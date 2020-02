Πού βρίσκονται οι νέοι 15-29 ετών;

Του Στράτου Στρατηγάκη

Μαθηματικού - Ερευνητή

NEETs είναι οι νέοι που δεν βρίσκονται στην εκπαίδευση ή την κατάρτιση και δεν εργάζονται (Not in employment, education or training). Είναι, δηλαδή, οι νέοι ηλικίας 15-29 ετών χωρίς προοπτική και ελπίδα. Είναι οι νέοι που, δυστυχώς, έχουν βρεθεί από πολύ νωρίς στο περιθώριο της κοινωνίας. Στην Ελλάδα οι νέοι μας που βρίσκονται σ’ αυτή τη δύσκολη θέση είναι περισσότεροι από ένας στους πέντε. Για την ακρίβεια αποτελούν το 21,5% των νέων μας το έτος 2018, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ. Δυστυχώς πρόκειται για αρνητικό ρεκόρ.

Δεν είναι αποτέλεσμα μόνο της κρίσης το φαινόμενο. Και πριν την κρίση το 2008 το ποσοστό των NEETs στην Ελλάδα ήταν 16%, δηλαδή ένα στα έξι παιδιά. Το ποσοστό αυτό αυξήθηκε κατά 30%, στη διάρκεια της κρίσης και φθάσαμε στο 21,5%, την τρίτη χειρότερη επίδοση στις χώρες του ΟΟΣΑ. Στην προ κρίσης εποχή, το 2008, οι νέοι μας που εργάζονταν ήταν το 39% του πληθυσμού μεταξύ 15 και 29 ετών. Το 2018, με το τέλος της κρίσης θέλουμε να ελπίζουμε, το ποσοστό των νέων μας που εργάζονται είναι 25%, παρουσιάζοντας μείωση κατά 14 ποσοστιαίες μονάδες. Αυτό το 14% των νέων μας μοιράστηκε στην εκπαίδευση όπου βρήκε ασφαλές καταφύγιο από την ανεργία το 53% το 2018, έναντι 45% το 2008. Δηλαδή ένα σημαντικό μέρος των νέων μας συνεχίζει την εκπαίδευσή του, προκειμένου να αποκτήσει περισσότερα προσόντα, μέσω μεταπτυχιακών ή και διδακτορικών σπουδών. Πρόκειται για την έκρηξη των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών που σημειώθηκε τα τελευταία χρόνια, με τα Πανεπιστήμιά μας να διαθέτουν περισσότερα από 1.000 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Δεν είναι μόνο τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στα οποία στρέφονται οι πτυχιούχοι μας. Ένας μεγάλος αριθμός έχει μετατραπεί σε λιμνάζοντες φοιτητές, τους λεγόμενους “αιώνιους”. Καθυστερούν να τελειώσουν τις σπουδές τους και πολλοί τις εγκαταλείπουν. Προσμετρώνται όμως στο 53% που βρίσκεται στην Εκπαίδευση.

Σε χειρότερη θέση από εμάς βρίσκονται η Ιταλία και η Τουρκία. Η Ιταλία έχει την πρωτιά στην Ευρώπη με ποσοστό των NEETs νέων της να φθάνει το2018 σε ποσοστό 23,9%, από 19,2% που ήταν το 2008. Ανησυχία προκαλούν οι αριθμοί για την Ιταλία και τους νέους της καθώς σε πολλές στατιστικές δείχνει να υπάρχουν προβλήματα στην κοινωνία της. Ίσως γι’ αυτό κάποιοι πιστεύουν ότι είναι ο επόμενος αδύναμος κρίκος στην Ε.E.

Η Τουρκία μπορεί να παίρνει την πρωτιά μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ με 26,5% NEETs, αλλά το 2008 το ποσοστό των NEETs ήταν 42%. Έκανε πολύ μεγάλη πρόοδο αυξάνοντας πολύ το ποσοστό των νέων της που σπουδάζουν, από 23% το 2008 σε 42% το 2018. Πρόκειται για σχεδόν διπλασιασμό των νέων Τούρκων που βρίσκονται στην Εκπαίδευση, γεγονός πολύ ελπιδοφόρο για τη νέα γενιά της γείτονος.

Ποια χώρα έχει τους λιγότερους νέους της στην Εκπαίδευση; Το Ηνωμένο Βασίλειο με τα τόσα διάσημα Πανεπιστήμια, τις πρωτιές στις διεθνείς κατατάξεις και το πλήθος των φοιτητών τους, που, όμως, όπως δείχνουν οι αριθμοί δεν είναι Βρετανοί. Μόλις το 36% των νέων Βρετανών βρίσκεται στην Εκπαίδευση και αποτελεί το χαμηλότερο ποσοστό από όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ. Τι συμβαίνει; Η Εκπαίδευση στη Βρετανία έχει χάσει τον κοινωνικό της ρόλο. Δεν εξυπηρετεί τους νέους Βρετανούς. Το μόνο που κάνει είναι να φέρνει χρήματα στη χώρα, λειτουργώντας ως μία εξαιρετική επιχείρηση. Η κατάσταση έχει ελαφρά χειροτερεύσει από το 2008 όταν το 38% των νέων Βρετανών βρισκόταν στην Εκπαίδευση.

Η διαφορά με τη Γαλλία, που έχει σχεδόν δωρεάν σπουδές, και σπουδάζει το 48% των νέων της και με τη Γερμανία όπου το 53% των νέων της εκπαιδεύεται εντελώς δωρεάν είναι πολύ μεγάλη και δείχνει τι επίπτωση έχουν τα δίδακτρα, και μάλιστα τα ακριβά δίδακτρα, στον αριθμό των νέων που σπουδάζουν, παρά τα ευνοϊκά φοιτητικά δάνεια. Στον πίνακα βλέπουμε και την Ιρλανδία που από ποσοστό των νέων της που σπούδαζαν ήταν μικρότερο από της Βρετανίας το 2008, μόλις το 36%, έφτασε στο 51% το 2018. Φαίνεται ότι το συμπέρασμα που έβγαλαν από την κρίση που έπληξε και αυτούς ήταν η στροφή στην Εκπαίδευση.

