«Spatial Performance»: Διήμερο διατομεακών παραστάσεων στο Ρομάvτσο

H Κυριακή Νασιούλα και o Αργύρης Αγγελή (Gesamtatelier) σε συνεργασία με το Architectural Association Interprofessional Studio, παρουσιάζουν στο Ρομάντσο ένα διήμερο διατομεακών παραστάσεων και εγκαταστάσεων με τίτλο «Spatial Performance» [Αναξαγόρα 3-5, Ομόνοια].

Στις 14 και 15 Ιουνίου, στις 7 το απόγευμα, μοιράζονται τη δουλειά τους -για πρώτη φορά στην Ελλάδα- προσκαλώντας, επίσης, στο Ρομάντσο, τους καλλιτέχνες της Αθηναϊκής σκηνής, Μίνα Ανανιάδου, Αναστασία Βασλαμάκη, Αργύρη Πανταζάρα, Jeph Vanger και Δήμητρα Κουστερίδου.

Το Gesamtatelier είναι μια πλατφόρμα δημιουργημένη στο Λονδίνο από καλλιτέχνες για καλλιτέχνες, οι οποίοι συνεργάζονται με σκοπό τη σύλληψη και υλοποίηση διατομεακών έργων.





To Architectural Association Interprofessional Studio είναι ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που οδηγεί είτε σε δωδεκάμηνο MA είτε σε δεκαοκτάμηνο MFA in Spatial Performance and Design. Με έδρα του την πιο διάσημη ίσως σχολή αρχιτεκτονικής στο κόσμο, το πρόγραμμα εξερευνά εναλλακτικές μορφές συνεργασίας μεταξύ πολλαπλών δημιουργικών επαγγελμάτων μέσω της έρευνας, σύλληψης, σχεδιασμού και πραγματοποίησης/παραγωγής μιας σειράς χωρικών παραστάσεων και κατασκευών που αψηφούν ταξινομήσεις σε «είδη».