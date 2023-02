Στο MLS και την Ατλάντα ο Γιακουμάκης

Στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στην Ατλάντα Γιουνάιτεντ (MLS) θα συνεχίσει την καριέρα του ο Έλληνας διεθνής επιθετικός Γιώργος Γιακουμάκης.

Η μεταγραφή του 28χρονου στράικερ (από τη Σέλτικ) ανακοινώθηκε από τον αμερικανικό σύλλογο, με τις δύο πλευρές να υπογράφουν ως το 2026.

Πρόσφατα δημοσιεύματα είχαν συνδέσει τον Γιακουμάκη με την ιαπωνική Ουράβα Ρεντ Ντάιαμοντς, αλλά η προσφορά της Ατλάντα υπερίσχυσε.

«Ο Γιώργος είναι ένας παίκτης που βρίσκεται στα ραντάρ του συλλόγου για λίγο και είμαστε ενθουσιασμένοι που θα τον φέρουμε στην Ατλάντα», δήλωσε ο Κάρλος Μποκανέγκρα, αντιπρόεδρος και τεχνικός διευθυντής της Ατλάντα.

«Είναι ένας δυνατός επιθετικός που του αρέσει να μπαίνει στη μεγάλη περιοχή και να σκοράρει. Παίζει με υψηλή ένταση, δουλεύει σκληρά και είναι κάποιος που πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει την ομάδα τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Είμαστε ενθουσιασμένοι που τον καλωσορίζουμε στον σύλλογο και θα τον εντάξουμε στην ομάδα».

Ο Γιακουμάκης σημείωσε 55 γκολ σε 90 αγώνες τις δύο τελευταίες σεζόν, ενώ κατάκτησε την Premiership Σκωτίας το 2021-22 με τη Σέλτικ.

Η παρουσίασή του έγινε με δύο εντυπωσιακά βίντεο στα social media. Το πρώτο δείχνει ένα αεροπλάνο να κατευθύνεται στην Ιαπωνία αλλά να αλλάζει ξαφνικά πορεία για τις ΗΠΑ, για να αναδειχθεί το «θρίλερ» στη μονομαχία με την Ουράβα για την υπογραφή του Γιακουμάκη.

Στο δεύτερο βίντεο οι Αμερικανοί παρουσίασαν όλα τα γκολ του Έλληνα φορ, μαζί με… οδηγίες για το πώς προφέρεται το όνομα και το επίθετό του. Η Ατλάντα κατέβαλλε 4.820.000 ευρώ στη Σέλτικ για να κάνει δικό της τον 28χρονο άσο, ο οποίος θα μεταβεί στο Μεξικό, όπου και πραγματοποιεί προετοιμασία η Ατλάντα.

