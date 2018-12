Πέθανε ο στιχουργός του «Killing me softly», Νόρμαν Γκίμπελ

Ο Αμερικανός στιχουργός Νόρμαν Γκίμπελ, που έγραψε μεταξύ των άλλων τους στίχους των τραγουδιών «Killing me softly» και «The girl from Ipanema», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, όπως ανακοίνωσε ο αμερικανικός οργανισμός προστασίας των μουσικών δικαιωμάτων, BMI.

Ο γιος του, Τόνι Γκίμπελ, είπε στο Hollywood Reporter ότι ο πατέρας του πέθανε στις 19 Δεκεμβρίου στο σπίτι του στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνιας όπου είχε εγκατασταθεί εδώ και πολλά χρόνια.

Ο Νόρμαν Γκίμπελ καταγόταν από το Μπρούκλιν. Είχε τιμηθεί με Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού, μαζί με τον Ντέιβιντ Σάιρ, για το «It goes like it goes» που ερμήνευσε η Τζένιφερ Γουόρνς στην ταινία «Νόρμα Ρέι», το 1979. Επίσης, μαζί με τον επί πολλά χρόνια συνεργάτη του, Τσαρλς Φοξ, είχε κερδίσει το Γκράμι καλύτερου τραγουδιού για το «Killing me softly», με ερμηνεύτρια τη Ρομπέρτα Φλακ, το 1973.

Το 1965 είχε κερδίσει και πάλι Γκράμι καλύτερου δίσκου της χρονιάς, για το «The girl from Ipanema», μια μπόσα νόβα που επρόκειτο να γίνει ένα από τα πιο πολυπαιγμένα τραγούδια όλων των εποχών στο ραδιόφωνο.

Ο Ρόμπερτ Φολκ, με τον οποίο είχε γράψει περίπου 15 τραγούδια, τον αποχαιρέτισε με χιούμορ στο Facebook, αποκαλύπτοντας τη «συμβουλή» που του είχε δώσει ο Γκίμπελ αφού οι δυο τους συνέθεσαν ένα τραγούδι για λογαριασμό ενός γνωστού κινηματογραφικού παραγωγού. «Μην τους πεις ποτέ πόσο εύκολη είναι για εμάς αυτή η δουλειά και πόση χαρά μας δίνει να γράφουμε τραγούδια. Διαφορετικά, δεν θα μας ξαναδώσουν τόσα πολλά χρήματα».