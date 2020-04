Ο Μάικ Μέντεζ γύρισε ταινία μικρού μήκους στο σπίτι, με πρωταγωνιστή τον Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο

Την ώρα που ο περισσότερος κόσμος βρίσκεται σε αυτοαπομόνωση λόγω της πανδημίας της COVID-19, σκηνοθέτες αξιοποιούν τον χρόνο τους και γυρίζουν μικρού μήκους πειραματικές ταινίες, χρησιμοποιώντας οτιδήποτε βρίσκεται γύρω τους, στο σπίτι.

Ο Μάικ Μέντεζ -ο οποίος έχει σκηνοθετήσει τις ταινίες τρόμου «The Gravedancers» και «Lavalantula»- διαθέτει μια τεράστια συλλογή φιγούρων δράσης, και δημιούργησε στο YouTube Direct μία σύντομη ιστορία τρόμου, με τίτλο «There Can Be Only One», που αναρτήθηκε στα social media.

Στην stop-animation ταινία, η συλλογή του Μέντεζ «ζωντανεύει» και αρχίζει να του επιτίθεται, με κορυφαία σκηνή δράσης εκείνη στην οποία μία φιγούρα του σκηνοθέτη Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο, τον κυνηγά με ένα τσεκούρι.

Ο λόγος, εξηγεί η φιγούρα δράσης του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο, είναι ότι μπορεί να υπάρξει «μόνον ένας καταπληκτικός Λατινοαμερικανός σκηνοθέτης σε κάθε σπίτι».

Ο Μάικ Μέντεζ έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter: «Η αξιοποίηση αυτού του χρόνου για να κάνετε ταινίες είναι μια θαυμάσια απόλαυση, που θα συνιστούσα σε όλους».