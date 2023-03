Eπέστρεψε… αγριεμένος ο Giannis και ισοπέδωσε τους Κινγκς

Μετά από τρία παιχνίδια μακριά από τα παρκέ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε και ήταν συγκλονιστικός.

Ο Έλληνας σούπερ με μυθική εμφάνιση διέλυσε τους Σακραμέντο Κινγκς, οδηγώντας τους Μιλγουόκι Μπακς στη νίκη με 133-124.

Με αυτό το αποτέλεσμα τα «ελάφια» αύξησαν την διαφορά τους από τους δεύτερους Μπόστον Σέλτικς και είναι το απόλυτο φαβορί για τη πρώτη θέση στην ανατολική περιφέρεια στο φινάλε της regular season.

I just want to do my part and help the team be great 💪🏾🙌🏾 pic.twitter.com/PxraFBRoKB

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) March 14, 2023