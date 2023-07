Ο Ολυμπιακός αποχαιρέτησε τον Εμβιλά

Οι τίτλοι τέλους στη σχέση του Ολυμπιακού με τον Γιαν Εμβιλά έπεσαν το απόγευμα της Δευτέρας, με την πειραϊκή ομάδα να αποχαιρετά τον Γάλλο διεθνή άσο, που έπαιξε στους «ερυθρόλευκους» την τελευταία τριετία.

Ο 33χρονος αμυντικός μέσος αποχωρεί ως ελεύθερος και η πρώην πια ομάδα του τον αποχαιρέτησε και τον ευχαρίστησε για τις πολύ σημαντικές, ομολογουμένως, υπηρεσίες που πρόσφερε στο διάστημα της παρουσίας του

Γιαν Εμβιλά σε ευχαριστούμε για όλα! / Thank you for everything @yannmvila!⚪️

#Olympiacos #ThankYou #YannMVila pic.twitter.com/xUbwzRz4t1

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 3, 2023