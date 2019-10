«Peaky Blinders»: Άλμπουμ με τα μουσικά κομμάτια της δημοφιλούς σειράς

Το πρώτο soundtrack της δημοφιλούς βρετανικής τηλεοπτικής σειράς «Peaky Blinders» ανακοινώθηκε.

Το soundtrack του BBC One περιλαμβάνει μουσική από τους Radiohead, David Bowie, Arctic Monkeys, Queens of the Stone Age, Black Sabbath, Laura Marling, Foals, από τη Jenny Beth των Savages, τον Richard Hawley και πολλούς άλλους.

Φυσικά θα συμπεριληφθεί το τραγούδι «Red Right Hand» των Nick Cave & The Bad Seeds, που είναι το τραγούδι τίτλων, αλλά και μία διασκευή του κομματιού από τη PJ Harvey.

Στη σειρά με θέμα μία διαβόητη συμμορία στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας του 1919 τους «Peaky Blinders», με αρχηγό τον άγριο Τόμι Σέλμπι, πρωταγωνιστούν οι Κίλιαν Μέρφι, Σαμ Νιλ, Χέλεν Μακρόρι, Τομ Χάρντι, Άναμπελ Γουόλς, Νόα Τέιλορ.

Τα μουσικά κομμάτια είναι ένα από τα στοιχεία που έκαναν τη σειρά να ξεχωρίσει.

Το soundtrack της σειράς «Peaky Blinders» θα κυκλοφορήσει σε βινύλιο, ψηφιακά και Audio CD στις 15 Νοεμβρίου (μέσω UMC).