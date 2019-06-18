Τα ψηφοδέλτια για Β Αθηνών, Πιερία, Κοζάνη, Καστοριά και Άρτα ανακοίνωσε το ΚΙΝΑΛ

Τρίτη, 18 Ιουνίου 2019 18:32
UPD:18:32
INTIME NEWS/ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
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Ανακοινώθηκαν τα τελικά ψηφοδέλτια του Κινήματος Αλλαγής, για τις επερχόμενες εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου, για 5 εκλογικές περιφέρειες ανά την επικράτεια.

Αναλυτικότερα, οι υποψήφιοι βουλευτές είναι ανα περιφέρεια οι:

Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ

ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

ΜΙΧΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΠΑΤΡΑ ΡΑΝΙΑ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ

 

Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΖΥΜΠΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΤΣΑΛΟΥΚΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ

 

Ν.ΑΡΤΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ

ΑΛΕΞΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΕΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΦΩΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ

 

Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ

ΒΡΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ   

ΓΚΡΙΤΖΕΛΗ ΒΑΣΩ  

ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ  

ΚΑΒΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ

ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΙΣ       

ΤΑΙΓΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ         

ΤΣΙΛΦΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

 

Β' ΑΘΗΝΩΝ - ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ       

ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΝΙΑ 

ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΔΑΝΕΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ         

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ       

ΖΑΝΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ      

ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ        

ΜΙΣΕΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΜΠΑΡΑΔΑΚΗ-ΧΑΛΑΡΗ ΕΛΕΝΗ  

ΜΠΑΡΚΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ        

ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΣ ΣΠΥΡΟΣ           

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     

ΝΤΕΪΜΕΝΤΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ         

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ    

ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ       

ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ     

ΦΟΥΣΚΙΔΟΥ ΒΙΚΥ

ΧΑΛΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΧΑΛΚΙΩΤΗΣ ΓΑΒΡΙΛΟΣ    

ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ       

 

naftemporiki.gr
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

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