ΗΠΑ: Κατέρριψαν με μαχητικό το κινεζικό κατασκοπευτικό μπαλόνι

Καταρρίφτηκε, από αμερικανικό μαχητικό, πάνω από την Νότια Καρολίνα, το κινεζικό κατασκοπευτικό μπαλόνι που πέταγε τις τελευταίες ημέρες πάνω από τις ΗΠΑ.

«Οι ΗΠΑ κατέρριψαν απόψε το κινεζικό μπαλόνι που πετούσε εδώ και πολλές ημέρες στον εναέριο χώρο τους. Ένα μερικανικό μαχητικό κατέρριψε το μπαλόνι στα ανοιχτά της Νότιας Καρολίνας, απαντώντας στην «απαράδεκτη παραβίαση» της αμερικανικής κυριαρχίας, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Πενταγώνου

Το υπουργείο διευκρίνισε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δώσει από την Τετάρτη την έγκρισή του για την κατάρριψη, εφόσον η αποστολή αυτή θα μπορούσε να υλοποιηθεί χωρίς να διακυβευτεί η ζωή Αμερικανών πολιτών.

Νωρίτερα, ο Τζο Μπάιντεν είχε δηλώσει ότι οι ΗΠΑ «θα ασχοληθούν» με το μπαλόνι, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις. Λίγο αργότερα, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους εάν θα δώσει εντολή για την κατάρριψή του, περιορίστηκε σε ένα «θετικό» νεύμα, υψώνοντας τον αντίχειρά του.

