Γαλλία: Στη Διεθνή Διάσκεψη για τη Συρία ο Γ. Γεραπετρίτης

Διπλωματικές πηγές που επικαλείται η ΕΡΤ αναφέρουν ότι η πρόσκληση προς τη χώρα μας να συμμετάσχει στη συγκεκριμένη Διάσκεψη επιβεβαιώνει το ισχυρό διπλωματικό αποτύπωμα και τη θέση της Ελλάδας ως αξιόπιστου συνομιλητή όλων των μερών.

Paris

FM George Gerapetritis is participating tdy in the International Conference on #Syria.

Παρίσι

Ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης συμμετέχει σήμερα στη Διεθνή Διάσκεψη για τη Συρία. pic.twitter.com/2bCaJZJ3ZP

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) February 13, 2025