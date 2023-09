Σήκωσε την κούπα στη Γουαδαλαχάρα η Σάκκαρη

Πέρασε δύσκολα, έδειξε να λυγίζει από την πίεση, αλλά δεν τα παράτησε ποτέ. Τα ξημερώματα της Κυριακής δικαιώθηκε και φώναξε δυνατά πως επέστρεψε και τα καλύτερα είναι μπροστά της!

Η Μαρία Σάκκαρη στέφθηκε «βασίλισσα» στη Γουαδαλαχάρα, καθώς κατέκτησε το τουρνουά, νικώντας στον τελικό την Καρολάιν Ντολεχάιντ με 2-0 σετ. Aυτός είναι ο δεύτερος τίτλος στη καριέρα της, ο πρώτος μετά από τέσσερα χρόνια.

Η Ελληνίδα τενίστρια πήρε το πρώτο σετ με 7-5, το δεύτερο με 6-3 και με την ολοκλήρωση του αγώνα ξέσπασε σε κλάματα για την μεγάλη της επιτυχία.

This one’s yours, Maria @mariasakkari defeats Dolehide, 7-5, 6-3 to win her first EVER WTA 1000 title in Guadalajara!!! #GDLOpenAKRON pic.twitter.com/UcE4EGoIFA

— wta (@WTA) September 24, 2023