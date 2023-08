Φωτιά στα όρια Έβρου – Ροδόπης: Μήνυμα 112 για εκκένωση της Λεπτοκαρυάς

Μαίνεται η μεγάλη πυρκαγιά στα όρια των περιφερειακών ενοτήτων Έβρου και Ροδόπης, με τους κατοίκους της Λεπτοκαρυάς Έβρου να λαμβάνουν μετά το μεσημέρι μήνυμα από το 112, προκειμένου να απομακρυνθούν από την περιοχή, με κατεύθυνση προς τις Σάπες Ροδόπης.

«Εάν βρίσκεστε στην περιοχή Λεπτοκαρυά απομακρυνθείτε προς Σάπες» αναφέρεται στο μήνυμα.

Σύμφωνα με προκαταρκτική ανάλυση δεδομένων από την ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus, από την πυρκαγιά στον Έβρο, η οποία έχει φτάσει στα όρια της Ροδόπης, μέχρι στιγμής έχουν καεί 72.344 εκτάρια ή 723.440 στρέμματα.

Όπως αναφέρει η υπηρεσία στη σελίδα της στο Twitter, η φωτιά στον Έβρο είναι «η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί σε ευρωπαϊκό έδαφος εδώ και χρόνια».

— Copernicus EMS (@CopernicusEMS) August 24, 2023