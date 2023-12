Ο Ζλάταν επέστρεψε στη Μίλαν ως ανώτατος σύμβουλος

H μεγάλη επιστροφή του Ζλάταν Ιμπράιμοβιτς στη Μίλαν είναι γεγονός! Ο Σουηδός θρύλος του ποδοσφαίρου, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του συλλόγου, αναλαμβάνει τον ρόλο του ανώτερου συμβούλου του οργανισμού και θα ασχολείται τόσο με το εταιρικό όσο και με το ποδοσφαιρικό κομμάτι.

Μιλώντας, στο επίσημο σάιτ των «ροσονέρι» ανέφερε ότι:

«Είμαι υπερβολικά ευγνώμων που είμαι μέλος της RedBird Capital Partners και τη Μίλαν, έχοντας να παίξω αυτόν τον πολύ σημαντικό ρόλο. Η αγάπη μου για τη Μίλαν δεν θα χαθεί ποτέ, και η ευκαιρία να είμαι μέρος στον σχεδιασμό του μέλλοντος της ομάδας, είναι κάτι το οποίο είχα ονειρευτεί».

O Zλάταν φόρεσε την φανέλα της Μίλαν για πέντε αγωνιστικές περιόδους ενώ ολοκλήρωσε την ποδοσφαιρική του καριέρα ως ποδοσφαιριστής της ομάδας.

