Πέρασε το πρώτο εμπόδιο η Σάκκαρη

Μόνο για ένα σετ, το πρώτο, συνάντησε αντίσταση η Μαρία Σάκκαρη απέναντι στην 18χρονη Τσέχα Λίντα Φρουβίρτοβα (Νο98 στον κόσμο), της οποίας επιβλήθηκε με 6-4, 6-2.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια προκρίθηκε στον 3ο γύρο του China Open, που διεξάγεται στο Πεκίνο, καταγράφοντας την όγδοη νίκη στα τελευταία εννέα παιχνίδια της.

Moonlight victory @mariasakkari becomes the first Greek player to reach the Round of 16 in Beijing after defeating Fruhvirtova 6-4, 6-2. #ChinaOpen pic.twitter.com/xwTWm19VYj

— wta (@WTA) October 3, 2023