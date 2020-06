Πέθανε η τραγουδίστρια Βέρα Λιν

Η τραγουδίστρια παραδοσιακής ελαφράς μουσικής Βέρα Λιν, η γυναίκα που συνέδεσε το όνομά της με την εμψύχωση των Βρετανών στρατιωτών του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, πέθανε σε ηλικία 103 ετών.

Η Αγγλίδα Βέρα Μάργκαρετ Λιν, με πραγματικό επώνυμο Γουέλτς (Vera Margaret Lynn), γεννήθηκε το 1917. Ήταν πολύ δημοφιλής κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου, ενώ υπήρξε, επίσης, τραγουδοποιός και ηθοποιός.

Κατά τον πόλεμο περιόδευε δίνοντας σχεδόν συνεχώς συναυλίες για τα βρετανικά στρατεύματα εντός και εκτός Αγγλίας, φθάνοντας μέχρι την Αίγυπτο, τις Ινδίες και τη Βιρμανία. Τα τραγούδια που έχουν συνδεθεί περισσότερο με τη φωνή της είναι τα «We’ll Meet Again», «The White Cliffs of Dover», «A Nightingale Sang in Berkeley Square» και «There’ll Always Be an England».

Παρέμεινε δημοφιλής και μετά τον πόλεμο, εμφανιζόμενη στην τηλεόραση στη Μεγάλη Βρετανία και στις ΗΠΑ, ηχογραφώντας τραγούδια όπως το «Auf Wiederseh’n Sweetheart» και το πρώτο σε πωλήσεις στην πατρίδα της «My Son, My Son». Το 2009, σε ηλικία 92 ετών, έγινε η γηραιότερη εν ζωή καλλιτέχνιδα που μπήκε στην κορυφή των πωλήσεων άλμπουμ στο Ηνωμένο Βασίλειο, με το «We’ll Meet Again: The Very Best of Vera Lynn».

Το 2017 έβγαλε το άλμπουμ «Vera Lynn 100» με αφορμή τα εκατοστά γενέθλιά της, που έφθασε το νο. 3 στις πωλήσεις, καθιστώντας την τον γηραιότερο καλλιτέχνη (άνδρα ή γυναίκα) στην ιστορία της τέχνης (και πρώτο υπεραιωνόβιο ερμηνευτή/-τρια) που έβγαλε άλμπουμ το οποίο μπήκε στα 10 κορυφαία σε πωλήσεις σε κάποια χώρα.

Η Λιν έχει αφιερώσει πολύ χρόνο και ενέργεια σε φιλανθρωπικές δραστηριότητες, σχετικές με βετεράνους πολεμιστές, παιδιά με ειδικές ανάγκες και καρκινοπαθείς. Το 2000 ονομάστηκε «η Βρετανίδα που χαρακτήρισε καλύτερα το πνεύμα του 20ού αιώνα».