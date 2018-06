Δυο μοναδικές μουσικές βραδιές από τον Sting

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, ένας από τους διασημότερους Βρετανούς καλλιτέχνες, ο Sting, επισκέπτεται την Αθήνα για δύο μοναδικές μουσικές βραδιές με τον διεθνούς φήμης μουσικό Shaggy, στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού (πεζόδρομος Διονυσίου Αρεοπαγίτου - Ακρόπολη), την Παρασκευή 22 και το Σάββατο 23 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ.

Συνθέτης, στιχουργός, τραγουδιστής, ηθοποιός, συγγραφέας και ακτιβιστής, ο Sting έχει κατακτήσει το κοινό διεθνώς και έχει πουλήσει περίπου 100 εκατομμύρια άλμπουμ, από την εποχή των Police, αλλά και ως σόλο καλλιτέχνης.

Ο Sting γεννήθηκε στο Newcastle της Αγγλίας, πριν μετακομίσει στο Λονδίνο το 1977 και δημιουργήσει τους «The Police» με τους Stewart Copeland και Andy Summers. Η μπάντα κυκλοφόρησε πέντε στούντιο άλμπουμς, κέρδισε έξι βραβεία Grammy και δύο βραβεία Brits και συμπεριλήφθηκε στο The Rock and Roll Hall of Fame, το 2003.

Ως σόλο καλλιτέχνης, ο Sting έχει κερδίσει 10 επιπλέον βραβεία Grammy, δύο Brits, ένα Golden Globe, ένα Emmy, τέσσερις υποψηφιότητες για Όσκαρ, μια υποψηφιότητα Tony και το βραβείο Century Award του Billboard Magazine.



Μέλος του Songwriters Hall of Fame, έχει κερδίσει τα βραβεία Kennedy Center Honors, The American Music Award of Merit και πιο πρόσφατα, το The Polar Music Prize. Το τελευταίο του άλμπουμ, «57th & 9th», κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2016. Ακολούθησε η ομώνυμη περιοδεία με συναυλίες στη Βόρεια Αμερική, Ασία, Λατινική Αμερική και Ευρώπη.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Sting έχει πουλήσει περίπου 100 εκατομμύρια άλμπουμ από τη συνολική δουλειά του με τους «The Police», αλλά και ως σόλο καλλιτέχνης. Έχει εμφανιστεί σε πάνω από 15 ταινίες, διηύθυνε την παραγωγή του A Guide to Recognizing Your Saints και το 1989 έπαιξε στο The Three penny Opera του Broadway.

Πληροφορίες

Ωδείο Ηρώδου Αττικού: πεζόδρομος Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Ακρόπολη - Αθήνα, τηλ.: 210 3241807. Τιμές εισιτηρίων: άνω διάζωμα: 60 ευρώ για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων, μετά την εξάντλησή τους, η τιμή θα διαμορφωθεί στα 66 ευρώ, κάτω διάζωμα – Β΄ ζώνη: 84 ευρώ, κάτω διάζωμα - Α΄ ζώνη: 100 ευρώ, κάτω διάζωμα - διακεκριμένη ζώνη: 142 ευρώ. Θα διατεθεί περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων στο άνω διάζωμα για: ανέργους (με την επίδειξη κάρτας): 25 ευρώ, φοιτητές (με την επίδειξη ακαδημαϊκής ταυτότητας): 45 ευρώ.





