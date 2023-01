Τσιτσιπάς: Εξασφάλισε 1 εκατ. ευρώ, διεκδικεί ακόμη 1 εκατ. στον τελικό

Τεράστιο το χρηματικό έπαθλο για τον Έλληνα τενίστα από την παρουσία του στον τελικό του Australian Open.

Ο πρώτος τελικός Austrialian Open είναι γεγονός για τον Στέφανο Τσιτσιπά. Ο Έλληνας τενίστας βρίσκεται σε καταπληκτική κατάσταση το 2023 και εκτός από τη… δόξα και την αγωνιστική πρόοδο, έχει εξασφαλίσει ένα τεράστιο χρηματικό ποσό από την έως τώρα πορεία του στο τουρνουά.

A sizzling semifinal ends in Greek glory 🇬🇷 @steftsitsipas overcomes a valiant Karen Khachanov to reach his first #AusOpen final.

It ends 7-6(2) 6-4 6-7(6) 6-3 👏#AO2023 pic.twitter.com/jsik2uaovL

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2023