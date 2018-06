Ιρλανδία: Προθεσμία δύο εβδομάδων στη Βρετανία για το θέμα των συνόρων

Γραπτές προτάσεις του Λονδίνου για τα σύνορα της Βόρειας Ιρλανδίας ζητεί το Δουβλίνο. Σε σημερινές δηλώσεις του, ο Ιρλανδός υπουργός Εξωτερικών, Σάιμον Κόβνεϊ, προειδοποίησε μάλιστα πως εάν αυτές δεν έρθουν μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, το μέλλον των διαπραγματεύσεων το καλοκαίρι θα είναι «εξαιρετικά αβέβαιο».

Ο Ιρλανδός υπουργός εννοεί ουσιαστικά ότι οι επίσημες προτάσεις της βρετανικής κυβέρνησης θα πρέπει να έχουν κατατεθεί πριν από την επικείμενη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε.

Αν και οι δύο πλευρές διακηρύσσουν τη βούλησή τους να κρατήσουν τα σύνορα ανοιχτά μετά την έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εξέυρεση μίας πρακτικής λύσης αποδεικνύεται εξαιρετικά δύσκολη.

"In the next two weeks, we need to see written proposals. It needs to happen two weeks from the summit," Coveney told the Irish Times newspaper, referring to a June summit of EU leaders that is supposed to mark significant progress on the issue.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters μεταξύ άλλωνέ έχει διατυπωθεί η πρόταση να δοθεί στη Βόρεια Ιρλανδία διπλό καθεστώς Βρετανίας και Ε.Ε., ώστε να μπορεί να συνεχίσει ελεύθερες εμπορικές συναλλαγές και με τις δύο πλευρές.

naftemporiki.gr