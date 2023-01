Επιστρέφει στη Λίβερπουλ ο Μπίλι Κουμέτιο

Δανεικός από την αρχή της εφετινής αγωνιστικής περιόδου στην ομάδα της Αούστρια Βιέννης από τη Λίβερπουλ, το ταλέντο του Μπίλι Κουμέτιο κατόρθωσε να ωριμάσει στην Αυστρία.

Ο 20χρονος Γάλλος κεντρικός αμυντικός έχει παίξει 15 παιχνίδια στο πρωτάθλημα της χώρας, εμφανίζοντας τέτοια στοιχεία βελτίωσης στο παιχνίδι του που ανάγκασε τους «Κόκκινους» να ανακαλέσουν το δανεισμό του.

Ο Κουμέτιο εντάχθηκε στην ακαδημία των «Κόκκινων» το 2018, έχοντας προηγουμένως περάσει από τη Λιόν και την Ορλεάνη. Μέχρι στιγμής έχει παίξει μόνο δύο επίσημους αγώνες με την πρώτη ομάδα της Λίβερπουλ.

#LFC have recalled Billy Koumetio from his loan spell with Austria Vienna.

— Liverpool FC (@LFC) January 10, 2023