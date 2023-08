Φωτιά στην Αλεξανδρούπολη: Φούντωσαν πάλι τα μέτωπα – Έρχονται δυνάμεις από Κύπρο, Ρουμανία

Στις παρυφές της Δαδιάς έχει φτάσει η πυρκαγιά η οποία κατακαίει τον Έβρο, με τα μέτωπα να έχουν φουντώσει εκ νέου την κατάσταση να κρίνεται δύσκολη.

Όπως ανάφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο περιφερειάρχης Έβρου Δημήτρης Πέτροβιτς, η πυρκαγιά εξελίσσεται στο χωριό Λυκόφη κοντά στο παρατηρητήριο για τα άγρια πουλιά ,όπου αναχαιτίστηκε προσωρινά από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Ωστόσο, το δάσος απειλείται λόγω των ισχυρών βορειοανατολικών ανέμων έντασης 6-7 μποφόρ που εξακολουθούν να πνέουν στην περιοχή, «δίνοντας» κατά διαστήματα ριπές των 8 έως και 9 μποφόρ.

«Η κατάσταση παραμένει δύσκολη, η μάχη που δίνουν οι δυνάμεις πυροσβέστης σκληρή. Αυτή τη στιγμή έχουμε μέτωπα στο χωριό Νίψα που είναι και το πιο μεγάλο, στα χωριά Δορίσκο και Μοναστηράκι ένα άλλο, στις Φέρρες στο χωριό Καβυσσός πλησίον της Εγνατίας και στην Λυκόφη Σουφλίου», πρόσθεσε ο κ. Πετροβιτς.

«Αυτή την ώρα στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης χιονίζει στάχτη, και κάτοικοι έχουν λάβει ειδοποίηση από την Διεύθυνσης Υγείας να κλείσουν πόρτες και παράθυρα», συνέχισε ο αντιπεριφερειάρχης και ενημέρωσε ότι η Εγνατία οδός άνοιξε για τα οχήματα που κινούνται προς και από τα σύνορα.

Έτσι χιλιάδες τουρίστες, Τούρκοι κυρίως, αλλά και κάτοικοι του Βορείου Έβρου που είχαν σπεύσει για το Σαββατοκύριακο στην Αλεξανδρούπολη, και εγκλωβίστηκαν λόγω του ότι έκλεισε η Εγνατία, σταδιακά αρχίζουν από το πρωί να αποχωρούν.

«Τα εναέρια μέσα αλλά και οι επίγειες δυνάμεις ενισχύονται διαρκώς, αλλά οι προσπάθειές τους διασπώνται συνεχώς λόγω του ότι ξεσπούν νέες πυρκαγιές που μεταφέρονται σε άλλα σημεία με την βοήθεια των ανέμων», σημείωσε ο κ. Πέτροβιτς, ο οποίος καταλήγοντας υπογράμμισε πως οι καλαμιές στα χωράφια από τα θερισμένα καλαμπόκια λειτουργούν ως «καύσιμο» για την ταχύτατα μετάδοσή της φωτιάς.

Πυροσβεστικά αεροσκάφη από την Κύπρο, καθώς και επίγειες δυνάμεις από τη Ρουμανία θα συνδράμουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στην Αλεξανδρούπολη, όπως ανέφερε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων, Γιάνες Λέναρσιτς με ανάρτησή του.

«Ως απάντηση στις πυρκαγιές στην Αλεξανδρούπολη στην Ελλάδα, επιστρατεύουμε δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα μέσω του rescEU με έδρα την Κύπρο και μια πυροσβεστική ομάδα με περισσότερους από 50 πυροσβέστες και 10 οχήματα από τη Ρουμανία μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ε.Ε. για την υποστήριξη των εθνικών ομάδων» επισημαίνει ο κ. Λέναρσιτς.

In response to #wildfires in #AlexandroupolisFeres in Greece, we are deploying 2 #rescEU firefighting planes based in Cyprus and a firefighting team with over 50 ‍ and 10 from Romania via the #EUCivilProtectionMechanism to support national teams.#EUsolidarity pic.twitter.com/EbjfEe7afb

— Janez Lenarčič (@JanezLenarcic) August 21, 2023