ζημιές. Μια αρνητική απόφαση μπορεί να του κοστίσει 100 εκατ. δολάρια.

Είναι δε ειρωνικό πως προ 14ετίας, ο πρόεδρος Τραμπ είχε ασκήσει αγωγή στον Τίμοθι Ο΄ Μπράιεν, αρθρογράφο των New York Times και συγγραφέα του βιβλίου «TrumpNation: The Art of Being Donald Trump», διότι είχε γράψει πως η περιουσία του δεν ξεπερνούσε τα 250 εκατ. δολάρια και άρα δεν είναι δισεκατομμυριούχος. Ο κ. Τραμπ τότε αυτοπροβάλλονταν ως ένας μεγιστάνας της αγοράς ακινήτων που είχε δημιουργήσει μια περιουσία δισεκατομμυρίων. Σήμερα, οι συνολικές υποχρεώσεις του Αμερικανού προέδρου υπολογίζονται στα 421 εκατ. δολάρια, εκ των οποίων πάνω από 300 εκατ. δολάρια είναι δάνεια που θα πρέπει να αποπληρωθούν περίπου εντός τετραετίας.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία των New York Times, η φορολογική εικόνα του κ. Τραμπ είναι εκ διαμέτρου αντίθετη από το προφίλ που έχει δημιουργήσει ο ίδιος εδώ και δεκαετίες. «Οι φορολογικές δηλώσεις παρουσιάζουν έναν επιχειρηματία που εισπράττει εκατοντάδες δολάρια κάθε χρόνο, αλλά συσσωρεύει ζημιές που τις χρησιμοποιεί επιθετικά για να αποφεύγει να πληρώνει φόρους» σχολιάζουν οι New York Times. Ένα παράδειγμα των δαπανών που δήλωνε ο κ. Τραμπ από επιχειρηματική δραστηριότητα ήταν η πληρωμή 70.000 δολαρίων σε υπηρεσίες κομμωτικής όταν ήταν οικοδεσπότης στην εκπομπή The Apprentice που τον έκανε διάσημο.

Επί σειρά ετών, ο κ. Τραμπ απέκρυπτε λεπτομέρειες για την περιουσιακή του κατάσταση, ακόμη και όταν εξελέγη πρόεδρος των ΗΠΑ. Αίσθηση είχε προκαλέσει η επίμονη άρνησή του να δώσει στη δημοσιότητα τις φορολογικές δηλώσεις του μετά τις εκλογές του 2016, αποτελώντας την εξαίρεση του κανόνα. Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό δίκτυο BBC, ο κ. Τραμπ είναι ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ από το 1970 που δεν έχει δημοσιοποιήσει τις φορολογικές δηλώσεις του, αν και υποχρεούται από τον νόμο. Διαπιστώνονται δε αναντιστοιχίες ανάμεσα σε στοιχεία που έχει δώσει ο ίδιος στη δημοσιότητα και των φορολογικών δηλώσεών του. Παραδείγματος χάριν, ο κ. Τραμπ είχε δημοσιοποιήσει προ διετίας έσοδα 434,9 εκατ. δολαρίων τουλάχιστον. Στις φορολογικές του δηλώσεις, όμως, φαίνονται απώλειες 47,4 εκατ. δολαρίων.

Η αμερικανική εφημερίδα δημοσίευσε την έρευνά της σε μια κρίσιμη περίοδο για τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, που θα πραγματοποιηθούν αρχές Νοεμβρίου. Την Τρίτη έχει δρομολογηθεί το πρώτο ντιμπέιτ ανάμεσα στον κ. Τραμπ και τον υποψήφιο των Δημοκρατικών, Τζόε Μπίντεν. Ο ίδιος ο κ. Τραμπ χαρακτήρισε το δημοσίευμα ως «ψευδές» και πρόσθεσε ως «οι φορολογικές αρχές δεν μου συμπεριφέρονται ωραία… μου συμπεριφέρονται πολύ άσχημα».

Ζωρζέτ Ζολώτα