Πού «στοιχηματίζουν» οι επενδυτές στον «τεχνολογικό πόλεμο» ΗΠΑ- Κίνας

Καθώς ο «τεχνολογικός πόλεμος» ΗΠΑ- Κίνας κλιμακώνεται, οι επενδυτές φαίνονται να «στοιχηματίζουν» στις προσπάθειες της Κίνας να αντικαταστήσει αμερικανικές τεχνολογίες με εγχώριες εφαρμογές για τη λειτουργία δικτύων στον κρατικό τομέα.

Τους τελευταίους μήνες τοπικές κυβερνήσεις και κρατικές εταιρείες όπως η China Telecom έχουν ανακοινώσει σχέδια και προμήθειες με προσανατολισμό προς τη δημιουργία ενός εγχώριου τεχνολογικού οικοσυστήματος και την απεξάρτηση από εταιρείες όπως οι Intel, Microsoft, Oracle και IBM. Επίσης, οι μετοχές πολλών κινεζικών εταιρειών έχουν σημειώσει μεγάλη άνοδο.

«Βλέπουμε περισσότερες αμερικανικές ενέργειες εναντίον της Κίνας, και το μέλλον φαίνεται πως οδεύει να γίνει “ένας κόσμος, δύο συστήματα”» είπε ο Γου Καν, portfolio manager της Soochow Securities Co που έχει επενδύσεις σε κινεζικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων οι China National Softwre & Service Co Ltd, η China Greatwall Technology Group και η Beijing Kingsoft Office Software.

Η κυβέρνηση Τραμπ πρόσφατα ενίσχυσε τους περιορισμούς στην κινεζική Huawei Technologies και επέβαλε κυρώσεις στις κινεζικές εφαρμογές TikTok και WeChat. Η Ουάσινγκτον επίσης παρουσίασε μια πρωτοβουλία «Καθαρού Δικτύου» (Clean Network) για τον αποκλεισμό κινεζικών εταιρειών που εκλαμβάνονται ως απειλές για την εθνική ασφάλεια.

Υπό την αμερικανική πίεση, κινεζικές εταιρείες έρχονται σε θέση να διεκδικήσουν μεγαλύτερο μερίδιο της εγχώριας αγοράς, είπε ο Τζιέ Λου, αναλυτής της Robeco. «Η Κίνα θα αυξήσει τις επενδύσεις και την ένταση στην έρευνα και ανάπτυξη για κρίσιμες βιομηχανίες, όπως οι ημιαγωγοί» πρόσθεσε. Παράλληλα, η Dongxing Securities προέβλεψε ότι μια αναπροσαρμογή θα δημιουργούσε μια ευκαιρία ύψους ενός τρισ. γουάν (144,46 δισ. δολαρίων) μέσα στα επόμενα τρία χρόνια για τις τοπικές εταιρείες.

Πολλές τοπικές κυβερνήσεις σπεύδουν να σχηματίσουν βιομηχανικές ομοσπονδίες για την προώθηση της χρήσης των τεχνολογιών επεξεργασίας Kunpeng της Huawei. Την περασμένη εβδομάδα θυγατρική της China Unicom έκλεισε συνεργασία με τη Huanghe Technology, που κατασκευάζει servers και PC με τεχνολογίες Kunpeng. Τον Μάιο η Digital China ανέφερε ότι κατασκευάζει εγκαταστάσεις για παραγωγή PC και servers χρησιμοποιώντας CPU Kunpeng.

Ακόμη τον Μάιο η China Telecom ανέφερε ότι θα προμήθευε μέχρι και 56.314 servers το 2020, το 1/5 εκ των οποίων με τσιπ Kunpeng και Hygon Dhyana, που είναι ανταγωνιστικά σε αυτά των Intel και AMD- σε μια κίνηση που εκλαμβάνεται ως χειρονομία του Πεκίνου προς την κατεύθυνση του localisation.

«Η Κίνα πρέπει να προωθήσει τα εγχώρια υποκατάστατα για να αποφύγει τον στραγγαλισμό, ακόμα και αν η παρούσα τεχνολογία της είναι πολύ πίσω» είπε ο Ζανγκ Τσι, πρόεδρος της Xing Ding Capital.

Περίπου 95% των κινεζικών servers χρησιμοποιούν CPU της Intel. Όπως είπε ο Ζανγκ, θα ήταν καταστροφικό εάν μία ημέρα ο Τραμπ απαγόρευε την πώληση CPU από την Intel στην Κίνα. Ο Ζανγκ εκτιμά πως οι κινεζικές υπηρεσίες θα αντικαταστήσουν όλους τους υπολογιστές που χρησιμοποιούν αμερικανικά τσιπ μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια- άποψη που συμμερίζονται πολλοί αναλυτές.