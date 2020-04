Αυξήθηκαν οι πωλήσεις παιδικού βιβλίου που ενθαρρύνει τα παιδιά να πλένουν τα χέρια τους

Οι γονείς που προσπαθούν να πείσουν απεγνωσμένα τα παιδιά τους να πλύνουν τα χέρια τους, καταφεύγουν στον Βρετανό συγγραφέα παιδικών βιβλίων και εικονογράφο Τόνι Ρος, ο οποίος είδε να εκτοξεύονται την εποχή της πανδημίας του κορωνοϊού οι πωλήσεις τού «I Don’t Want to Wash My Hands!», με πρωταγωνίστρια τη Μικρή Πριγκίπισσα.

Το παιδικό βιβλίο κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 2001 και ακολουθεί τη Μικρή Πριγκίπισσα, η οποία δέχεται επανειλημμένα τη συμβουλή να πλένει τα χέρια της, όταν επιστρέφει από τον κήπο, μετά το παιχνίδι με τον σκύλο της, μετά από φτέρνισμα.

«Γιατί;», διαμαρτύρεται η Μικρή Πριγκίπισσα που δεν θέλει να της λένε τι να κάνει. «Λόγω των μικροβίων και της βρομιάς» απαντά η οικιακή βοηθός. Όταν, όμως, το κορίτσι μαθαίνει για όλα τα φοβερά πράγματα που έχει στα χέρια της όταν δεν τα πλένει και μπορεί να την κάνουν να αρρωστήσει, όχι μόνο ακολουθεί τη συμβουλή, αλλά απαιτεί απ’ όλους να πλένουν τα χέρια τους.

Τον τελευταίο μήνα, οι πωλήσεις του βιβλίου του Τόνι Ρος αυξήθηκαν πάνω από 2000% λόγω των νέων οδηγιών υγιεινής που συνδέονται με την πανδημία του κορωνοϊού.