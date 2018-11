Χαμένο φιλμ της Disney ανακαλύφθηκε στην Ιαπωνία

Ένα από τα παλιότερα, χαμένα φιλμ της Disney ανακαλύφθηκε πρόσφατα στην Ιαπωνία. Ο ιστορικός των Anime Yasushi Watanabe είχε στην κατοχή του το καρτούν για 70 χρόνια, πριν αντιληφθεί πως ήταν ένα από τα εφτά φιλμ που θεωρούνταν για πάντα χαμένα.



Στο καρτούν, διάρκειας δύο λεπτών, πρωταγωνιστεί ο Oswald, ο «τυχερός λαγός» που θεωρείται πρόδρομος του Mickey Mouse. Ο 84χρονος Watanabe, αγόρασε το φιλμ όταν ήταν έφηβος από έναν πωλητή παιχνιδιών στην Οζάκα. Είχε πληρώσει μόλις 500 γιεν για το ανεκτίμητης αξίας πλέον φιλμάκι.

Ο ιστορικός των Anime συνειδητοποίησε την σπανιότητα του φιλμ όταν διάβασε το βιβλίο «Oswald the Lucky Rabbit: The Search for the Lost Disney Cartoons» (Όσβαλντ, ο τυχερός λαγός: Η Αναζήτηση για τα χαμένα καρτούν της Disney), του παλιού σχεδιαστή της Disney, David Bossert.





Σκηνή από το «Empty Socks», το πρώτο χριστουγεννιάτικο φιλμ της Disney.

Έτσι, η Disney ξεκίνησε να σχεδιάζει έναν νέο κεντρικό χαρακτήρα, που οδήγησε τελικά στη δημιουργία του Mickey Mouse. ΗΠΑ, από τον Walt Disney και τον Ub Iwerks. Λέγεται πως ο Disney συνέλαβε την ιδέα να χρησιμοποιήσει ένα ποντίκι ως πρωταγωνιστή, ταξιδεύοντας κάποτε με τρένο από τη Νέα Υόρκη στο Χόλυγουντ μαζί με τη γυναίκα του Lillian Marie. Ο Mickey έχει εμφανιστεί σε περισσότερες από 120 ταινίες, οι 5 από τις οποίες ήταν μεγάλου μήκους.