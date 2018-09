Πού κρύβεται το μυστικό για ένα ξεχωριστό φθινοπωρινό λουκ

Το φθινόπωρο θεωρείται ιδανική εποχή για νέες προτάσεις, δοκιμές και ανανεωμένη οπτική της γκαρνταρόμπας.

Δεδομένου πως το μυστικό για ένα ωραίο φθινοπωρινό λουκ κρύβεται στους συνδυασμούς, δεν χρειάζεται να φοβάται κανείς να ταιριάξει κομμάτια από δύο διαφορετικά κοστούμια, για να φτιάξει ένα τρίτο.

IN ICONS WE TRUST

Η πρόταση της ομάδας του In Icons We Trust:

• Μπεζ, υφασμάτινο παντελόνι. Αυτό το βαμβακερό κομμάτι είναι αρκετά σταθερό ώστε να κάθεται ωραία πάνω στο σώμα όλη την ημέρα, χωρίς να τσαλακώνει.

• Καφέ παπούτσια, αλλά όχι penny loafers ή sneakers. Σετάρετέ το με ένα ζευγάρι καλά monk straps σε καλό, γυαλιστερό δέρμα.

• Το πάνω μέρος του λουκ μπορεί να παίξει σε ψυχρούς τόνους, όπως για παράδειγμα με ένα γκρι ή γαλάζιο πουκάμισο, με μία σκούρα πλεκτή γραβάτα.

• Το σακάκι από μαλλί και βαμβάκι που υιοθετεί χρώματα από όλη την παλέτα της εμφάνισης σας, με διακριτικό και κομψό τρόπο, είναι ο συνδετικός κρίκος που δένει το σύνολο.

IN ICONS WE TRUST

Σακάκι από μαλλί και βαμβάκι, βαμβακερό πουκάμισο, βαμβακερό παντελόνι και πλεκτή γραβάτα, όλα Brooks Brothers. Διαθέσιμα από τις Brooks Brothers Boutiques, Σταδίου 4 & Αμερικής City Link, Attica: Πανεπιστημίου 9, Golden Hall /Attica Golden Hall: Κηφισίας 37A Μαρούσι.

Ρολόι IWC από τη συλλογή «Portofino Hand-Wound Moon Phase Edition». Διαθέσιμο στο www.iwc.com/en/retail/.

IN ICONS WE TRUST

Δερμάτινα monk straps από τη συλλογή του Classico. Διαθέσιμα στο κατάστημα Classico Uomo, Μαίζωνος 95-Πάτρα και online στο www.classico.gr.

Φωτογράφος: Σπύρος Χαμάλης

Styling: Βίβιαν Ρουβέλα

Κείμενα: Ελένη Παπαϊωάννου

Πηγή: In Icons We Trust

